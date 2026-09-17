Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
'Kewajiban untuk menang!' - Mengapa Inter Milan menanggung tekanan yang tak tertandingi dalam perburuan gelar Serie A
Analisis taktik menyoroti kewajiban Inter merebut gelar
Inter Milan menghadapi ekspektasi besar untuk meraih trofi domestik dan Eropa saat mereka bersiap bertandang ke Stadio Olimpico. Dalam analisis persaingan gelar pada wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, mantan gelandang Luigi Di Biagio menyoroti perbedaan tekanan yang mengelilingi kedua klub.
Ia mencatat bahwa susunan skuad Inter menuntut kesuksesan instan di bawah Cristian Chivu.
"Inter punya kewajiban untuk memenanginya karena tim yang mereka miliki dan sejarah mereka dalam beberapa tahun terakhir," kata Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. "Begini saja: Inter punya kewajiban untuk menang, Roma punya harapan untuk melakukannya."
- Action Plus
Pujian untuk tekanan taktis tanpa kompromi ala Chivu
Chivu telah menyempurnakan pendekatan taktis Inter musim ini, dengan mendorong garis pertahanan lebih tinggi di lapangan untuk meredam pembangunan serangan lawan. Meski sesekali kebobolan akibat permainan membangun serangan yang berisiko, Di Biagio menegaskan visi proaktif Chivu layak mendapat respek.
Laga-laga besar secara alami memulihkan tingkat konsentrasi di seluruh skuad Inter.
"Memang benar dia sedikit kesulitan di lini belakang, tetapi itu hanya soal fokus individu," jelas Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. "Namun, Chivu memang ingin mempertahankan identitasnya: dia tidak mengorbankannya, dan itu patut diapresiasi."
Keluwesan lini tengah dan dukungan untuk penjaga gawang
Dengan absennya Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski mulus mengambil alih peran sebagai playmaker yang lebih dalam bersama Curtis Jones, memberi Inter opsi yang cair di lini tengah. Di Biagio juga membela kiper Josep Martinez setelah kesalahan terbaru saat membangun serangan dari belakang di Madrid.
Kepercayaan pelatih tetap menjadi hal yang sangat penting ketika mengintegrasikan penjaga gawang modern ke dalam struktur build-up.
"Zielinski sendiri tidak terlahir sebagai playmaker, tetapi dia bisa melakukannya dengan sangat baik," ujar Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. "Martinez mungkin membuat kesalahan yang jelas, tetapi jika Anda percaya pada seorang pemain, pada saat seperti ini, Anda membelanya dan menguatkannya seperti yang dilakukan Chivu. Satu-satunya hal yang penting adalah kepercayaan diri."
- AFP
Inter membidik lonjakan krusial pada musim semi
Inter berupaya membangun momentum secara bertahap sebelum mengevaluasi peluang mereka meraih trofi di semua kompetisi pada Maret. Kedalaman taktik di seluruh skuad menempatkan Inter dalam posisi yang baik untuk menghadapi jadwal yang sangat berat.
Tim asuhan Chivu melanjutkan perjalanan mereka dengan tekad mengubah keberanian taktik menjadi trofi utama.
Kemenangan meyakinkan di Roma akan memperkuat status Inter sebagai favorit utama peraih gelar.
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