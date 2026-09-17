Inter Milan menghadapi ekspektasi besar untuk meraih trofi domestik dan Eropa saat mereka bersiap bertandang ke Stadio Olimpico. Dalam analisis persaingan gelar pada wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, mantan gelandang Luigi Di Biagio menyoroti perbedaan tekanan yang mengelilingi kedua klub.

Ia mencatat bahwa susunan skuad Inter menuntut kesuksesan instan di bawah Cristian Chivu.

"Inter punya kewajiban untuk memenanginya karena tim yang mereka miliki dan sejarah mereka dalam beberapa tahun terakhir," kata Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. "Begini saja: Inter punya kewajiban untuk menang, Roma punya harapan untuk melakukannya."