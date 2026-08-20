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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kewajiban Juventus: menjual David untuk mencatat capital gain dan Spalletti. Situasinya antara angka dan tawaran

Juventus
Transfers
J. David

Pemain Kanada itu ada di bursa transfer, tetapi di Turin belum ada tawaran konkret yang datang.

Dalam beberapa hal, situasi Jonathan David mirip dengan Teun Koopmeiners, yang sudah kami ceritakan kepada Anda kemarin (BACA DI SINI). Keduanya berada di pinggiran proyek teknis Luciano Spalletti dan, dalam segala hal, merupakan pemain cadangan mewah, jika melihat gaji masing-masing, 4,5 juta euro untuk pemain Belanda itu dan 6 juta euro untuk pemain Kanada tersebut. Keduanya juga baru saja melalui musim yang mengecewakan bersama Juventus (untuk Koop, musim negatifnya bahkan sudah dua).


Seperti sang gelandang, sang penyerang tengah juga ada di bursa transfer, dan kepergian David moreover akan memungkinkan Juventus membebaskan ruang dan tenaga untuk bisa membidik pembelian seorang penyerang baru, yang lebih sesuai dengan tuntutan permainan Spalletti (IDE RETEGUI: BACA DI SINI).

  • Peluang untuk meraih capital gain

    Perbedaan penting antara Koopmeiners dan David, yang menguntungkan kemungkinan kepergian yang disebut terakhir, terkait dengan formula kedatangan penyerang Kanada itu ke Continassa, berbeda dengan pemain Belanda tersebut. Sementara Koop datang dari Atalanta seharga 61 juta euro, David datang dengan status bebas transfer dari Lille (di luar beban tambahan sebesar 12,5 juta euro, yang dibayarkan dalam tiga tahun buku).


    Hal itu jelas memungkinkan Juventus untuk memikirkan capital gain jika nomor 30 itu dijual, tetapi untuk saat ini belum ada negosiasi konkret yang sedang berlangsung.



    • Iklan

  • Tidak ada tawaran, hipotesis peminjaman?

    Selama bursa transfer ini, ada ketertarikan dari Turki, Prancis (Paris FC dan PSG), serta Inggris (Aston Villa), tetapi tidak ada yang berujung pada tawaran konkret untuk pemain tersebut maupun Juventus. Juventus mematok harga 30 juta, tetapi bukan tidak mungkin angkanya turun ke kisaran 20-25 juta, atau mereka juga bisa mempertimbangkan skema peminjaman.


    David memiliki kontrak dengan Juventus hingga 2030 (hal yang, setelah Piala Dunia berakhir, ingin ia tekankan), dan jika menjalani musim peminjaman yang bagus, penjualan permanen pada 2027 juga bisa menjadi opsi yang cocok bagi Juventus.


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