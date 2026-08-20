Dalam beberapa hal, situasi Jonathan David mirip dengan Teun Koopmeiners, yang sudah kami ceritakan kepada Anda kemarin (BACA DI SINI). Keduanya berada di pinggiran proyek teknis Luciano Spalletti dan, dalam segala hal, merupakan pemain cadangan mewah, jika melihat gaji masing-masing, 4,5 juta euro untuk pemain Belanda itu dan 6 juta euro untuk pemain Kanada tersebut. Keduanya juga baru saja melalui musim yang mengecewakan bersama Juventus (untuk Koop, musim negatifnya bahkan sudah dua).





Seperti sang gelandang, sang penyerang tengah juga ada di bursa transfer, dan kepergian David moreover akan memungkinkan Juventus membebaskan ruang dan tenaga untuk bisa membidik pembelian seorang penyerang baru, yang lebih sesuai dengan tuntutan permainan Spalletti (IDE RETEGUI: BACA DI SINI).