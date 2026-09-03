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Kevin De Bruyne yang baru? Rayan Cherki lebih merupakan tiruan Santi Cazorla, seperti dijelaskan mantan bintang Manchester City dan Prancis itu tentang kualitas terbaik rekan senegaranya
Produk akhir: gol dan assist Cherki disertai dua trofi
Pengaruh kreatif selalu sangat dicari dalam sepakbola dunia, dengan pemain yang memiliki kemampuan untuk membuka pertahanan serapat apa pun dan menghadirkan momen-momen brilian yang mengubah pertandingan, yang nilainya sebanding dengan emas dan gol.
Pemain yang menempati peran klasik No.10 sering kali bertipe lebih merkurial, dengan rasa percaya diri dan swagger dalam permainan mereka yang membedakan mereka dari orang kebanyakan. Maverick Prancis Cherki telah menjadi idola suporter di Manchester berkat kelincahan kakinya dan karakternya yang penuh warna.
Seorang pemain yang didatangkan dari Lyon hanya dengan £34 juta ($46 juta) pada musim panas 2025 itu mencatatkan 10 gol dan 15 assist sepanjang musim debutnya di Inggris, yang menghadirkan gelar Piala FA dan Piala Carabao. Setelah itu ia pergi ke putaran final Piala Dunia bersama negaranya.
Manchester City sedang mencari seseorang yang bisa memberi inspirasi serangan dari posisi playmaker yang lebih dalam, setelah melihat De Bruyne menjalankan peran tersebut dengan gemilang selama 10 tahun yang penuh kenangan sebelum kepergiannya yang emosional pada 2025.
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Bisakah Cherki menjadi sosok berpengaruh ala De Bruyne untuk Manchester City?
Ditanya apakah Cherki bisa menjadi seperti De Bruyne, Sagna, yang berbicara mewakili Wiz Slots, mengatakan kepada GOAL: “Untuk memiliki De Bruyne lain, semoga beruntung! Kevin menetapkan standar yang sangat tinggi, tetapi dia adalah pemain yang bisa mengacaukan apa pun, dia bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dia menggunakan kaki kanan, kaki kiri, seperti yang dulu dilakukan Santi Cazorla.
“Dia klinis di depan gawang, dia cerdas, dia mencintai sepakbola, dia menikmatinya, semua tanda dan semua aspek mendukungnya untuk menjadi pesepakbola hebat. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besar Anda ingin menjadi yang terbaik? Seberapa besar Anda ingin menantang diri sendiri setiap akhir pekan? Seberapa besar Anda ingin melihat nama Anda ada dalam susunan pemain? Ketika Anda menanamkan ini kepadanya, tentu hasilnya luar biasa.”
Haruskah Cherki menjadi starter di setiap pertandingan untuk Manchester City?
Cherki direkrut oleh Pep Guardiola, tetapi kini bekerja di bawah asuhan Enzo Maresca. Ia tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang ia harapkan di Piala Dunia 2026, dan harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih lain yang juga menuntut banyak hal.
Ketika ditanya apakah pemain berusia 23 tahun itu seharusnya selalu menjadi starter di setiap pertandingan untuk City, karena ia terlalu bertalenta untuk dibiarkan di bangku cadangan, Sagna menambahkan: “Tak seorang pun seharusnya punya hak untuk bermain dan langsung menjadi starter secara otomatis.
“Dia pemain yang luar biasa, tentu saja, dan menurut saya dia seharusnya menjadi pemain inti. Tetapi pada akhirnya, dia sempat berada di bangku cadangan dan itu berjalan baik untuk City. Mungkin pelatih tidak senang dengan 10 persen kecil yang ia bicarakan kepadanya, tetapi dia menemukan api dalam dirinya karena dia tidak menerima berada di ambang untuk digantikan dan itu membuatnya bereaksi [saat mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas Crystal Palace].
“Jadi itu bukti bahwa tak seorang pun seharusnya menjadi starter di setiap pertandingan karena ketika Anda selalu menjadi starter, Anda berada di zona nyaman, Anda lupa untuk terus mendorong diri sendiri, tergantung karakternya. Terkadang itu bisa terjadi karena Anda tahu Anda bagus, jadi Anda tidak memberikan 10 persen ekstra kecil itu dan hal itu membuat perbedaan. Jadi itu membangunkan sesuatu di dalam dirinya dan sekarang dia sadar bahwa saya harus berhati-hati, ini harus menjadi standar saya, assist atau gol di setiap pertandingan, karena dia mampu melakukan itu.”
- Getty
Jadwal Manchester City 2026-27: Lampard & Coventry berikutnya
City telah meraih enam poin dari dua laga Premier League musim ini, yang membawa mereka ke puncak klasemen, dan akan kembali beraksi pada Sabtu saat menjamu tim promosi baru Coventry serta sosok yang sudah tak asing lagi, Frank Lampard.
Cherki akan berharap bisa tampil menonjol dalam pertandingan itu, setelah membuka rekening golnya di Selhurst Park, dengan tantangan soal konsistensi yang dia hadapi pada akhirnya akan menentukan apakah ia hebat, atau hanya sangat bagus.
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