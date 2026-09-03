Cherki direkrut oleh Pep Guardiola, tetapi kini bekerja di bawah asuhan Enzo Maresca. Ia tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang ia harapkan di Piala Dunia 2026, dan harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih lain yang juga menuntut banyak hal.

Ketika ditanya apakah pemain berusia 23 tahun itu seharusnya selalu menjadi starter di setiap pertandingan untuk City, karena ia terlalu bertalenta untuk dibiarkan di bangku cadangan, Sagna menambahkan: “Tak seorang pun seharusnya punya hak untuk bermain dan langsung menjadi starter secara otomatis.

“Dia pemain yang luar biasa, tentu saja, dan menurut saya dia seharusnya menjadi pemain inti. Tetapi pada akhirnya, dia sempat berada di bangku cadangan dan itu berjalan baik untuk City. Mungkin pelatih tidak senang dengan 10 persen kecil yang ia bicarakan kepadanya, tetapi dia menemukan api dalam dirinya karena dia tidak menerima berada di ambang untuk digantikan dan itu membuatnya bereaksi [saat mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas Crystal Palace].

“Jadi itu bukti bahwa tak seorang pun seharusnya menjadi starter di setiap pertandingan karena ketika Anda selalu menjadi starter, Anda berada di zona nyaman, Anda lupa untuk terus mendorong diri sendiri, tergantung karakternya. Terkadang itu bisa terjadi karena Anda tahu Anda bagus, jadi Anda tidak memberikan 10 persen ekstra kecil itu dan hal itu membuat perbedaan. Jadi itu membangunkan sesuatu di dalam dirinya dan sekarang dia sadar bahwa saya harus berhati-hati, ini harus menjadi standar saya, assist atau gol di setiap pertandingan, karena dia mampu melakukan itu.”