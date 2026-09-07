LaPresse
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Kevin De Bruyne siap menjalani starter pertama untuk Napoli melawan Arsenal saat Massimiliano Allegri merencanakan perubahan di Liga Champions
De Bruyne berpeluang menjalani start pertamanya
Menurut Corriere dello Sport, Napoli telah kembali berlatih di Castel Volturno untuk mempersiapkan laga pembuka Liga Champions melawan Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona pada Rabu malam. Pelatih Massimiliano Allegri sedang menyiapkan penyesuaian penting dalam pemilihan pemain untuk bangkit dari kekalahan menyakitkan mereka dari Inter Milan di San Siro pada akhir pekan.
Kevin De Bruyne siap menjalani starter pertamanya untuk Napoli, menggantikan Antonio Vergara di lini serang.
Laga ini memiliki arti tambahan bagi De Bruyne, yang akan menghadapi tim yang paling sering ia bobol sepanjang kariernya.
- Jonathan Moscrop
Playmaker Belgia banggakan rekor mematikan melawan Arsenal
Kehadiran De Bruyne membawa kualitas elite yang sudah teruji ke lini tengah Napoli menjelang penampilannya yang ke-83 di Liga Champions. Playmaker Belgia itu telah mencetak delapan gol sepanjang kariernya ke gawang Arsenal dalam 22 pertemuan di semua kompetisi.
Catatannya juga sama impresifnya dalam beberapa tahun terakhir, dengan berkontribusi pada 12 gol dalam 17 penampilan sebagai starter terakhirnya melawan Arsenal, termasuk tiga gol dan dua assist dalam tiga pertemuan terakhir mereka.
Rasmus Hojlund juga tampak akan mendapat manfaat dari suplai bola De Bruyne, setelah sebelumnya mencetak dua gol dari dua assist De Bruyne saat melawan Sporting CP.
Allegri mempertimbangkan rotasi pemain lebih lanjut
Allegri sedang mempertimbangkan beberapa penyesuaian taktis seiring masuknya De Bruyne. Mathias Olivera bersaing dengan Leonardo Spinazzola untuk peran bek kiri dalam lini pertahanan empat pemain Napoli.
Di lini tengah, Billy Gilmour bisa menggantikan Stanislav Lobotka, yang ditarik keluar di San Siro karena kelelahan setelah beban kerja yang intens.
Namun, Napoli masih tanpa Alessandro Buongiorno, Davide Marianucci, dan Gennaro Giovane, yang semuanya tidak dimasukkan dalam daftar skuad yang diserahkan ke UEFA untuk fase liga.
- Orange Pictures
Operasi McTominay dan jadwal padat
Napoli menghadapi gangguan skuad lebih lanjut dengan kabar mengenai gelandang Scott McTominay. Pemain internasional Skotlandia itu akan menjalani operasi di Inggris dalam beberapa jam ke depan untuk memperbaiki aritmia jinak, meski ia tetap masuk dalam daftar UEFA Napoli.
Allegri harus menavigasi jadwal yang tanpa henti, dengan laga Serie A melawan Bologna dan Fiorentina berlangsung berdekatan setelah ujian mereka di Eropa.
Napoli akan berusaha memanfaatkan rekor luar biasa De Bruyne saat menghadapi lawan-lawan Inggris untuk mengamankan awal yang menang di Liga Champions.
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