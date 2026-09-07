Menurut Corriere dello Sport, Napoli telah kembali berlatih di Castel Volturno untuk mempersiapkan laga pembuka Liga Champions melawan Arsenal di Stadio Diego Armando Maradona pada Rabu malam. Pelatih Massimiliano Allegri sedang menyiapkan penyesuaian penting dalam pemilihan pemain untuk bangkit dari kekalahan menyakitkan mereka dari Inter Milan di San Siro pada akhir pekan.

Kevin De Bruyne siap menjalani starter pertamanya untuk Napoli, menggantikan Antonio Vergara di lini serang.

Laga ini memiliki arti tambahan bagi De Bruyne, yang akan menghadapi tim yang paling sering ia bobol sepanjang kariernya.