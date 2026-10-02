Usia jelas hanya angka bagi De Bruyne, yang mengorkestrasi pembongkaran taktis atas Turkey pada Jumat malam. Bermain di Stadion Maurice Dufrasne, gelandang berusia 35 tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, mengatur tempo laga UEFA Nations League A sejak peluit awal.

Belgia memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa mereka membutuhkan hasil kuat untuk mempertahankan posisi mereka di grup, dan sang kapten menjawabnya dengan penampilan klasik yang penuh presisi dan kekuatan. Gol pembuka tercipta saat pertandingan baru memasuki menit ke-10. De Bruyne memperlihatkan keseimbangan dan visinya yang khas, meluncur melewati seorang bek di tepi kotak penalti sebelum memilih momen yang sempurna untuk melepaskan tembakan. Ia dengan akurat menggulirkan bola ke sudut kiri bawah, membuat kiper Turkish sama sekali tak punya peluang untuk melakukan penyelamatan.

Juru taktik Italia, Vincenzo Montella, mencoba membangkitkan pasukannya, tetapi Turkey kesulitan menemukan ritme saat menghadapi unit pertahanan Belgia yang disiplin. Meski memiliki talenta seperti Arda Guler dan Baris Alper Yilmaz di susunan pemain inti, tim tamu sulit menembus lini Belgia.