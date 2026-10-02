AFP
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Kevin De Bruyne memutar kembali waktu! Maestro Belgia bersinar dengan dua gol dalam kemenangan dominan atas Turki
De Bruyne menginspirasi Belgia di Maurice Dufrasne
Usia jelas hanya angka bagi De Bruyne, yang mengorkestrasi pembongkaran taktis atas Turkey pada Jumat malam. Bermain di Stadion Maurice Dufrasne, gelandang berusia 35 tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, mengatur tempo laga UEFA Nations League A sejak peluit awal.
Belgia memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa mereka membutuhkan hasil kuat untuk mempertahankan posisi mereka di grup, dan sang kapten menjawabnya dengan penampilan klasik yang penuh presisi dan kekuatan. Gol pembuka tercipta saat pertandingan baru memasuki menit ke-10. De Bruyne memperlihatkan keseimbangan dan visinya yang khas, meluncur melewati seorang bek di tepi kotak penalti sebelum memilih momen yang sempurna untuk melepaskan tembakan. Ia dengan akurat menggulirkan bola ke sudut kiri bawah, membuat kiper Turkish sama sekali tak punya peluang untuk melakukan penyelamatan.
Juru taktik Italia, Vincenzo Montella, mencoba membangkitkan pasukannya, tetapi Turkey kesulitan menemukan ritme saat menghadapi unit pertahanan Belgia yang disiplin. Meski memiliki talenta seperti Arda Guler dan Baris Alper Yilmaz di susunan pemain inti, tim tamu sulit menembus lini Belgia.
- AFP
Malam bersejarah bagi legenda Belgia
Pengaruh De Bruyne terus membesar seiring pertandingan memasuki babak kedua. Pada menit ke-60, ia menghadirkan momen terbaik dalam laga itu, melepaskan tembakan jarak jauh khasnya yang melesat ke pojok atas gawang. Ini bukan sekadar gol untuk menggandakan keunggulan, tetapi juga momen bersejarah bagi sang pemain. Dengan gol ini, gelandang tersebut mencapai 201 gol sepanjang karier, sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain yang lebih dikenal karena kreativitasnya daripada penyelesaiannya.
Kini membela Napoli, playmaker itu terus menjadi faktor penentu di level domestik maupun internasional. Torehan internasionalnya kini menjadi 40 gol untuk negaranya, semakin menegaskan warisannya sebagai salah satu yang terhebat yang pernah mengenakan jersey Belgia. Para penggemar di Liege disuguhi "penampilan luar biasa" dari sang kapten.
Lukaku menambah kilau pada skor akhir
Saat De Bruyne menjadi sorotan utama, para pemain pendukung memastikan tidak ada jalan kembali bagi tim tamu. Romelu Lukaku, yang masuk dari bangku cadangan, hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-75, ia menyambut umpan silang dari sisi kanan dengan sempurna untuk mengubah skor menjadi 3-0. Itu adalah penyelesaian khas seorang penyerang yang menegaskan kedalaman skuad Belgia yang lebih baik serta kehadiran fisik mereka di kotak penalti, membuat hasil akhir tak lagi diragukan pada seperempat akhir laga.
Frustrasi Turki terlihat jelas saat waktu terus berjalan. Setelah kalah dalam dua pertandingan sebelumnya di kompetisi ini, kekalahan ketiga secara beruntun membuat mereka terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun untuk ditunjukkan atas upaya mereka. Tim nasional kini menghadapi tugas yang sangat berat jika ingin menghindari degradasi dari kasta teratas Nations League.
- AFP
Belgia bidik posisi puncak
Kemenangan ini membawa Belgia mengoleksi enam poin, membuat mereka tetap kukuh di posisi kedua Grup A. Prancis saat ini memimpin grup dengan tujuh poin setelah bermain imbang dengan Italia, yang berada di peringkat ketiga dengan empat poin, sehingga persaingan tetap terbuka lebar setelah tiga laga Nations League.
Bagi Turki, fokus kini harus beralih ke pertandingan-pertandingan berikutnya saat mereka berupaya keras menghentikan rentetan kekalahan. Manajer asal Italia itu harus segera menemukan solusi, terutama terkait rapuhnya lini pertahanan timnya dan ketidakmampuan mereka meredam playmaker elite.
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