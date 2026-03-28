Kevin De Bruyne memperkirakan timnas AS akan tampil 'agresif' saat bintang Belgia itu bersiap menghadapi laga uji coba menjelang Piala Dunia melawan pasukan Mauricio Pochettino
Musuh-musuh lama bertemu di Atlanta
De Bruyne sangat menyadari intensitas yang akan ditunjukkan tim Stars and Stripes di lapangan di bawah kepemimpinan baru mereka. "Mereka pasti ingin [menunjukkan] kepada negara bahwa mereka siap untuk Piala Dunia karena ini adalah ajang besar dan akan ada banyak tekanan yang menimpa mereka," kata De Bruyne. "Jadi, saya mengharapkan mereka bermain agresif, dan ini bagus bagi kami untuk melihat bagaimana kami menghadapinya karena dalam kualifikasi kami menghadapi banyak tim yang mungkin bermain dengan formasi bertahan, dan mungkin sekarang situasinya sebaliknya, jadi ini bisa menjadi hal yang baik bagi kami."
Mematahkan siklus Liga Bangsa-Bangsa
Dimulainya UEFA Nations League telah membuat pertandingan persahabatan lintas konfederasi menjadi hal yang langka dalam sepak bola modern. Dengan negara-negara Eropa yang sering kali harus saling berhadapan, kesempatan bagi Belgia untuk menghadapi lawan dari Amerika Utara merupakan angin segar secara taktis bagi manajer Rudi Garcia. Belgia belum pernah menghadapi tim yang masuk dalam 30 besar peringkat FIFA di luar Eropa sejak 2024.
Meskipun USMNT masih membangun identitasnya di bawah asuhan Pochettino, mereka memiliki prestasi di Piala Dunia baru-baru ini yang melampaui penampilan Belgia di Qatar. Tim Amerika Serikat mencapai babak 16 besar pada 2022, sementara 'Generasi Emas' Setan Merah harus tersingkir di babak penyisihan grup. Pertandingan ini merupakan upaya sadar dari Asosiasi Sepak Bola Belgia untuk menjauh dari ritme yang dapat diprediksi dalam grup kualifikasi Eropa dan menguji skuad mereka melawan berbagai gaya permainan.
Pochettino menolak label 'pertandingan persahabatan'
Ketegangan dalam pertandingan ini semakin memuncak akibat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dari kubu USMNT. Pochettino secara terbuka menyampaikan pola pikir yang ia harapkan dari para pemainnya, dengan menyatakan bahwa istilah "pertandingan persahabatan" tidak tepat untuk pertandingan sebesar ini pada tahap siklus ini. Ia ingin timnya memperlakukan setiap menit di lapangan sebagai ujian menuju panggung terbesar dalam dunia olahraga.
Pochettino menyarankan agar pertandingan-pertandingan ini tidak disebut "pertandingan persahabatan" melainkan "pertandingan tidak resmi", karena ketika bermain dalam pertandingan persahabatan, Anda bermain melawan teman, dan itu sama sekali tidak berlaku di Atlanta. Kedua tim ini ingin menang untuk menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Bagi USMNT, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit; bagi Belgia, ini adalah kesempatan untuk beradaptasi dengan iklim dan intensitas yang akan mereka hadapi musim panas ini.
Sebuah evolusi taktis bagi Setan Merah
Jalur kualifikasi Belgia relatif mulus, dengan lawan-lawan seperti Wales, Liechtenstein, Kazakhstan, dan Makedonia Utara. Meskipun pertandingan-pertandingan tersebut memastikan tempat mereka di turnamen, mereka tidak banyak memberikan persiapan berupa tekanan tinggi dan intensitas tinggi. Menghadapi tim asuhan Pochettino memberikan stimulus "agresif" yang tepat, yang menurut De Bruyne selama ini kurang dalam jadwal mereka belakangan ini.
Pertandingan di Atlanta berfungsi sebagai ajang eksperimen penting bagi pelatih Garcia untuk menyempurnakan taktiknya. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, kemampuan untuk menghadapi lawan yang menolak bermain bertahan sangatlah penting. Seperti yang dikatakan De Bruyne, perubahan gaya permainan inilah yang dibutuhkan Setan Merah untuk memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan di turnamen-turnamen sebelumnya, di mana mereka kesulitan beradaptasi dengan sistem taktik non-Eropa.