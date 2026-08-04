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Kevin De Bruyne ke MLS? Legenda Man City siap tinggalkan Napoli saat dua klub Amerika memimpin perburuan transfer
Pintu keluar dari Napoli terbuka untuk De Bruyne
De Bruyne bisa jadi sedang bersiap meninggalkan Napoli setelah hanya satu musim di Serie A. Menurut Fichajes, gelandang Belgia berusia 35 tahun itu sedang aktif mempertimbangkan masa depannya, dengan kepindahan ke Major League Soccer muncul sebagai kemungkinan yang nyata.
Meski masih terikat kontrak di Italia hingga 30 Juni 2027, kepergian lebih awal bisa saja disetujui pada musim panas ini. Kepergiannya pada akhirnya akan bergantung pada klub peminat yang mencapai kesepakatan finansial dengan Napoli dan menawarkan proyek yang meyakinkan sang playmaker veteran. Klub Italia itu dikabarkan bersedia mempertimbangkan perpisahan untuk membebaskan salah satu gaji tertinggi dalam skuad mereka.
- Getty
Inter Miami menepis langkah merekrut playmaker
Terlepas dari rumor luas yang mengaitkan De Bruyne dengan kepindahan ke Inter Miami untuk bergabung dengan Lionel Messi, klub yang berbasis di Florida itu tidak sedang bernegosiasi untuk merekrutnya. Franchise MLS tersebut belum membuka pembicaraan dengan perwakilannya dan tidak berencana melakukannya pada jendela transfer ini.
Namun, impian Amerika tentu belum berakhir bagi mantan bintang Man City itu. Chicago Fire dan San Diego FC tetap memantau situasinya dengan sangat cermat dan telah menunjukkan minat nyata untuk memahami syarat yang dibutuhkan guna menuntaskan kesepakatan. Chicago Fire sebelumnya sempat mencoba merekrut pemain internasional Belgia itu ketika kontraknya berakhir di Inggris, tetapi ia memilih Italia.
Gangguan cedera selama kampanye debutnya di Serie A
De Bruyne bergabung dengan Napoli dengan status bebas transfer pada musim panas 2025 setelah menjalani periode luar biasa selama sepuluh musim di Stadion Etihad. Ia sebelumnya sempat menjajaki opsi ke MLS sebelum akhirnya menyepakati kontrak dua tahun dengan raksasa Italia tersebut.
Sayangnya, musim debutnya di Naples sangat terganggu oleh masalah fisik. Cedera otot sangat membatasi waktu bermainnya, sehingga ia hanya menjadi starter dalam 13 dari 18 penampilannya di Serie A. Meski mengalami kemunduran yang membuat frustrasi dan kurangnya konsistensi, gelandang itu tetap mampu membukukan lima gol dan dua assist dalam 1.166 menit bermain di lapangan.
- Getty Images Sport
Dua klub MLS menanti keputusan akhir sang gelandang veteran
Karena ia datang dengan status bebas transfer, Napoli tetap bisa meminta biaya transfer untuk mengizinkan kepergiannya. Negosiasi potensial apa pun juga harus mematuhi aturan finansial MLS yang ketat, yang kemungkinan mengharuskan De Bruyne menempati slot Designated Player.
Langkah berikutnya kini sepenuhnya berada di tangan De Bruyne, yang harus memutuskan apakah akan memenuhi kontraknya di Italia atau mengurangi tuntutan kompetitif dengan pindah ke Amerika Serikat saat ia mendekati tahap akhir kariernya. Dengan Inter Miami resmi keluar dari persaingan, Chicago Fire dan San Diego FC akan menantikan keputusan akhirnya sebelum melayangkan tawaran resmi.
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