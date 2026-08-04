De Bruyne bisa jadi sedang bersiap meninggalkan Napoli setelah hanya satu musim di Serie A. Menurut Fichajes, gelandang Belgia berusia 35 tahun itu sedang aktif mempertimbangkan masa depannya, dengan kepindahan ke Major League Soccer muncul sebagai kemungkinan yang nyata.

Meski masih terikat kontrak di Italia hingga 30 Juni 2027, kepergian lebih awal bisa saja disetujui pada musim panas ini. Kepergiannya pada akhirnya akan bergantung pada klub peminat yang mencapai kesepakatan finansial dengan Napoli dan menawarkan proyek yang meyakinkan sang playmaker veteran. Klub Italia itu dikabarkan bersedia mempertimbangkan perpisahan untuk membebaskan salah satu gaji tertinggi dalam skuad mereka.







