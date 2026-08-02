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Kevin De Bruyne ke Galatasaray?! Raksasa Turki merencanakan langkah mengejutkan saat bintang Napoli yang tidak betah makin frustrasi dengan kehidupan di Serie A
Galatasaray mengincar transfer ambisius De Bruyne
Galatasaray sedang menyiapkan tawaran besar untuk membujuk De Bruyne meninggalkan Napoli pada bursa transfer saat ini. Menurut pakar transfer Ekrem Konur, raksasa Turki itu berharap frustrasi yang kian besar dari pemain 35 tahun tersebut terhadap arah olahraga di Naples bisa membuka jalan untuk kepindahan ke Istanbul.
Meskipun mantan playmaker Manchester City itu tetap menjadi salah satu pemain dengan prestasi terbanyak di generasinya, musim debutnya di Serie A dinodai inkonsistensi dan gesekan internal. De Bruyne hanya mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi, meski ia tetap menunjukkan kelasnya yang bertahan lama dengan menyumbang lima gol dan empat assist.
- Getty Images
Gesekan taktis dan dampak konflik dengan Conte
Inti ketidakbahagiaan De Bruyne tampaknya berakar pada ketidakcocokan taktik selama masanya di bawah mantan manajer Antonio Conte. Gelandang itu vokal soal ketidakpuasannya, dan pernah berkata: "Sulit bagi saya karena Conte punya visi sepak bola yang sangat berbeda dengan saya... Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol di setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1... Itu tidak terlalu bagus."
Hubungannya dengan mantan bos Chelsea dan Spurs itu mencapai titik puncak pada akhir musim, dengan pemain Belgia itu secara terbuka mengakui ia lega melihat sang manajer pergi. "Apakah saya senang Conte pergi? Bagi saya, ya."
Petinggi Napoli tetap teguh
Terlepas dari kecaman publik, pimpinan Napoli berupaya menampilkan persatuan. Direktur olahraga Giovanni Manna menanggapi situasi ini secara langsung, mengakui bahwa meski klub mengetahui komentar sang pemain, mereka tetap memandangnya sebagai aset vital. Manna mencatat bahwa klub "tidak menyukai beberapa ucapannya" tetapi menegaskan bahwa gelandang itu masih terikat kontrak dan diharapkan memenuhi kewajibannya kepada klub.
Manna bersikap tegas bahwa pemain itu tidak memiliki kuasa untuk menentukan kepergiannya, dengan mengatakan: "Kevin tidak harus memutuskan apakah dia bertahan atau pergi; dia adalah bagian dari proyek ini dan akan menempatkan dirinya dalam disposisi pelatih, sama seperti semua pemain lainnya."
- Getty Images
Era Allegri langsung menghadapi tantangan
Saat Napoli bertransisi ke era Massimiliano Allegri, sang pelatih harus menemukan cara untuk merevitalisasi skuad yang tampil di bawah ekspektasi musim lalu. Direktur itu mengakui bahwa De Bruyne belum duduk bersama bos baru tersebut, tetapi sebuah pertemuan dijadwalkan pada awal latihan pramusim. Dengan Galatasaray siap bergerak, Napoli harus memutuskan apakah mempertahankan pemain veteran yang tidak bahagia sepadan dengan risiko finansial dan ruang ganti.
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