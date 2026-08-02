Galatasaray sedang menyiapkan tawaran besar untuk membujuk De Bruyne meninggalkan Napoli pada bursa transfer saat ini. Menurut pakar transfer Ekrem Konur, raksasa Turki itu berharap frustrasi yang kian besar dari pemain 35 tahun tersebut terhadap arah olahraga di Naples bisa membuka jalan untuk kepindahan ke Istanbul.

Meskipun mantan playmaker Manchester City itu tetap menjadi salah satu pemain dengan prestasi terbanyak di generasinya, musim debutnya di Serie A dinodai inkonsistensi dan gesekan internal. De Bruyne hanya mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi, meski ia tetap menunjukkan kelasnya yang bertahan lama dengan menyumbang lima gol dan empat assist.



