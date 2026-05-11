Kevin De Bruyne harus dijahit setelah tulang pipinya retak akibat benturan keras, sementara Antonio Conte mengonfirmasi cedera baru yang dialami bintang Napoli tersebut
Kecelakaan di lapangan latihan membuat De Bruyne absen
Hal ini mengejutkan para pendukung setia di Stadio Diego Armando Maradona, karena De Bruyne sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga krusial Napoli di Serie A. Gelandang berpengalaman itu bahkan tidak masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan hari Senin melawan Bologna, sehingga langsung memicu kekhawatiran terkait kondisi kebugarannya dan ketersediaannya untuk sisa musim ini.
Berbicara kepada DAZNmenjelang pertandingan, Antonio Conte menjelaskan penyebab cedera tersebut, mengungkapkan bahwa benturan fisik selama sesi latihan mengakibatkan cedera wajah yang cukup parah. Mantan manajer Inter dan Chelsea itu menegaskan bahwa staf medis harus segera turun tangan untuk merawat pemain internasional Belgia tersebut setelah ia bertabrakan dengan rekan setimnya.
Conte menjelaskan kondisi kesehatannya
Conte memberikan rincian spesifik mengenai cedera tersebut, menjelaskan bahwa meskipun De Bruyne terhindar dari cedera otak yang lebih parah, kerusakan fisik yang dialaminya cukup parah untuk membuatnya absen dari pertandingan. Pernyataan manajer tersebut menyoroti intensitas sesi latihan Napoli di bawah kepemimpinannya, meski musim sudah mendekati akhir.
“Dalam latihan, dia mengalami benturan kepala, dan tulang pipinya retak. Dia dijahit empat jahitan; dia menjalani pemeriksaan. Tidak ada cedera kepala, tapi dia tidak akan bermain,” kata Conte.
Di Lorenzo kembali tepat pada waktunya
Meskipun absennya De Bruyne merupakan pukulan telak bagi Partenopei, Conte setidaknya dapat menyambut kembalinya sosok penting di ruang ganti. Giovanni Di Lorenzo kembali ke susunan pemain inti, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi barisan pertahanan dan struktur kepemimpinan tim secara keseluruhan.
Conte dengan cepat memuji dampak kaptennya, dengan menyatakan: “Giovanni mewakili sedikit dari Napoli pada siklus terakhir yang dimulai sejak lama. Dia adalah satu-satunya yang telah memenangkan semua gelar yang diraih dalam periode terakhir. Pemain yang karismatik dan, setelah 15 hari sejak dia kembali berlatih bersama kami, sudah sepantasnya dia kembali sebagai starter.”
Musim yang rumit bagi pemain asal Belgia itu
De Bruyne mengalami musim yang sulit secara pribadi, setelah absen selama 129 hari akibat cedera otot paha belakang pada Oktober lalu. Mantan bintang Manchester City ini telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi bersama Napoli musim ini, mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.
Napoli berada di peringkat kedua Serie A menjelang pertandingan Senin ini, namun tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Inter dan unggul dua poin atas AC Milan.