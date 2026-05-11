Kevin De Bruyne harus dijahit setelah tulang pipinya retak akibat benturan keras, sementara Antonio Conte mengonfirmasi cedera baru yang dialami bintang Napoli tersebut

Hal ini mengejutkan para pendukung setia di Stadio Diego Armando Maradona, karena De Bruyne sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga krusial Napoli di Serie A. Gelandang berpengalaman itu bahkan tidak masuk dalam daftar cadangan untuk pertandingan hari Senin melawan Bologna, sehingga langsung memicu kekhawatiran terkait kondisi kebugarannya dan ketersediaannya untuk sisa musim ini.

Berbicara kepada DAZNmenjelang pertandingan, Antonio Conte menjelaskan penyebab cedera tersebut, mengungkapkan bahwa benturan fisik selama sesi latihan mengakibatkan cedera wajah yang cukup parah. Mantan manajer Inter dan Chelsea itu menegaskan bahwa staf medis harus segera turun tangan untuk merawat pemain internasional Belgia tersebut setelah ia bertabrakan dengan rekan setimnya.