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Kevin De Bruyne dikritik habis-habisan oleh mantan manajer timnas Inggris dan Italia setelah gelandang serang itu mengaku senang Antonio Conte meninggalkan Napoli
Capello menuntut De Bruyne untuk melakukan introspeksi
Menanggapi komentar terbaru dari gelandang Napoli tersebut, Capello tidak segan-segan dalam menilai sikap sang pemain. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, mantan manajer Timnas Inggris dan Real Madrid itu menyatakan bahwa keluhan pemain asal Belgia itu mengenai sistem taktik hanyalah cara untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas musim yang sulit.
"Orang-orang selalu menyalahkan orang lain; mereka perlu bercermin dengan baik. Apakah dia benar-benar bergabung dengan tim dengan harapan mereka akan mengubah seluruh sistem permainan hanya untuknya? Saya pikir Conte memikirkan kepentingan terbaik tim dalam pilihan taktisnya. Saya sangat menghormati De Bruyne, tetapi dia seharusnya memeriksa hati nuraninya sendiri sebelum berbicara," kata Capello.
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Rasa lega De Bruyne atas kepergian Conte
Kontroversi ini bermula dari sebuah wawancara di mana gelandang serang berusia 34 tahun itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap gaya permainan defensif yang diterapkan selama masa kepelatihan Conte. Meskipun klub finis di posisi kedua Serie A, mantan bintang Manchester City itu merasa naluri kreatifnya terhambat oleh formasi 5-4-1 yang kaku, yang lebih mengutamakan ketangguhan daripada gaya permainan yang memukau.
Ketika ditanya apakah ia senang melihat sang manajer hengkang, gelandang tersebut menjawab dengan sangat jujur. “Apakah saya senang Conte pergi? Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, ia tidak perlu bertahan,” akunya. Ia lebih lanjut menyoroti ketidakcocokan taktis, menambahkan bahwa Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dengannya, yang membuat transisinya ke sepak bola Italia menjadi sangat menantang.
Suasana yang 'tegang' di Stadion Maradona
Kepergian Conte tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan pendapat taktis dengan para pemain bintang. Setelah kemenangan di laga penutup musim melawan Udinese, pelatih berusia 56 tahun itu menyebut kurangnya keharmonisan internal dan suasana yang terpecah belah di dalam klub sebagai faktor utama di balik keputusannya untuk mundur atas kesepakatan bersama.
“Di Napoli, saya gagal dalam satu hal: saya tidak mampu membawa kekompakan ke Napoli dan jika Anda tidak berhasil melakukannya, akan sulit untuk melawan tim lain. Saya telah melihat banyak racun dan mereka yang menyebarkannya adalah orang-orang yang gagal. Napoli tidak membutuhkan orang-orang yang gagal, mereka yang hanya mencari suka. Napoli membutuhkan orang-orang serius yang ingin mencintai tim, seperti para penggemar yang membayar tiket, sebaliknya orang-orang ini harus menjauh karena mereka merugikan. Saya gagal dari sudut pandang ini dan saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa menyatukan lingkungan ini. Bagi saya, hal ini sangat mendasar, jadi saya menyerah,” kata Conte dalam konferensi pers perpisahan yang penuh emosi.
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Allegri bersiap menyambut era pasca-Conte
Setelah babak Conte benar-benar ditutup, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bergerak cepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Partenopei dilaporkan telah menunjuk mantan pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, untuk memimpin tim dan mengembalikan ketenangan di ruang ganti yang jelas-jelas telah berselisih dengan staf kepelatihan sebelumnya. Bagi De Bruyne, kedatangan manajer baru ini merupakan kesempatan untuk memulai kembali, asalkan ia dapat meyakinkan pelatih baru tersebut bahwa ia masih merupakan playmaker kelas dunia yang mendominasi Liga Premier selama satu dekade.