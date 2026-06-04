Kevin De Bruyne dikritik habis-habisan oleh mantan manajer timnas Inggris dan Italia setelah gelandang serang itu mengaku senang Antonio Conte meninggalkan Napoli

Menanggapi komentar terbaru dari gelandang Napoli tersebut, Capello tidak segan-segan dalam menilai sikap sang pemain. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, mantan manajer Timnas Inggris dan Real Madrid itu menyatakan bahwa keluhan pemain asal Belgia itu mengenai sistem taktik hanyalah cara untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas musim yang sulit.

"Orang-orang selalu menyalahkan orang lain; mereka perlu bercermin dengan baik. Apakah dia benar-benar bergabung dengan tim dengan harapan mereka akan mengubah seluruh sistem permainan hanya untuknya? Saya pikir Conte memikirkan kepentingan terbaik tim dalam pilihan taktisnya. Saya sangat menghormati De Bruyne, tetapi dia seharusnya memeriksa hati nuraninya sendiri sebelum berbicara," kata Capello.