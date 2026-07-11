Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois masih ragu soal masa depan mereka di timnas Belgia, sementara para pemain senior membicarakan kemungkinan pensiun setelah tersingkir dari Piala Dunia

Berbicara setelah Belgia tersingkir, De Bruyne membahas beban fisik yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir dan mengatakan ia ingin mengambil 'istirahat' dari tim nasional.

"Saya telah melewati dua atau tiga tahun yang sulit dan menjalani operasi besar," kata De Bruyne kepada Sporza. "Saya berusia 35 tahun. Saya bangga bisa berdiri di sini, memberikan segalanya setiap hari, dan bisa menjadi teladan bagi tim muda ini."

Ketika ditanya apakah kekalahan ini menandai penampilan terakhirnya bersama Belgia, ia menjawab: "Saya rasa tidak, tapi izinkan saya beristirahat sejenak sekarang. Ini adalah tahun yang sibuk, dan kita lihat saja nanti."