AFP
Diterjemahkan oleh
Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois masih ragu soal masa depan mereka di timnas Belgia, sementara para pemain senior membicarakan kemungkinan pensiun setelah tersingkir dari Piala Dunia
Para bintang Belgia belum menentukan masa depan mereka setelah tersingkir dari Piala Dunia
Perjalanan Belgia di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Spanyol, sehingga masa depan dua pemain paling berpengalaman mereka pun menjadi tidak pasti. Baik De Bruyne maupun Courtois sama-sama belum berkomitmen untuk tetap membela tim nasional setelah turnamen ini.
De Bruyne, yang telah mencatatkan penampilan ke-124 bersama timnas Belgia, mengakui bahwa tuntutan fisik dalam sepak bola level elit telah memberikan dampak yang signifikan setelah masa-masa sulit yang mencakup operasi otot paha belakang pada akhir 2025. Sementara itu, turnamen Courtois berakhir setelah ia diganti karena masalah otot paha depan, meskipun ia ingin terus bermain.
- Getty Images Sport
De Bruyne ingin mengambil cuti panjang setelah kelelahan fisik
Berbicara setelah Belgia tersingkir, De Bruyne membahas beban fisik yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir dan mengatakan ia ingin mengambil 'istirahat' dari tim nasional.
"Saya telah melewati dua atau tiga tahun yang sulit dan menjalani operasi besar," kata De Bruyne kepada Sporza. "Saya berusia 35 tahun. Saya bangga bisa berdiri di sini, memberikan segalanya setiap hari, dan bisa menjadi teladan bagi tim muda ini."
Ketika ditanya apakah kekalahan ini menandai penampilan terakhirnya bersama Belgia, ia menjawab: "Saya rasa tidak, tapi izinkan saya beristirahat sejenak sekarang. Ini adalah tahun yang sibuk, dan kita lihat saja nanti."
Courtois menghadapi masa depan yang tak pasti setelah insiden pergantian pemain
Courtois, yang memainkan peran kunci sepanjang babak penyisihan grup, terpaksa mengakhiri turnamennya karena cedera. Pemain Real Madrid yang telah mencatatkan 115 penampilan untuk timnas ini, secara terbuka membahas masa depannya di kancah internasional.
"Akan lebih baik jika saya mengambil jeda selama satu tahun dari Nations League agar bisa beristirahat," jelas Courtois. "Kemudian saya bisa kembali menjadi penjaga gawang untuk kualifikasi Kejuaraan Eropa dan Kejuaraan Eropa itu sendiri. Kini keputusan ada di tangan pelatih tim nasional dan federasi."
"Saya akan membicarakannya dengan Vincent Mannaert dan pelatih tim nasional. Jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dari saya, maka saya harus mempertimbangkan apakah saya bisa tetap menjadi bagian dari Red Devils. Mungkin ini adalah pertandingan terakhir saya sebagai pemain tim nasional."
- AFP
Pembicaraan penting akan menentukan masa depan Belgia
De Bruyne diperkirakan akan mengambil jeda sejenak sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan karier internasionalnya. Sementara itu, Courtois akan melakukan pembicaraan dengan Garcia dan Mannaert, dan hasil pembicaraan tersebut kemungkinan besar akan menentukan apakah ia tetap menjadi bagian dari rencana timnas Belgia atau mengakhiri karier internasionalnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami