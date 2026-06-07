Keuntungan transfer raksasa akibat hengkangnya para pemain? Eintracht Frankfurt berpotensi meraup 200 juta euro

Theate, yang meski memiliki banyak kelebihan namun mengalami musim yang kurang beruntung di Frankfurt, dikabarkan telah menarik minat AFC Bournemouth dan Nottingham Forest, serta dikabarkan juga telah memberi isyarat akan hengkang. Jika ada tawaran sebesar 15 hingga 20 juta euro, Eintracht dikabarkan siap untuk bernegosiasi.

Menurut Bild, para pengambil keputusan SGE berharap mendapatkan jumlah yang lebih besar lagi untuk Larsson. Penjualan pemain Swedia ini diperkirakan akan menghasilkan 35 hingga 40 juta euro. Masalahnya: Larsson pun mengalami penurunan performa setelah musim sebelumnya yang kuat, yang pada akhirnya bahkan membuatnya kehilangan tiket ke Piala Dunia. Graham Potter tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko.

"Dia mendapat telepon bahwa dia tidak masuk skuad dan Hugo benar-benar hancur. Dia selalu ada di skuad, tapi sekarang tidak akan ikut," kata seorang sumber kepada portal Swedia Fotbollskanalen. Jadi, Larsson tidak memiliki kesempatan untuk mempromosikan dirinya secara berkelanjutan di panggung besar Piala Dunia. Di masa lalu, dia dikaitkan dengan klub-klub Inggris dan juga Atletico Madrid.