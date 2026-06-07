Seperti dilaporkan oleh Bild, Arthur Theate, Hugo Larsson, dan Jean-Matteo Bahoya akan segera bergabung dengan Liga Premier dan berpotensi mendatangkan hingga 100 juta euro bagi SGE. Dana tersebut rencananya akan diinvestasikan untuk perombakan skuad yang direncanakan di bawah pelatih baru Adi Hütter. "Akan ada perombakan skuad," demikian yang telah diumumkan oleh juru bicara dewan direksi, Axel Hellmann.
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Keuntungan transfer raksasa akibat hengkangnya para pemain? Eintracht Frankfurt berpotensi meraup 200 juta euro
Theate, yang meski memiliki banyak kelebihan namun mengalami musim yang kurang beruntung di Frankfurt, dikabarkan telah menarik minat AFC Bournemouth dan Nottingham Forest, serta dikabarkan juga telah memberi isyarat akan hengkang. Jika ada tawaran sebesar 15 hingga 20 juta euro, Eintracht dikabarkan siap untuk bernegosiasi.
Menurut Bild, para pengambil keputusan SGE berharap mendapatkan jumlah yang lebih besar lagi untuk Larsson. Penjualan pemain Swedia ini diperkirakan akan menghasilkan 35 hingga 40 juta euro. Masalahnya: Larsson pun mengalami penurunan performa setelah musim sebelumnya yang kuat, yang pada akhirnya bahkan membuatnya kehilangan tiket ke Piala Dunia. Graham Potter tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko.
"Dia mendapat telepon bahwa dia tidak masuk skuad dan Hugo benar-benar hancur. Dia selalu ada di skuad, tapi sekarang tidak akan ikut," kata seorang sumber kepada portal Swedia Fotbollskanalen. Jadi, Larsson tidak memiliki kesempatan untuk mempromosikan dirinya secara berkelanjutan di panggung besar Piala Dunia. Di masa lalu, dia dikaitkan dengan klub-klub Inggris dan juga Atletico Madrid.
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FC Bayern memburu bintang muda Eintracht, Nathaniel Brown
Sementara itu, kabarnya ada tawaran yang lebih menarik dari Spurs untuk Bahoya, yang menjadi incaran utama Tottenham Hotspur. Pemain serang berusia 21 tahun itu dilaporkan juga bisa dilepas dengan harga 40 juta euro, jika Spurs benar-benar serius mengejar pemain asal Prancis tersebut. Bahoya mengawali musim dengan gemilang, namun performanya, seperti halnya seluruh tim, semakin menurun. Setelah sempat tampil cemerlang sebentar pada Februari dan Maret (satu gol, tiga assist), ia absen sepanjang bulan April.
Selain ketiga kandidat penjualan yang disebutkan, kepergian Nathaniel Brown juga tampaknya akan terjadi. Pemain timnas Jerman ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan FC Bayern mengenai transfer, dan negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung. Eintracht Frankfurt meminta 60 juta euro, sementara juara Bundesliga tersebut lebih mengharapkan angka 50 juta euro sebagai harga dasar. Menurut Sky, SGE tidak ingin mempersulit proses transfer Brown.
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Eintracht Frankfurt: Apakah Can Uzun juga akan hengkang?
Can Uzun juga telah menarik minat klub-klub besar dan berpotensi meninggalkan Eintracht pada musim panas mendatang, setelah hanya dua tahun bergabung dan menorehkan musim yang gemilang, di mana ia menjadi salah satu dari sedikit pemain yang menonjol dengan mencetak sepuluh gol dan enam assist. Pemain berusia 20 tahun ini dikabarkan diminati baik di Inggris maupun Italia. Di antara klub-klub tersebut, AC Milan dan SSC Napoli dianggap paling tertarik.
Namun, tawaran pertama kabarnya akan segera datang dari Turki. Seperti dilaporkan jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu, Galatasaray berencana mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro ke Frankfurt. Namun, hal itu kemungkinan hanya akan memancing senyuman sinis dari Direktur Olahraga Markus Krösche. Seperti dilaporkan Sky, Eintracht menuntut setidaknya 60 juta euro, terutama mengingat kontrak Uzun yang berlaku hingga 2029.
Terlebih lagi, gelandang serang yang terampil secara teknis ini akan kembali menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil masuk ke skuad Piala Dunia Turki dan telah menarik perhatian dengan mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 4-0 pada pertandingan persahabatan melawan Makedonia Utara.