Keuntungan bagi Barcelona? Masa pemulihan cedera Aitana Bonmati yang berlangsung selama lima bulan hampir berakhir, seiring sang pemenang Ballon d'Or tiga kali itu kembali berlatih menjelang semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich

Untungnya, Barcelona berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut dengan baik. Hal itu berkat performa gemilang para pemain seperti Alexia Putellas, Ewa Pajor, dan Claudia Pina, sementara ada juga sejumlah pemain muda yang tampil menonjol saat para pemain kunci absen. Di antaranya adalah lulusan La Masia seperti Clara Serrajordi dan Aicha Camara, serta pemain seperti Sydney Schertenleib dan Vicky Lopez, yang bergabung dengan Barca dari klub lain saat masih remaja.

"Kehilangan Aitana benar-benar mengejutkan kami," kata Esmee Brugts, bek sayap berusia 22 tahun yang kini memasuki musim ketiganya di klub setelah bergabung dari PSV Eindhoven sebagai talenta muda berbakat, pekan ini. "Saya benar-benar sedih mendengar berita ini, mengingat dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Dia selalu tampil maksimal di pertandingan-pertandingan besar. Mengingat sifatnya, dia selalu ingin bermain di setiap pertandingan, jadi mengetahui bahwa dia akan absen dalam waktu lama adalah momen yang sangat menyedihkan.

"Mungkin juga bisa dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena kami memiliki lebih banyak pertandingan dan lebih sedikit pemain, yang memberikan beban besar bagi para pemain. Saya juga pernah cedera dan ada contoh-contoh lain seperti itu. Namun, setiap kali kami kekurangan pemain, mungkin ada lebih banyak kesempatan bagi pemain muda untuk tampil, dan menurut saya mereka melakukannya dengan sangat baik.

"Pada akhirnya, kami selalu lebih kuat ketika semua pemain tersedia. Jadi, saya senang Aitana sudah kembali berlatih dan pertandingan-pertandingan besar yang akan datang dengan semua pemain dalam kondisi fit adalah apa yang kami inginkan."