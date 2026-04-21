Keuntungan bagi Barcelona? Masa pemulihan cedera Aitana Bonmati yang berlangsung selama lima bulan hampir berakhir, seiring sang pemenang Ballon d'Or tiga kali itu kembali berlatih menjelang semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich
Kabar gembira bagi Barcelona: Aitana Bonmati kembali berlatih
Awal bulan ini, Bonmati mulai kembali ikut serta dalam beberapa sesi latihan bersama Barca, seiring mendekatnya akhir proses pemulihannya setelah mengalami patah kaki dalam sesi latihan bersama timnas Spanyol pada akhir November. Kemudian, pada Senin malam, Barca merayakan kembalinya dia secara penuh ke sesi latihan tim melalui media sosial, disertai dengan video sang gelandang yang menyampaikan pesan kepada skuad mengenai kembalinya dia.
"Aku sedikit gugup. Rasanya seperti hari pertama sekolah setelah liburan musim panas," candanya. "Banyak dari kalian yang pernah mengalami cedera seperti ini. Kalian tahu bagaimana rasanya. Ini tidak mudah, tapi aku rasa aku berhasil menemukan sisi positifnya. Waktu ini sangat bermanfaat bagiku. Sekarang, [saya] siap berkontribusi apa pun yang bisa saya lakukan, ikut berperan dalam musim hebat yang sedang kalian jalani dan untuk target-target yang tersisa. Tinggal satu setengah bulan lagi paling lama dan saya yakin kita bisa melakukannya. Jadi, terima kasih, dan mari kita terus maju."
Banyak rintangan: Masalah cedera yang menimpa Barcelona pada musim 2025-26
Barca tampil sangat mengesankan musim ini, mengingat salah satu pemain terbaik mereka menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan. Setelah menjuarai Supercopa de España pada Januari lalu dan meraih gelar liga ketujuh berturut-turut bulan lalu, tim asal Catalunya ini juga berhasil melaju ke final Copa de la Reina dan semifinal Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Bayern Munich, dengan leg pertama digelar akhir pekan ini.
Bukan hanya Bonmati yang harus ditinggalkan Barca selama periode tersebut. Mapi Leon, bek tengah kelas dunia mereka; Patri Guijarro, yang bisa dibilang gelandang bertahan terbaik di dunia; dan Laia Aleixandri, yang datang dari Manchester City pada musim panas lalu; adalah beberapa di antara banyak pemain lain yang mengalami cedera dalam waktu yang cukup lama. Ketidakhadiran mereka juga terasa lebih berat musim ini, karena Barca tidak dapat membangun skuad yang besar untuk tahun ini akibat kendala keuangan yang memengaruhi seluruh klub.
Bagaimana Barcelona mengatasi absennya Bonmati dan pemain lainnya
Untungnya, Barcelona berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut dengan baik. Hal itu berkat performa gemilang para pemain seperti Alexia Putellas, Ewa Pajor, dan Claudia Pina, sementara ada juga sejumlah pemain muda yang tampil menonjol saat para pemain kunci absen. Di antaranya adalah lulusan La Masia seperti Clara Serrajordi dan Aicha Camara, serta pemain seperti Sydney Schertenleib dan Vicky Lopez, yang bergabung dengan Barca dari klub lain saat masih remaja.
"Kehilangan Aitana benar-benar mengejutkan kami," kata Esmee Brugts, bek sayap berusia 22 tahun yang kini memasuki musim ketiganya di klub setelah bergabung dari PSV Eindhoven sebagai talenta muda berbakat, pekan ini. "Saya benar-benar sedih mendengar berita ini, mengingat dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Dia selalu tampil maksimal di pertandingan-pertandingan besar. Mengingat sifatnya, dia selalu ingin bermain di setiap pertandingan, jadi mengetahui bahwa dia akan absen dalam waktu lama adalah momen yang sangat menyedihkan.
"Mungkin juga bisa dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena kami memiliki lebih banyak pertandingan dan lebih sedikit pemain, yang memberikan beban besar bagi para pemain. Saya juga pernah cedera dan ada contoh-contoh lain seperti itu. Namun, setiap kali kami kekurangan pemain, mungkin ada lebih banyak kesempatan bagi pemain muda untuk tampil, dan menurut saya mereka melakukannya dengan sangat baik.
"Pada akhirnya, kami selalu lebih kuat ketika semua pemain tersedia. Jadi, saya senang Aitana sudah kembali berlatih dan pertandingan-pertandingan besar yang akan datang dengan semua pemain dalam kondisi fit adalah apa yang kami inginkan."
Kembalinya Bonmati memperkuat harapan Barcelona untuk meraih empat gelar
Kembalinya Bonmati menjelang akhir musim merupakan dorongan besar. Barcelona memang sudah mengantongi dua gelar, namun masih ada dua garis finis lagi yang harus dilewati, dan kontribusi dari pemain yang telah memenangkan tiga Ballon d'Or berturut-turut ini akan sangat dinantikan. Liga Champions khususnya adalah kompetisi yang sangat ingin dimenangkan oleh tim Catalan ini, setelah kalah 1-0 dari Arsenal di final tahun lalu.
Lalu, apakah Bonmati bisa tampil saat babak semifinal dimulai akhir pekan ini? Saat ini belum jelas apakah proses pemulihannya sudah cukup maju untuk dinyatakan fit menjelang leg pertama pada Sabtu nanti, yang akan digelar di kandang Bayern Munich. Bagaimanapun, dia baru saja memulai tahap awal kembali berlatih bersama tim.
Namun, jelas bahwa dia yakin bisa memberikan kontribusi dalam beberapa pekan ke depan, saat Barca mengejar gelar quadruple kedua mereka dalam tiga tahun terakhir.