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gabriel jesus - julian alvarezAI - Grok

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Keunggulan yang membuatnya melebihi Alvarez: Mengapa Flick berpaling ke Jesus, "senjata lama Guardiola"?

FEATURES
H. Flick
J. Alvarez
G. Jesus
P. Guardiola
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Jerman
Argentina
Brasil
Spanyol

Transfer anyar cocok dengan gaya sang pelatih Jerman: akankah membuahkan hasil?

Dalam salah satu transfer paling mengejutkan di hari terakhir bursa transfer, Barcelona menuntaskan kesepakatan dengan pemain asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal dengan nilai awal 10 juta euro, melalui kontrak berdurasi tiga tahun.

Kedatangan Jesus memberikan pelatih Hansi Flick tambahan seorang penyerang murni, setelah ia merasa perlu memperkuat posisi tersebut menyusul kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres selama musim panas.

  • Alvarez adalah pilihan pertama

    Jesus bukanlah target utama Barcelona, karena klub Katalan itu menempatkan pemain Argentina Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, di puncak prioritas mereka untuk memperkuat lini serang.

    Namun sikap Atletico Madrid yang mempertahankan pemainnya dan menolak masuk ke dalam negosiasi dengan Barcelona memaksa direktur olahraga, yang dipimpin Deco, untuk mencari alternatif pada hari-hari terakhir bursa transfer.

    Sementara Raphinha menjalankan peran sebagai penyerang untuk sementara, dengan kehadiran pemain muda Mesir Hamza Abdelkarim sebagai opsi lain, Flick tetap ingin merekrut seorang ujung tombak yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Lewandowski dan Torres.

    Barcelona mencari seorang pemain yang tidak harus selalu menjadi starter, melainkan mampu memberikan solusi berbeda menghadapi tim-tim yang mengandalkan pertahanan rapat, memberikan kesempatan istirahat bagi rekan-rekannya, atau tampil di menit-menit akhir ketika tim membutuhkan sebuah gol.

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  • Opsi lama yang kembali mencuat

    Nama Jesus telah hadir dalam laporan-laporan pemandu bakat Barcelona sejak lebih dari satu dekade, tepatnya sejak periode ia bermain bersama Palmeiras sebelum pindah ke Manchester City pada 2016, hanya saja ketertarikan klub terhadapnya pada musim panas ini datang dalam kerangka yang berbeda.

    Pada awal musim panas, Barcelona menyusun daftar diperluas yang memuat sejumlah nama, di tengah kemungkinan kehilangan Lewandowski dan Torres, di mana Alvarez menjadi opsi pertama, di samping pencarian seorang penyerang yang mampu menjalankan peran berbeda di dalam susunan pemain.

    Barcelona sepanjang musim panas merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi untuk memperkuat sisi sayap, dengan kemampuan keduanya pula untuk bermain di area sentral saat dibutuhkan, sementara klub mengkaji opsi-opsi ofensif lainnya, di antaranya Lautaro Martinez dan Junior Krupi.

    Namun kekukuhan Atletico Madrid dalam menolak menjual Alvarez ke Barcelona mendorong Deco untuk mengaktifkan rencana alternatif, terutama dengan kebutuhan Flick akan seorang penyerang baru.

    Barcelona juga mengkaji kemungkinan mendatangkan Nicolo Tresoldi dari Club Brugge, tetapi tuntutan finansial yang tinggi dari klub Belgia tersebut, yang mencapai sekitar 50 juta euro menurut laporan pers, mempercepat pergerakan ke arah Jesus.

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    Penyerang asal Brasil itu berkata: "Semuanya terjadi begitu cepat. Baru satu pekan sebelumnya saya menerima pesan yang menyatakan bahwa transfer ini mungkin terjadi."

    Ia menambahkan: "Tidak masalah bagi saya menjadi opsi alternatif untuk Alvarez. Saya tidak keberatan dengan hal itu. Saya mendapatkan kesempatan bermain bersama Barcelona, sebuah kesempatan yang sempat ada di hadapan saya 10 tahun lalu, dan kini kehidupan memberi saya kesempatan ini sekali lagi."

  • imago-sport-1082264603.jpgSergio Ros

    Mengapa Jesus Cocok dengan Gaya Flick?

    Flick menilai Jesus memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan gayanya, terutama dalam pressing tinggi.

    Pelatih asal Jerman itu mengatakan setelah kemenangan atas Rayo Vallecano dengan skor 5-2: "Saya sedikit terkejut dengan adanya peluang untuk merekrutnya. Saya sangat mengaguminya dan menyukai gayanya dalam bermain sepak bola. Ia cocok dengan gaya kami, dan saya yakin ia mampu membantu kami banyak."

    Gaya Flick bertumpu pada pressing intensif dari lini depan, yang merupakan salah satu kekuatan utama Jesus sepanjang kariernya.

    Sebelumnya, pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, pernah memuji kemampuan Jesus dalam aspek ini selama masa kerja mereka bersama Manchester City, dengan menganggap penyerang asal Brasil itu sebagai salah satu pemain terbaik dalam hal pressing dan membantu tim merebut kembali bola di area lawan.

    Mikel Arteta, pelatih Arsenal, juga memuji kemampuannya dalam menekan lawan dan memaksa mereka melakukan kesalahan.

    Angka-angka dari jaringan ESPN mengungkap sebagian dari peran ini, di mana rata-rata perebutan bola oleh Jesus mencapai 3,64 kali setiap 90 menit selama 84 pertandingan yang ia jalani di Liga Primer Inggris bersama Arsenal, dan rasionya mencapai 4,06 kali pada musim lalu selama 14 pertandingan, setelah kembali dari cedera ligamen anterior (ACL).

    Sebaliknya, rata-rata Alvarez mencapai 2,57 perebutan bola setiap 90 menit sejak kepindahannya ke Liga Spanyol bersama Atletico Madrid.

    Adapun para penyerang Barcelona pada musim lalu, angka mereka lebih rendah dalam aspek ini, di mana rata-rata Lewandowski mencapai 1,68 perebutan bola setiap 90 menit di Liga Spanyol, dibandingkan 1,64 untuk Ferran Torres.

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  • Statistik ofensif tidak jauh berbeda

    Kemiripan antara Jesus dan Alvarez tidak terbatas pada kerja bertahan dan pressing, karena angka-angka menunjukkan adanya kedekatan dalam kontribusi ofensif juga.

    Jesus mencetak 21 gol dan memberikan 11 assist selama periodenya bersama Arsenal di Liga Inggris Premier, dengan rata-rata 0,63 kontribusi gol setiap 90 menit.

    Adapun Alvarez, mencetak 25 gol dan memberikan 8 assist bersama Atletico Madrid, dengan rata-rata 0,67 kontribusi gol setiap 90 menit.

    Meski demikian, masih ada tanda tanya seputar kondisi fisik Jesus dan levelnya seiring dirinya yang mendekati usia 30 tahun, terutama setelah masalah lutut yang ia alami, meski ia menegaskan telah pulih sepenuhnya.

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  • Apakah mimpi Barcelona dengan Alvarez sudah berakhir?

    Meski Jesus telah tiba, Barcelona tidak melepaskan minatnya terhadap Alvarez, mengingat sumber-sumber yang dekat dengan klub, menurut ESPN, mengindikasikan bahwa penyerang asal Argentina itu akan tetap menjadi target di masa depan.

    Salah satu sumber mengatakan: "Akan ada bursa transfer lainnya".

    Jesus menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan Barcelona, setelah kesepakatan awal hanya mencakup dua musim, dalam penyesuaian yang berkaitan dengan cara pembagian biaya kesepakatan secara akuntansi.

    Di sisi lain, Barcelona masih mencari pengganti Lewandowski dalam jangka panjang, pemain yang mencetak 120 gol selama 4 tahun bersama klub.

    Deco mengatakan pada Agustus: "Saya rasa perekrutan yang kami lakukan memberi kami solusi untuk menggantikan Torres, tetapi menggantikan Lewandowski jauh lebih sulit. Tidak mudah mengganti pemain seperti dirinya".

    Alvarez, yang berusia 26 tahun, bermimpi pindah ke Barcelona, tetapi ia terbentur sikap Atletico Madrid yang menolak bernegosiasi, mengingat kontraknya yang berlaku hingga tahun 2030.

    Sementara minat Barcelona terhadap Alvarez tetap ada, klub Katalan itu kini memiliki kesempatan untuk menguji Jesus dalam beberapa bulan ke depan. Dan jika pemain Brasil itu sukses, bersama Raphinha yang mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan pertamanya sebagai penyerang musim ini, maka kebutuhan Barcelona di masa depan untuk mengeluarkan dana hingga 150 juta euro guna merekrut ujung tombak baru mungkin akan berkurang.

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