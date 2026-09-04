Flick menilai Jesus memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan gayanya, terutama dalam pressing tinggi.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan setelah kemenangan atas Rayo Vallecano dengan skor 5-2: "Saya sedikit terkejut dengan adanya peluang untuk merekrutnya. Saya sangat mengaguminya dan menyukai gayanya dalam bermain sepak bola. Ia cocok dengan gaya kami, dan saya yakin ia mampu membantu kami banyak."
Gaya Flick bertumpu pada pressing intensif dari lini depan, yang merupakan salah satu kekuatan utama Jesus sepanjang kariernya.
Sebelumnya, pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, pernah memuji kemampuan Jesus dalam aspek ini selama masa kerja mereka bersama Manchester City, dengan menganggap penyerang asal Brasil itu sebagai salah satu pemain terbaik dalam hal pressing dan membantu tim merebut kembali bola di area lawan.
Mikel Arteta, pelatih Arsenal, juga memuji kemampuannya dalam menekan lawan dan memaksa mereka melakukan kesalahan.
Angka-angka dari jaringan ESPN mengungkap sebagian dari peran ini, di mana rata-rata perebutan bola oleh Jesus mencapai 3,64 kali setiap 90 menit selama 84 pertandingan yang ia jalani di Liga Primer Inggris bersama Arsenal, dan rasionya mencapai 4,06 kali pada musim lalu selama 14 pertandingan, setelah kembali dari cedera ligamen anterior (ACL).
Sebaliknya, rata-rata Alvarez mencapai 2,57 perebutan bola setiap 90 menit sejak kepindahannya ke Liga Spanyol bersama Atletico Madrid.
Adapun para penyerang Barcelona pada musim lalu, angka mereka lebih rendah dalam aspek ini, di mana rata-rata Lewandowski mencapai 1,68 perebutan bola setiap 90 menit di Liga Spanyol, dibandingkan 1,64 untuk Ferran Torres.