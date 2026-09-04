Nama Jesus telah hadir dalam laporan-laporan pemandu bakat Barcelona sejak lebih dari satu dekade, tepatnya sejak periode ia bermain bersama Palmeiras sebelum pindah ke Manchester City pada 2016, hanya saja ketertarikan klub terhadapnya pada musim panas ini datang dalam kerangka yang berbeda.

Pada awal musim panas, Barcelona menyusun daftar diperluas yang memuat sejumlah nama, di tengah kemungkinan kehilangan Lewandowski dan Torres, di mana Alvarez menjadi opsi pertama, di samping pencarian seorang penyerang yang mampu menjalankan peran berbeda di dalam susunan pemain.

Barcelona sepanjang musim panas merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi untuk memperkuat sisi sayap, dengan kemampuan keduanya pula untuk bermain di area sentral saat dibutuhkan, sementara klub mengkaji opsi-opsi ofensif lainnya, di antaranya Lautaro Martinez dan Junior Krupi.

Namun kekukuhan Atletico Madrid dalam menolak menjual Alvarez ke Barcelona mendorong Deco untuk mengaktifkan rencana alternatif, terutama dengan kebutuhan Flick akan seorang penyerang baru.

Barcelona juga mengkaji kemungkinan mendatangkan Nicolo Tresoldi dari Club Brugge, tetapi tuntutan finansial yang tinggi dari klub Belgia tersebut, yang mencapai sekitar 50 juta euro menurut laporan pers, mempercepat pergerakan ke arah Jesus.

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Penyerang asal Brasil itu berkata: "Semuanya terjadi begitu cepat. Baru satu pekan sebelumnya saya menerima pesan yang menyatakan bahwa transfer ini mungkin terjadi."

Ia menambahkan: "Tidak masalah bagi saya menjadi opsi alternatif untuk Alvarez. Saya tidak keberatan dengan hal itu. Saya mendapatkan kesempatan bermain bersama Barcelona, sebuah kesempatan yang sempat ada di hadapan saya 10 tahun lalu, dan kini kehidupan memberi saya kesempatan ini sekali lagi."