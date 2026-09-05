Bournemouth mencatatkan sejarah Premier League yang tidak diinginkan pada Sabtu sore ketika mereka menjadi tim pertama yang mencetak gol pembuka dalam masing-masing dari tiga pertandingan pertama mereka dalam satu musim tanpa meraih satu pun kemenangan.

The Cherries tampak sepenuhnya mengendalikan laga di Tyneside ketika Marcus Tavernier membuka skor setelah baru sembilan menit, sebelum gol bunuh diri Malick Thiaw menggandakan keunggulan mereka. Namun, meski dominan, mereka membiarkan Newcastle United kembali ke dalam pertandingan, dan akhirnya harus puas dengan satu poin setelah Jacob Ramsey mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88 yang mengejutkan tim tamu.

Hasil ini melanjutkan pola yang membuat frustrasi bagi pasukan Rose, yang kini telah kehilangan tujuh poin dari posisi unggul dalam tiga laga pembuka mereka. Pada pekan pembuka, mereka unggul lebih dulu atas Manchester City sebelum kalah 2-1 akibat gol telat Josko Gvardiol. Setelah itu, mereka kembali memimpin saat melawan Everton, tetapi gagal menang setelah James Tarkowski mencetak gol penyeimbang pada masa injury time.



