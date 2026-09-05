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Keunggulan kembali terbuang! Bournemouth menorehkan rekor Premier League yang tidak diinginkan saat Marco Rose mengakui frustrasinya
Kolaps bersejarah di St James' Park
Bournemouth mencatatkan sejarah Premier League yang tidak diinginkan pada Sabtu sore ketika mereka menjadi tim pertama yang mencetak gol pembuka dalam masing-masing dari tiga pertandingan pertama mereka dalam satu musim tanpa meraih satu pun kemenangan.
The Cherries tampak sepenuhnya mengendalikan laga di Tyneside ketika Marcus Tavernier membuka skor setelah baru sembilan menit, sebelum gol bunuh diri Malick Thiaw menggandakan keunggulan mereka. Namun, meski dominan, mereka membiarkan Newcastle United kembali ke dalam pertandingan, dan akhirnya harus puas dengan satu poin setelah Jacob Ramsey mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88 yang mengejutkan tim tamu.
Hasil ini melanjutkan pola yang membuat frustrasi bagi pasukan Rose, yang kini telah kehilangan tujuh poin dari posisi unggul dalam tiga laga pembuka mereka. Pada pekan pembuka, mereka unggul lebih dulu atas Manchester City sebelum kalah 2-1 akibat gol telat Josko Gvardiol. Setelah itu, mereka kembali memimpin saat melawan Everton, tetapi gagal menang setelah James Tarkowski mencetak gol penyeimbang pada masa injury time.
- Getty Images Sport
Rose merefleksikan peluang yang terlewat
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, manajer Bournemouth Rose terlihat frustrasi, tetapi berusaha tetap positif soal gaya bermain timnya. "Saya berusaha sebaik mungkin. Begitu juga para pemain. Ini bukan sesuatu yang kami lakukan dengan sengaja. Terkadang ada fase ketika hal-hal seperti ini terjadi. Kami harus meraih kemenangan pertama kami di Premier League untuk meredam pembicaraan seperti ini. Soal poin, saya tidak senang. Kami baru punya dua sekarang. Di level ini, yang terpenting adalah hasil. Tetapi dari sisi performa, saya melihat banyak hal bagus," jelas Rose.
Ia menambahkan: "Ya memang begitulah adanya. Kami memulai dengan sangat baik. Kami memainkan babak pertama yang luar biasa. Tekanan kami mengesankan. Lawan tidak punya solusi. Kami mencetak dua gol dan punya lebih banyak peluang. Lalu kami kebobolan nyaris dari peluang pertama lawan. Di babak kedua, kami sedikit menurun dalam segala hal. Meski kami tidak benar-benar mendapat masalah di kotak penalti sendiri, kami kebobolan lagi pada akhir laga."
Ketangguhan Newcastle di bawah Matthias Jaissle
Bagi Newcastle, hasil imbang ini menjadi bukti semangat juang mereka di bawah manajer baru Matthias Jaissle. Newcastle United tetap tak terkalahkan pada awal musim baru dengan lima poin dari tiga pertandingan, meski mengalami gejolak besar pada musim panas yang membuat bintang-bintang kunci seperti Anthony Gordon dan Bruno Guimaraes hengkang.
Jaissle mengakui ia memiliki perasaan campur aduk soal penampilan timnya, seraya mengakui bahwa timnya berada di bawah lawan untuk waktu yang lama. "Perasaan campur aduk. Senang dengan semangat itu, keyakinan yang diperlihatkan para pemain hingga akhir bersama para penonton.
Ramsey menyoroti pentingnya hasil tersebut dalam membungkam para pengkritik, dengan mengatakan: "Tiga pertandingan pertama kami benar-benar sangat bagus: tidak beruntung tidak menang melawan Liverpool, hasil yang brilian melawan Tottenham Hotspur dan penampilan yang bagus hari ini.
- Getty Images Sport
Jalan di depan Bournemouth
Saat Newcastle menatap ke atas, tekanan mulai meningkat terhadap Rose untuk mengubah penampilan dominan menjadi tiga poin. Daftar pertandingan nyaris tidak memberi jeda, karena Bournemouth bersiap menghadapi jadwal padat yang mencakup komitmen di ajang piala dan kiprah di Liga Europa.
Sang manajer sangat menyadari bahwa tuntutan fisik dan mental terhadap skuadnya hanya akan terus meningkat. "Kami harus tetap bersama. Saya tahu betapa beratnya bagi klub yang tidak terbiasa menjalani begitu banyak kompetisi. Ini akan menjadi sangat sulit bagi kami.
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