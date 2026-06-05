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Ketua Man City berjanji akan mengungkapkan 'segala hal' terkait 115 tuduhan tersebut, sementara penantian selama tiga tahun untuk persidangan melawan Liga Premier terus berlanjut
Ketua menunggu hasil proses hukum
Manchester City masih menanti hasil persidangan hukum mereka dengan Liga Premier setelah didakwa melakukan 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan pada Februari 2023. Sidang independen terkait kasus ini telah berakhir pada Desember 2024, namun putusan belum diumumkan.
Ketidakpastian yang terus berlanjut ini membuat salah satu kisah terbesar dalam sepak bola Inggris tetap belum terselesaikan. Tuduhan tersebut tetap menjadi topik pembicaraan utama meskipun City terus meraih kesuksesan. Jika klub tersebut pada akhirnya dinyatakan bersalah, mereka bisa menghadapi sanksi yang signifikan. Namun, City secara konsisten membantah telah melakukan pelanggaran dan terus membantah tuduhan tersebut.
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Al-Mubarak berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut setelah putusan
Dalam wawancara akhir musimnya, Al-Mubarak menjelaskan mengapa ia tetap bersikap hati-hati dalam membahas kasus tersebut selama proses hukum masih berlangsung.
"Biarkan saya tetap konsisten seperti yang selalu saya lakukan - sampai ada putusan, saya tidak bisa banyak bicara," kata Al-Mubarak kepada para wartawan. "Begitu ada putusan, percayalah, saya akan mengatakan semua yang ingin saya sampaikan selama tiga tahun terakhir."
Kota tersebut tetap teguh di tengah ketidakpastian
Kasus ini terus membayangi salah satu periode paling sukses dalam sejarah City. Meskipun konsekuensinya bisa sangat berat, pimpinan klub tetap yakin dengan posisinya dan berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak bersalah. Al-Mubarak menekankan bahwa para pemilik tetap berkomitmen penuh terhadap proyek jangka panjang ini.
"Tidak ada niat untuk menjual," katanya. "Hanya ada niat untuk terus mengembangkan ini karena pandangan di sini adalah ini akan terus berkembang dan ini adalah bisnis yang indah untuk dimiliki.
"Ini sepak bola dan ini hiburan. Dan di dunia yang kita jalani saat ini, meskipun dunia berubah dan perhatian orang beralih ke hal-hal lain, olahraga tetap ada. Dan sepak bola dalam dunia olahraga adalah puncaknya. Dan Manchester City serta Grup ini dalam dunia sepak bola adalah puncaknya. Dan permata-permata semacam ini, tidak boleh dijual."
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Menunggu keputusan akhir
Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada hasil kasus ini. Hingga putusan dijatuhkan, City tampaknya tidak akan memberikan komentar publik yang mendetail mengenai proses persidangan tersebut. Begitu putusan diumumkan, Al-Mubarak telah menegaskan niatnya untuk membahas masalah ini secara mendalam. Keputusan tersebut akan menjadi hal yang penting tidak hanya bagi para Cityzens, tetapi juga bagi Liga Premier secara keseluruhan, mengingat skala dan dampak dari tuduhan-tuduhan tersebut.