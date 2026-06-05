Ketua Man City berjanji akan mengungkapkan 'segala hal' terkait 115 tuduhan tersebut, sementara penantian selama tiga tahun untuk persidangan melawan Liga Premier terus berlanjut

Kasus ini terus membayangi salah satu periode paling sukses dalam sejarah City. Meskipun konsekuensinya bisa sangat berat, pimpinan klub tetap yakin dengan posisinya dan berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak bersalah. Al-Mubarak menekankan bahwa para pemilik tetap berkomitmen penuh terhadap proyek jangka panjang ini.

"Tidak ada niat untuk menjual," katanya. "Hanya ada niat untuk terus mengembangkan ini karena pandangan di sini adalah ini akan terus berkembang dan ini adalah bisnis yang indah untuk dimiliki.

"Ini sepak bola dan ini hiburan. Dan di dunia yang kita jalani saat ini, meskipun dunia berubah dan perhatian orang beralih ke hal-hal lain, olahraga tetap ada. Dan sepak bola dalam dunia olahraga adalah puncaknya. Dan Manchester City serta Grup ini dalam dunia sepak bola adalah puncaknya. Dan permata-permata semacam ini, tidak boleh dijual."