Ketua Federasi Sepak Bola Senegal Memancing Reaksi Maroko dengan Pernyataan Berani

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, menegaskan bahwa tidak ada ancaman hukum apa pun yang dapat mencabut gelar Piala Afrika dari Timnas Senegal.

Timnas Senegal dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, namun Komite Banding CAF memutuskan untuk mencabut gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko.

"Dari segi hukum, tidak ada ancaman terhadap gelar tersebut," kata Fall dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Senegal.

Dia menambahkan, "Kami telah mengajukan berkas kami ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, dan saya merasa tenang secara hukum, karena gelar ini tidak dapat dicabut dari Senegal."

Dia melanjutkan, "Timnas Senegal tetap juara Afrika, dan selebihnya hanyalah detail. Yang terpenting adalah kemenangan di lapangan, dan itulah yang tercapai."

