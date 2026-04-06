Ketua Federasi Sepak Bola Senegal Memancing Reaksi Maroko dengan Pernyataan Berani

Timnas Senegal adalah juara Afrika... dan gelar Piala Afrika tidak dapat dicabut

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, menegaskan bahwa tidak ada ancaman hukum apa pun yang dapat mencabut gelar Piala Afrika dari Timnas Senegal.

Timnas Senegal dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, namun Komite Banding CAF memutuskan untuk mencabut gelar tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko.

"Dari segi hukum, tidak ada ancaman terhadap gelar tersebut," kata Fall dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Senegal.

Dia menambahkan, "Kami telah mengajukan berkas kami ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, dan saya merasa tenang secara hukum, karena gelar ini tidak dapat dicabut dari Senegal."

Dia melanjutkan, "Timnas Senegal tetap juara Afrika, dan selebihnya hanyalah detail. Yang terpenting adalah kemenangan di lapangan, dan itulah yang tercapai."

    Persiapan Senegal untuk Piala Dunia

    Ketua Federasi Sepak Bola Senegal menegaskan bahwa isu gelar Piala Afrika tidak akan memengaruhi motivasi para pemain menjelang Piala Dunia 2026.

    Dia melanjutkan, "Ini memberi kami motivasi tambahan. Situasi ini memperkuat ikatan di antara semua orang, dan mendorong kami untuk berjuang memenangkan Piala Dunia."

    Dia menambahkan, "Kami telah menyelesaikan rencana persiapan untuk Piala Dunia sejak pengundian grup, dan kami akan menghadapi Amerika Serikat dan Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan di Amerika Serikat."

    Senegal berada di grup yang sama di Piala Dunia, bersama Prancis, Norwegia, dan Irak.

    • Iklan