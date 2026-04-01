Ketua Asosiasi Sepak Bola Italia diminta mundur setelah kegagalan di Piala Dunia, sementara menteri olahraga menuntut perombakan total dunia sepak bola negara tersebut
Menteri menuntut perubahan kepemimpinan yang radikal
Dampak dari kegagalan lolos pada final babak play-off Piala Dunia masih terasa hingga kini. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan dan tersingkirnya Italia melalui adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina pada Selasa lalu, Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, langsung menyalahkan badan pengurus sepak bola.
Kegagalan Azzurri untuk mengamankan tempat telah memicu penyelidikan nasional. Dalam pernyataan yang tajam, Abodi menyatakan: "Saya berterima kasih kepada tim dan pelatih atas komitmen yang mereka tunjukkan tadi malam, tetapi jelas bahwa sepak bola Italia perlu dibangun kembali, dan proses ini harus dimulai dengan pembaruan kepemimpinan FIGC."
Prestise nasional dan generasi yang terabaikan
Dampak budaya dari kemunduran ini tak bisa diremehkan. Bagi sebuah negara yang hidup dan bernapas dengan olahraga ini, prospek kekosongan selama 12 tahun di panggung dunia merupakan sebuah tragedi olahraga. Abodi menekankan bahwa sepak bola melampaui sekadar hiburan, sambil menjelaskan: "Sepak bola adalah olahraga, dan di masa krisis militer dan ekonomi seperti ini, olahraga ini tidak boleh dibebani dengan makna yang berlebihan. Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa sepak bola lebih dari sekadar olahraga, terutama di Italia, di mana sepak bola telah menjadi bagian dari budaya populer, ritual komunal, dan sumber prestise internasional." Ia menambahkan: "Saya sedih memikirkan bahwa ada seluruh generasi anak-anak dan remaja yang belum pernah merasakan sensasi menonton tim nasional bermain di Piala Dunia."
Petisi Senat semakin menambah tekanan yang semakin meningkat
Keriuhan politik semakin memanas, dengan Presiden Lazio Claudio Lotito mengajukan petisi resmi ke Senat Italia yang mendesak Presiden FIGC Gabriele Gravina untuk mundur. Menurut TuttoMercatoWeb, senator Forza Italia yang sedang menjabat tersebut memanfaatkan platform politiknya untuk meningkatkan tekanan terhadap federasi. Lazio melihat pemimpin mereka mengambil langkah luar biasa ini setelah bencana di lapangan, dengan tekad untuk menuntut pertanggungjawaban penuh dari badan pengurus atas kegagalan kualifikasi yang terjadi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini semakin memperparah suasana yang tidak bersahabat di sekitar otoritas sepak bola.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi federasi Italia
Ke depan, sepak bola Italia akan menghadapi perebutan kekuasaan yang sengit. Meskipun tekanan semakin meningkat, Gravina tampaknya bertekad untuk bertahan dan menghindari pertanggungjawaban pribadi. Namun, Abodi dengan cepat menolak alasan-alasannya, dan menuntut federasi untuk bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut. Menteri tersebut menyimpulkan: "Saya menganggap tidak adil secara objektif untuk menyangkal tanggung jawab sendiri atas kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut dengan menyalahkan lembaga-lembaga atas dugaan kelemahan mereka. Italia harus kembali menjadi Italia, bahkan di kancah sepak bola dunia."