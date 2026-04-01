Ketua Asosiasi Sepak Bola Italia diminta mundur setelah kegagalan di Piala Dunia, sementara menteri olahraga menuntut perombakan total dunia sepak bola negara tersebut

Dampak dari kegagalan lolos pada final babak play-off Piala Dunia masih terasa hingga kini. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan dan tersingkirnya Italia melalui adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina pada Selasa lalu, Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, langsung menyalahkan badan pengurus sepak bola.

Kegagalan Azzurri untuk mengamankan tempat telah memicu penyelidikan nasional. Dalam pernyataan yang tajam, Abodi menyatakan: "Saya berterima kasih kepada tim dan pelatih atas komitmen yang mereka tunjukkan tadi malam, tetapi jelas bahwa sepak bola Italia perlu dibangun kembali, dan proses ini harus dimulai dengan pembaruan kepemimpinan FIGC."