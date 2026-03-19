SC Freiburg berhasil mewujudkan impian untuk pertama kalinya lolos ke perempat final dalam sejarah partisipasinya di kompetisi Eropa berkat comeback yang spektakuler. Tim asuhan pelatih Julian Schuster berhasil mengalahkan KRC Genk dengan skor 5-1 (2-1) pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa, dan dengan demikian berhasil membalas kekalahan 0-1 yang mereka derita pada leg pertama.
Ketinggalan dari leg pertama berhasil dibalikkan secara dramatis! SC Freiburg yang cerdik mencatat sejarah di Liga Europa
"Selalu ada perasaan seperti itu sepanjang minggu ini. Kita bisa melihatnya dari para pemain, mereka benar-benar bersemangat," kata Schuster kepada RTL: "Kami sangat, sangat bahagia dan sangat, sangat bangga dengan pencapaian ini serta karena kami bisa terus bertanding bersama para penggemar yang luar biasa."
Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), yang dengan gol ke-106-nya dalam seragam Freiburg menjadi pencetak gol terbanyak tunggal klub tersebut, Yuito Suzuki (57'), dan Maximilian Eggestein (79') menyuguhkan pertunjukan serangan yang memukau. Meskipun Matte Smets (39.) sempat membawa Genk kembali ke dalam permainan, Freiburg tidak membiarkan tiket perempat final lepas dari genggaman mereka. Setelah meraih kemenangan kelima dalam lima pertandingan kandang, tim Breisgau kini dapat melanjutkan petualangan Eropa mereka pada bulan April melawan Celta Vigo di babak delapan besar.
"Kami yakin bisa mengejar ketertinggalan," tegas Schuster di mikrofon RTL sebelum pertandingan. Pelatih SCF itu kembali bisa mengandalkan Eggestein, penggerak tim yang sangat dirindukan pada leg pertama, yang masuk starting eleven setelah menjalani skorsing akibat kartu merah.
Liga Europa: SC Freiburg menghancurkan Genk pada leg kedua
Secara bertahap Freiburg meningkatkan tekanan, tendangan bebas silang dari Grifo disundul Ginter ke gawang. Respons cepat tim tamu melalui Aaron Bibout digagalkan oleh Noah Atubolu (20') — di sisi lain, justru Freiburg kembali mencetak gol: tendangan Suzuki yang membentur pemain lawan disundul Ginter ke arah Matanovic, yang kemudian mencetak gol dari jarak dekat.
Namun tuan rumah semakin pasif, yang dimanfaatkan Genk dengan dingin. Freiburg gagal membersihkan bola dengan baik di kotak penalti sendiri, Konstantinos Karetsas awalnya hanya membentur tiang, namun bola yang memantul dari tiang dalam itu disambarnya dan disodorkan ke Smets, yang kemudian mendorongnya melewati Atubolu dan melewati garis gawang.
Freiburg hanya sebentar terganggu oleh kemunduran tersebut. Grifo memanfaatkan umpan balik yang tidak akurat dari Smets ke kiper Tobias Lawal dan dengan golnya itu melampaui Nils Petersen dalam daftar pencetak gol terbanyak klub, status yang sebelumnya ia bagi bersama Petersen. Setelah serangan balik, Suzuki kemudian membuka lebar pintu ke perempat final, dan Eggestein menambah keunggulan.
SC Freiburg vs. KRC Genk 5:1 (2:1): Data Pertandingan
Pertandingan
SC Freiburg vs. KRC Genk
Hasil
5:1 (2:1); Leg pertama: 0:1; Total: 5:2
Gol
1:0 Ginter (19'), 2:0 Matanovic (25'), 2:1 Smets (39'), 3:1 Grifo (53'), 4:1 Suzuki (56'), 5:1 Eggestein (79')
Kompetisi
Liga Europa, Babak 16 Besar, Leg Kedua