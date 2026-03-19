Ketinggalan dari leg pertama berhasil dibalikkan secara dramatis! SC Freiburg yang cerdik mencatat sejarah di Liga Europa

"Selalu ada perasaan seperti itu sepanjang minggu ini. Kita bisa melihatnya dari para pemain, mereka benar-benar bersemangat," kata Schuster kepada RTL: "Kami sangat, sangat bahagia dan sangat, sangat bangga dengan pencapaian ini serta karena kami bisa terus bertanding bersama para penggemar yang luar biasa."

Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), yang dengan gol ke-106-nya dalam seragam Freiburg menjadi pencetak gol terbanyak tunggal klub tersebut, Yuito Suzuki (57'), dan Maximilian Eggestein (79') menyuguhkan pertunjukan serangan yang memukau. Meskipun Matte Smets (39.) sempat membawa Genk kembali ke dalam permainan, Freiburg tidak membiarkan tiket perempat final lepas dari genggaman mereka. Setelah meraih kemenangan kelima dalam lima pertandingan kandang, tim Breisgau kini dapat melanjutkan petualangan Eropa mereka pada bulan April melawan Celta Vigo di babak delapan besar.

"Kami yakin bisa mengejar ketertinggalan," tegas Schuster di mikrofon RTL sebelum pertandingan. Pelatih SCF itu kembali bisa mengandalkan Eggestein, penggerak tim yang sangat dirindukan pada leg pertama, yang masuk starting eleven setelah menjalani skorsing akibat kartu merah.