Kemudian muncul dua kandidat lain yang dikabarkan menjadi incaran, yaitu Oliver Glasner dari Crystal Palace dan Andoni Iraola dari AFC Bournemouth.

Sementara Iraola mendorong perkembangan berkelanjutan di The Cherries (mencetak rekor poin baru setiap tahun selama tiga tahun dan lolos ke Liga Europa) serta menarik minat di seluruh Eropa berkat kinerjanya yang baik, Glasner meraih trofi Eropa keduanya pada Rabu lalu dalam pertandingan terakhirnya bersama The Eagles, menyusul kemenangan sensasional di Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt pada 2022. Di final Conference League, klub Liga Premier itu menang 1-0 atas Rayo Vallecano.

Kedua pelatih tersebut telah memutuskan sejak dini untuk tidak memperpanjang kontrak mereka di klub masing-masing dan akan tersedia mulai 1 Juli - dan Bayer 04 dilaporkan telah menghubungi keduanya. Majalah kicker bahkan melaporkan pada Kamis bahwa kesepakatan antara Leverkusen dan Iraola sudah di ambang kesepakatan, dan bahwa jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Simon Rolfes dan Fernando Carro berhasil mengalahkan persaingan ketat dari Milan dan mantan klub Glasner, Crystal Palace.

Dengan Iraola, Werkself diharapkan mendapatkan pelatih yang mengandalkan tekanan serangan agresif dan permainan vertikal yang cepat, serta berasal dari akademi pelatih Antiguoko di San Sebastian yang sangat sukses, sama seperti pelatih sukses Leverkusen Xabi Alonso dan Mikel Arteta dari Arsenal.

Namun, kini situasinya bisa saja berbeda: Iraola tiba-tiba disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Arne Slot di Liverpool, yang secara mengejutkan dipecat pada Sabtu lalu. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano. Jika The Reds benar-benar serius dalam upaya merekrut Iraola, Werkself kemungkinan besar akan kesulitan bersaing mengingat daya tarik klub dari Anfield Road dan skuad yang dipenuhi bintang-bintang top.