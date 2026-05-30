Goal.com
LiveTiket
Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Ketiga kandidat teratas sudah mundur? Bayer Leverkusen terancam mengalami bencana dalam pencarian pelatih

Bundesliga
Transfers
Premier League
Ligue 1
A. Slot
A. Iraola
O. Glasner
K. Hjulmand
Luis
Bayer Leverkusen
Liverpool
AFC Bournemouth
AC Milan
Crystal Palace
Monaco

Bayer Leverkusen belum secara resmi memecat Kasper Hjulmand. Namun, sudah dipastikan bahwa Werkself akan melakukan perombakan di posisi pelatih. Hanya saja, pencarian pelatih yang tepat saat ini tampaknya akan berakhir dengan kegagalan.

Pasalnya, semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bayer 04 mungkin tidak akan mendapatkan satupun dari para kandidat pelatih favorit tersebut. 

Filipe Luis menjadi yang pertama. Pemain Brasil yang telah menarik perhatian dengan meraih banyak gelar bersama Flamengo ini, menurut Sky, awalnya dipilih oleh Werkself sebagai kandidat utama. 

Namun, menurut laporan media yang seragam, mantan pemain profesional yang pernah membela Atletico Madrid ini dilaporkan telah menolak tawaran di Leverkusen dan memilih pindah ke AS Monaco. Di sana, ia dilaporkan akan segera menandatangani kontrak hingga 2028.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kemudian muncul dua kandidat lain yang dikabarkan menjadi incaran, yaitu Oliver Glasner dari Crystal Palace dan Andoni Iraola dari AFC Bournemouth. 

    Sementara Iraola mendorong perkembangan berkelanjutan di The Cherries (mencetak rekor poin baru setiap tahun selama tiga tahun dan lolos ke Liga Europa) serta menarik minat di seluruh Eropa berkat kinerjanya yang baik, Glasner meraih trofi Eropa keduanya pada Rabu lalu dalam pertandingan terakhirnya bersama The Eagles, menyusul kemenangan sensasional di Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt pada 2022. Di final Conference League, klub Liga Premier itu menang 1-0 atas Rayo Vallecano.

    Kedua pelatih tersebut telah memutuskan sejak dini untuk tidak memperpanjang kontrak mereka di klub masing-masing dan akan tersedia mulai 1 Juli - dan Bayer 04 dilaporkan telah menghubungi keduanya. Majalah kicker bahkan melaporkan pada Kamis bahwa kesepakatan antara Leverkusen dan Iraola sudah di ambang kesepakatan, dan bahwa jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Simon Rolfes dan Fernando Carro berhasil mengalahkan persaingan ketat dari Milan dan mantan klub Glasner, Crystal Palace.

    Dengan Iraola, Werkself diharapkan mendapatkan pelatih yang mengandalkan tekanan serangan agresif dan permainan vertikal yang cepat, serta berasal dari akademi pelatih Antiguoko di San Sebastian yang sangat sukses, sama seperti pelatih sukses Leverkusen Xabi Alonso dan Mikel Arteta dari Arsenal.

    Namun, kini situasinya bisa saja berbeda: Iraola tiba-tiba disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Arne Slot di Liverpool, yang secara mengejutkan dipecat pada Sabtu lalu. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano. Jika The Reds benar-benar serius dalam upaya merekrut Iraola, Werkself kemungkinan besar akan kesulitan bersaing mengingat daya tarik klub dari Anfield Road dan skuad yang dipenuhi bintang-bintang top.

    • Iklan
  • glasner(C)Getty Images

    AC Milan memburu pemain-pemain asal Austria yang pernah dilatih Rangnick dan Glasner

    Masih ada opsi Glasner. Atau apakah opsi itu pun sudah tidak relevan lagi? Meskipun Bild melaporkan bahwa pelatih asal Austria itu masih menjadi kandidat meskipun klub gencar mendekati Iraola, dan pada akhirnya semuanya bergantung pada siapa di antara keduanya yang lebih dulu memberikan "persetujuan" kepada klub, tampaknya ada perubahan rencana lagi terkait Glasner.

    Pasalnya, seperti yang dilaporkan lebih lanjut oleh Romano, Glasner akan bertolak ke Milan pada awal pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan AC Milan. Rossoneri telah memecat hampir seluruh jajaran manajemen klub, termasuk Direktur Eksekutif Giorgio Furlani (47), Direktur Olahraga Igli Tare (52), dan Direktur Teknis Geoffrey Moncada (39), sebagai akibat dari peristiwa dramatis pada hari pertandingan terakhir musim lalu. Pelatih Massimiliano Allegri pun harus pergi. Milan gagal lolos ke Liga Champions meskipun memiliki posisi awal yang sangat baik.

    Menurut Gazzetta dello Sport, Rossoneri sedang mengincar Ralf Rangnick, sesama warga negara Glasner, sebagai direktur olahraga baru. Namun, Rangnick akan terlebih dahulu ikut serta bersama Austria di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Selain Glasner, Matthias Jaissle juga dikabarkan menjadi kandidat untuk posisi pelatih kosong di Milan.

    Mungkin saja Leverkusen harus memulai pencarian pelatih dari awal lagi. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Bayer Leverkusen dan dilema kepelatihan sejak kepergian Xabi Alonso

    Meskipun Leverkusen belum secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Hjulmand meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, kepergian pelatih asal Denmark itu pada musim panas ini dianggap sudah pasti. Pria berusia 54 tahun itu telah mengambil alih jabatan dari Erik ten Hag tak lama setelah musim dimulai, yang dalam waktu singkat berselisih dengan jajaran manajemen olahraga, sebagian staf, dan sebagian pemain. 

    Di bawah asuhan Hjulmand, Werkself memang semakin stabil, namun tetap gagal lolos ke Liga Champions. Di Piala DFB, perjalanan mereka terhenti di semifinal melawan FC Bayern, di Liga Champions, FC Arsenal di babak 16 besar terbukti terlalu tangguh, dan musim Bundesliga ditutup Leverkusen di peringkat keenam. Intinya, hasil ini tidak cukup bagi Hjulmand untuk mempertahankan posisinya. 

    Secara permainan, Leverkusen jarang tampil meyakinkan, ditambah lagi banyak pemain yang didatangkan dengan harga mahal tidak mampu membuktikan nilai transfer mereka. Kini, tim ini akan memulai awal baru di bawah pelatih baru.