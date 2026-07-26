AFP
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‘Ketidakmampuan menerima kekalahan’ - Seperti apa rasanya bermain di bawah asuhan Jose Mourinho, saat mantan bintang Real Madrid dan Roma mengungkap rahasia di balik ‘The Special One’
Latihan di bawah asuhan Mourinho
Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan media Spanyol MARCA, Mayoral mengenang para manajer yang pernah membimbing kariernya. Setelah sempat berkarier bersama di Roma—di mana sang penyerang tampil dalam 56 pertandingan dan mencetak 18 gol—ia membagikan pengalamannya tentang bagaimana rasanya benar-benar dilatih oleh Mourinho. Meskipun tidak selalu menjadi starter, Mayoral mengakui bahwa ia sangat menikmati latihan sehari-hari.
“Yang terpenting, sesi-sesi latihannya. Sesi-sesi itu sangat kompetitif dan sangat menyenangkan. Meskipun situasiku saat itu tidak ideal, aku sangat menikmati berlatih bersamanya,” jelas Mayoral, sambil menambahkan bahwa sesi-sesi tersebut biasanya singkat, berlangsung sekitar 45 menit hingga satu jam, namun sangat intens dan selalu melibatkan bola.
- Getty Images Sport
Ketegangan di ruang ganti
Namun, dinamika tersebut tidak sepenuhnya tanpa cela. Mourinho memiliki catatan manajerial yang luar biasa, dengan meraih dua gelar Liga Champions, serta gelar domestik di Spanyol, Inggris, Italia, dan Portugal. Semangat tak kenal lelah untuk meraih kesuksesan ini sering kali menimbulkan ketegangan di balik layar.
"Yang paling tidak menyenangkan? Mungkin sedikit ketidakmampuannya menerima kekalahan; dia pernah melontarkan komentar di ruang ganti yang tidak saya sukai," ungkap Mayoral. "Bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada rekan setim lainnya. Saya mengerti bahwa dia adalah orang yang sangat kompetitif dan di tengah panasnya situasi, kita semua bisa saja mengucapkan hal-hal tertentu, tetapi saya percaya bahwa rasa hormat terhadap orang lain harus selalu diutamakan di atas segalanya."
Ikatan yang ternyata sangat erat
Terlepas dari ketegangan yang ditimbulkan oleh ledakan emosi di ruang ganti tersebut, Mayoral menekankan bahwa Mourinho tetap menunjukkan sisi yang ramah. Penyerang yang memulai kariernya di Real Madrid itu mencatat bahwa Mourinho sering berbincang dengan para pemain Spanyol mengenai masa lalu yang mereka lalui bersama.
"Seiring berjalannya waktu, dia bahkan mengejutkan saya. Berkat percakapan yang kami lakukan dan beberapa hal yang dia sampaikan kepada saya sebelum pertandingan tertentu, saya merasa dia menghargai kerja keras saya," tambah Mayoral. "Saya ingat pada suatu kesempatan dia mengatakan kepada saya bahwa saya pantas diturunkan jauh lebih awal, dan dia juga memuji saya dengan sangat baik dalam konferensi pers. Saya masih mengingatnya. Dia adalah orang yang mudah didekati."
- AFP
Menatap masa depan
Mayoral kini memasuki tahun terakhir yang krusial dalam kontraknya bersama Getafe, di mana ia telah mencetak 38 gol dalam 115 pertandingan, dengan harapan dapat kembali menemukan performa terbaiknya. Sementara itu, Mourinho telah kembali secara dramatis ke Real Madrid pada musim panas ini. Setelah sebelumnya menangani Roma, Fenerbahce, dan Benfica, sang manajer siap memimpin Real Madrid menuju musim 2026-27 mendatang dengan target mengembalikan klub tersebut ke puncak sepak bola Eropa setelah dua musim tanpa gelar.
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