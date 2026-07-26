‘Ketidakmampuan menerima kekalahan’ - Seperti apa rasanya bermain di bawah asuhan Jose Mourinho, saat mantan bintang Real Madrid dan Roma mengungkap rahasia di balik ‘The Special One’

Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan media Spanyol MARCA, Mayoral mengenang para manajer yang pernah membimbing kariernya. Setelah sempat berkarier bersama di Roma—di mana sang penyerang tampil dalam 56 pertandingan dan mencetak 18 gol—ia membagikan pengalamannya tentang bagaimana rasanya benar-benar dilatih oleh Mourinho. Meskipun tidak selalu menjadi starter, Mayoral mengakui bahwa ia sangat menikmati latihan sehari-hari.

“Yang terpenting, sesi-sesi latihannya. Sesi-sesi itu sangat kompetitif dan sangat menyenangkan. Meskipun situasiku saat itu tidak ideal, aku sangat menikmati berlatih bersamanya,” jelas Mayoral, sambil menambahkan bahwa sesi-sesi tersebut biasanya singkat, berlangsung sekitar 45 menit hingga satu jam, namun sangat intens dan selalu melibatkan bola.