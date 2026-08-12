Myles Lewis-Skelly berada di tengah pusaran rumor transfer, dengan Standard Sport melaporkan bahwa Chelsea dan Manchester United ditawari kesempatan untuk merekrut produk akademi tersebut. Namun, pemain muda itu membiarkan permainannya di lapangan yang berbicara dalam laga persahabatan tersebut.

Arsenal menutup persiapan pramusim mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan tim asuhan Cesc Fabregas, dengan Lewis-Skelly mencetak gol pembuka untuk klub masa kecilnya pada babak pertama.

Setelah memanfaatkan umpan buruk dari Jean Butez, ia membuat isyarat hati ke empat tribune dan menepuk lambang di dadanya, sebuah gestur yang mengisyaratkan bahwa ia siap bertahan di klub yang telah dibelanya sejak berusia delapan tahun.