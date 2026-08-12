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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Ketertarikan terhadap pemain kami adalah pertanda bagus' - Arteta menanggapi rumor transfer Lewis-Skelly saat Guimaraes menjalani debut bersama Arsenal

Transfers
M. Arteta
M. Lewis-Skelly
B. Guimaraes
Arsenal
Premier League
Arsenal vs Como
Como
Club Friendlies

Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji Myles Lewis-Skelly setelah pemain muda itu mencetak gol dalam hasil imbang pramusim melawan Como. Pertandingan itu juga menandai debut yang sangat dinantikan dari rekrutan baru Bruno Guimaraes. Di tengah rumor transfer yang beredar soal Lewis-Skelly, remaja itu tampak berkomitmen untuk masa depannya bersama klub lewat selebrasi penuh gairah dalam laga uji coba tersebut.

  • Lewis-Skelly bersinar di tengah rumor transfer

    Myles Lewis-Skelly berada di tengah pusaran rumor transfer, dengan Standard Sport melaporkan bahwa Chelsea dan Manchester United ditawari kesempatan untuk merekrut produk akademi tersebut. Namun, pemain muda itu membiarkan permainannya di lapangan yang berbicara dalam laga persahabatan tersebut.

    Arsenal menutup persiapan pramusim mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan tim asuhan Cesc Fabregas, dengan Lewis-Skelly mencetak gol pembuka untuk klub masa kecilnya pada babak pertama.

    Setelah memanfaatkan umpan buruk dari Jean Butez, ia membuat isyarat hati ke empat tribune dan menepuk lambang di dadanya, sebuah gestur yang mengisyaratkan bahwa ia siap bertahan di klub yang telah dibelanya sejak berusia delapan tahun.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arteta memuji pencetak gol yang emosional

    Setelah pertandingan, Arteta berbicara kepada media dan dengan cepat membahas performa gelandang muda tersebut. Sang manajer mengungkapkan kegembiraannya atas dampak yang diberikan para lulusan akademi.

    Berbicara tentang Lewis-Skelly, Arteta mengatakan: "Emosional? Mencetak gol itu bagus. [Dia] adalah pemain yang sangat emosional. Saya ingat ketika dia melakukan aksi itu di lapangan. Ketertarikan terhadap pemain kami adalah pertanda bagus."

    Sang bos juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pemain muda ke dalam tim senior, dengan menambahkan: "Luar biasa, itulah inti dari semuanya. Hale End melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi jika Anda tidak memainkan talenta ini, memberi kepercayaan kepada talenta ini, itu akan hilang."

  • Guimaraes menjalani debutnya bersama Arsenal

    Laga itu juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk melihat sekilas Guimaraes setelah transfernya senilai £75 juta. Arteta memasukkan gelandang Brasil itu bersama Martin Odegaard dan Viktor Gyokeres saat jeda babak pertama.

    Meski tidak memasukkan Declan Rice dan Bukayo Saka ke dalam skuad pada hari pertandingan, Arsenal menurunkan tim yang kuat dan pada akhirnya menang 4-3 lewat adu penalti berkat dua penyelamatan cerdas dari David Raya.

    Membahas dampak langsung Guimaraes, Arteta berkata: "Kita lihat saja, dia baru menjalani tiga sesi latihan tetapi dia terlihat bagus. Dia sangat ingin mendapat menit bermain dan tampil di depan para penggemar kami. Anda bisa langsung merasakan koneksi yang kuat."

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    Apa berikutnya untuk Arsenal?

    Arsenal kini akan mengalihkan fokus penuh mereka ke laga Community Shield melawan Manchester City pada hari Minggu. Arteta dan skuadnya berharap bisa meraih trofi pertama mereka pada musim baru ini. Sang manajer mengonfirmasi bahwa klub masih ingin aktif di bursa transfer untuk semakin meningkatkan kualitas skuad sebelum jendela transfer ditutup.

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