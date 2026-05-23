Ketertarikan Real Madrid merupakan 'suatu kehormatan besar' saat kapten Sporting CP menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan klub raksasa Spanyol tersebut

Hjulmand telah menanggapi semakin banyaknya laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan besar-besaran ke ibu kota Spanyol. Kapten Sporting CP ini tampil luar biasa di Primeira Liga, dan penampilannya telah menarik perhatian petinggi Real Madrid yang tengah berupaya memperbarui opsi lini tengah mereka untuk musim mendatang.

Menanggapi rumor tersebut, Hjulmand tidak menyembunyikan kebanggaannya karena dinilai oleh juara Eropa 15 kali itu. "Merupakan kehormatan besar bagi saya melihat nama saya dikaitkan dengan klub seperti Real Madrid, tetapi saya berada di Sporting dan saya sangat mencintai klub ini. Oleh karena itu, fokus saya adalah berada di sini dan pertandingan besok. Saya akan membicarakan masa depan saya setelah pertandingan besok, itu pasti. Soal menjadi starter, saya sudah berlatih dengan baik, tapi itu tergantung pada manajer," ujarnya.