Ketertarikan Real Madrid merupakan 'suatu kehormatan besar' saat kapten Sporting CP menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan klub raksasa Spanyol tersebut
Bintang Denmark merasa tersanjung dengan kabar yang mengaitkannya dengan Bernabeu
Hjulmand telah menanggapi semakin banyaknya laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan besar-besaran ke ibu kota Spanyol. Kapten Sporting CP ini tampil luar biasa di Primeira Liga, dan penampilannya telah menarik perhatian petinggi Real Madrid yang tengah berupaya memperbarui opsi lini tengah mereka untuk musim mendatang.
Menanggapi rumor tersebut, Hjulmand tidak menyembunyikan kebanggaannya karena dinilai oleh juara Eropa 15 kali itu. "Merupakan kehormatan besar bagi saya melihat nama saya dikaitkan dengan klub seperti Real Madrid, tetapi saya berada di Sporting dan saya sangat mencintai klub ini. Oleh karena itu, fokus saya adalah berada di sini dan pertandingan besok. Saya akan membicarakan masa depan saya setelah pertandingan besok, itu pasti. Soal menjadi starter, saya sudah berlatih dengan baik, tapi itu tergantung pada manajer," ujarnya.
Target utama Mourinho untuk kembalinya ke Madrid
Minat terhadap pemain berusia 26 tahun ini bertepatan dengan kabar bahwa Jose Mourinho diprediksi akan kembali secara sensasional ke bangku cadangan Bernabeu. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan telah mengidentifikasi Hjulmand sebagai kandidat ideal untuk menjadi tulang punggung lini tengahnya jika ia menggantikan Alvaro Arbeloa yang akan hengkang. Untuk mendapatkan tanda tangannya, Madrid mungkin harus merogoh kocek hingga sekitar €50 juta demi mendatangkan bintang Sporting CP tersebut.
Manajer Sporting, Rui Borges, juga turut berkomentar mengenai situasi ini, mengakui bahwa bakat Hjulmand membuat minat tersebut tak terhindarkan. "Ketertarikan Real Madrid pada Hjulmand? Saya melihatnya sebagai hal yang wajar, terutama mengingat dia adalah pemain hebat dan musim-musim gemilang yang dia jalani di Sporting. Kualitasnya terlihat jelas oleh semua orang. Saya sama sekali tidak terkejut jika Real Madrid atau klub lain menginginkannya atau membicarakannya, itu adalah tanda bahwa pekerjaan telah dilakukan. Sebagai pemimpin, hal itu membuat saya senang," kata Borges.
Nasibnya ditentukan setelah peluit akhir dibunyikan
Terlepas dari pujian tersebut, Hjulmand bertekad untuk tetap fokus secara profesional pada tugas yang harus segera diselesaikan. Sporting sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan kompetitif terakhir mereka, melawan Torreense pada hari Minggu di final Taca de Portugal, dan gelandang tersebut menegaskan bahwa tidak ada keputusan pasti terkait transfer yang akan diambil atau diumumkan hingga musim ini secara resmi berakhir.
Kapten tersebut menekankan pentingnya trofi daripada pembicaraan transfer pribadi, dengan mengatakan: "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masa depan saya. Fokus harus tetap pada Sporting dan pertandingan besok, terutama karena kami belum memenangkan trofi apa pun musim ini, dan itu adalah hal yang paling penting. Saya akan membicarakan masa depan saya setelah pertandingan terakhir musim ini."
Musim panas penuh perubahan di Madrid
Madrid sedang memasuki masa transisi yang signifikan setelah dua musim tanpa prestasi berarti baik di level domestik maupun Eropa. Presiden Florentino Perez diperkirakan akan mendukung perombakan besar-besaran skuad, dan Hjulmand merupakan tipe pemain yang diyakini klub dapat memberikan stabilitas jangka panjang di lini tengah.
Dengan kemungkinan Mourinho memimpin dan figur legendaris Toni Kroos dikaitkan dengan peran kepelatihan, perubahan struktural di Bernabeu diprediksi akan sangat luas. Kedatangan Hjulmand akan menandai dimulainya era baru ini saat klub berupaya merebut kembali dominasi mereka di La Liga dan Liga Champions.