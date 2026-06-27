'Ketergantungan pada Messi' Argentina: Juara bertahan tak bisa hanya mengandalkan Leo meski memulai Piala Dunia 2026 dengan gemilang

Lionel Scaloni telah membangun timnya di sekitar seorang superstar yang sudah menua, dan hasilnya berbicara sendiri. Albiceleste telah meraih gelar Copa America dua kali berturut-turut dan kini berupaya memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut pula, yang berarti tidak ada perdebatan di Argentina mengenai kelayakan untuk terus mengandalkan seorang penyerang yang sudah memasuki masa senja kariernya.

Messi bukanlah Cristiano Ronaldo. Dia bukan sekadar "pemain biasa" dalam skuad Scaloni. Setelah bertahun-tahun kredibilitasnya sebagai kapten dipertanyakan, pemain bernomor punggung 10 bertubuh mungil ini telah semakin mengukuhkan posisinya selama lima tahun terakhir. Kini, Messi adalah pemimpin tak terbantahkan Argentina, bukan lagi sekadar penyumbang gol dan assist, tetapi juga sumber inspirasi utama mereka, “alasan mengapa setiap rekan setimnya melangkah ke lapangan dengan keyakinan bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin,” sebagaimana diungkapkan Ibrahimovic.

“Kehebatan bukanlah ketika segalanya bergantung pada Anda,” tambah pemain asal Swedia itu. “Kehebatan adalah ketika semua orang menjadi lebih baik karena kehadiran Anda.” Namun, apa yang terjadi jika dia tidak ada? Itulah pertanyaan besar yang menggantung di atas tim Argentina ini menjelang babak gugur — tetapi pertandingan hari Sabtu melawan Yordania mungkin akan memberi kita jawabannya.