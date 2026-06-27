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Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

'Ketergantungan pada Messi' Argentina: Juara bertahan tak bisa hanya mengandalkan Leo meski memulai Piala Dunia 2026 dengan gemilang

Opinion
Argentina
L. Messi
World Cup
FEATURES
Jordan vs Argentina
Jordan
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni

Fakta bahwa Lionel Messi sudah mencetak lima gol di Piala Dunia 2026 jelas merupakan hal yang luar biasa bagi Argentina. Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah tak satu pun rekan setimnya yang berhasil mencetak satu gol pun. Memang, mengandalkan Messi selalu menjadi bagian dari rencana. Seperti yang dikatakan legenda penyerang Zlatan Ibrahimovic di Fox Sports, "Messi bukan sekadar pemain terbaik Argentina. Dia adalah sistem Argentina."

Lionel Scaloni telah membangun timnya di sekitar seorang superstar yang sudah menua, dan hasilnya berbicara sendiri. Albiceleste telah meraih gelar Copa America dua kali berturut-turut dan kini berupaya memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut pula, yang berarti tidak ada perdebatan di Argentina mengenai kelayakan untuk terus mengandalkan seorang penyerang yang sudah memasuki masa senja kariernya.

Messi bukanlah Cristiano Ronaldo. Dia bukan sekadar "pemain biasa" dalam skuad Scaloni. Setelah bertahun-tahun kredibilitasnya sebagai kapten dipertanyakan, pemain bernomor punggung 10 bertubuh mungil ini telah semakin mengukuhkan posisinya selama lima tahun terakhir. Kini, Messi adalah pemimpin tak terbantahkan Argentina, bukan lagi sekadar penyumbang gol dan assist, tetapi juga sumber inspirasi utama mereka, “alasan mengapa setiap rekan setimnya melangkah ke lapangan dengan keyakinan bahwa hal yang mustahil bisa menjadi mungkin,” sebagaimana diungkapkan Ibrahimovic.

“Kehebatan bukanlah ketika segalanya bergantung pada Anda,” tambah pemain asal Swedia itu. “Kehebatan adalah ketika semua orang menjadi lebih baik karena kehadiran Anda.” Namun, apa yang terjadi jika dia tidak ada? Itulah pertanyaan besar yang menggantung di atas tim Argentina ini menjelang babak gugur — tetapi pertandingan hari Sabtu melawan Yordania mungkin akan memberi kita jawabannya.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bukan pertandingan yang sepele bagi Scaloni

    Secara keseluruhan, pertandingan di Arlington ini tidak terlalu penting. Berkat gol-gol Messi melawan Aljazair dan Austria, Argentina telah memastikan posisi teratas di Grup J, yang berarti hasil pertandingan ini tidak akan memengaruhi lawan yang akan mereka hadapi di babak 32 besar.

    Namun, 'pertandingan yang tak berarti' ini memiliki arti tersendiri bagi Scaloni. Lawatan ke Texas ini bisa memberikan dampak yang sangat positif — atau negatif — bagi beberapa rekan Messi di lini depan menjelang pertandingan Argentina berikutnya di Miami, di mana mereka akan menghadapi runner-up Grup H (saat ini Uruguay).



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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Messi akan diistirahatkan?

    Meskipun Messi saat ini memimpin perburuan Sepatu Emas Piala Dunia (salah satu dari sedikit trofi yang belum pernah ia raih), diperkirakan sang kapten akan diberi waktu istirahat yang memang pantas ia dapatkan—dan bisa dibilang sangat penting—di Texas.

    Mudah untuk melupakannya mengingat kualitas penampilannya sejauh ini, namun Messi memasuki turnamen ini dengan tanda tanya mengenai kemampuannya untuk bertahan dalam delapan pertandingan potensial dalam lima minggu, setelah Inter Miami mengumumkan pada 25 Mei bahwa ia mengalami kelelahan otot pada paha kirinya.

    Oleh karena itu, akan sangat tidak bijaksana untuk mempertimbangkan memainkan pemain berusia 39 tahun ini sebagai starter untuk ketiga kalinya dalam 11 hari — terutama dengan Nico Paz yang sudah siap menggantikannya.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Kesempatan bagi Paz untuk membuktikan kemampuannya

    Sebagaimana dibuktikan oleh Paz—yang dimiliki oleh Real Madrid—saat bertanding di Como musim lalu, ia adalah talenta muda yang luar biasa yang bisa mendapatkan manfaat besar dari kesempatan bermain setelah terhambat oleh masalah cedera ringan yang dialaminya dalam beberapa pekan terakhir.

    Pertandingan melawan Yordania juga menjadi kesempatan ideal baginya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan menunjukkan kreativitasnya, yang bisa sangat berguna di tahap selanjutnya dalam kompetisi ini.

    Bagi Scaloni, bagaimanapun, tujuan utama di Arlington adalah mencetak gol—tanpa Messi—dan tanggung jawab untuk melakukannya akan berada di pundak Lautaro Martinez dan/atau Julian Alvarez.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Penyesalan Lautaro di Piala Dunia

    Lautaro turut berperan dalam kesuksesan Argentina di Piala Dunia 2022 dengan mencetak tendangan penalti penentu dalam 'Pertempuran Lusail' melawan Belanda, namun ia tidak mencetak satu gol pun di Qatar, dan keputusan Scaloni untuk menggantikannya di lini depan dengan Alvarez bisa dibilang merupakan perubahan susunan pemain terpenting sepanjang turnamen tersebut.

    Akibatnya, meskipun Lautaro mengatakan bahwa memenangkan Piala Dunia adalah "secara kolektif, sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah", dari sudut pandang individu, hal itu merupakan kekecewaan, karena ia merasa bisa berkontribusi jauh lebih banyak seandainya tidak ada masalah kebugarannya saat itu.

    "Saya tidak meninggalkan Qatar seperti yang saya inginkan karena saya tidak tampil di Piala Dunia seperti yang saya harapkan," kata kapten Inter itu kepada TyC Sports awal bulan ini, "tapi hari ini saya sudah melakukannya."

    Namun, meski menjadi starter saat melawan Aljazair dan Austria, serta berhasil mendapatkan penalti saat melawan Austria, Lautaro masih menunggu gol pertamanya di Piala Dunia setelah tampil dalam delapan pertandingan di dua edisi turnamen tersebut. Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk melihat apakah Scaloni akan tetap menempatkan Lautaro sebagai penyerang utama saat melawan Yordania dengan harapan ia akhirnya bisa mencetak gol pertamanya.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah ini saatnya Alvarez bersinar?

    Menurut berbagai laporan, Alvarez menjadi favorit untuk memimpin lini depan meskipun ada kekhawatiran terkait kebugaran dan fokusnya, karena ia tengah mengupayakan masa depan yang lebih baik di luar Atlético Madrid.

    Penyerang tersebut sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki yang membuat musimnya di klub berakhir lebih awal, dan ia sama sekali tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya mematikan saat gagal memanfaatkan umpan terobosan Messi di menit-menit akhir kemenangan atas Austria.

    Beruntung bagi Argentina, Messi hadir untuk menyelamatkan situasi dan memastikan kemenangan dengan gol keduanya dalam pertandingan tersebut — namun sang juara bertahan tidak bisa terus-menerus mengandalkan sang bintang andalan mereka saja untuk mencetak gol.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi butuh bantuan

    'Messi-dependecia', sebutan yang populer pada masa-masa Messi di Barcelona, merupakan bukti kehebatan individu sang GOAT, namun tak dapat dipungkiri hal itu juga menunjukkan kurangnya dukungan yang memadai.

    Harapannya, Lautaro dapat mengatasi hambatan mentalnya yang sangat jelas di Piala Dunia ini, dan Alvarez mulai berfokus sepenuhnya pada mencetak gol untuk Argentina, bukan mencoba merencanakan kepindahan dari Atlético Madrid di tengah-tengah turnamen.

    Jelas, Messi tetaplah sosok yang luar biasa, seorang 'kecil yang mengendalikan permainan' yang mampu memikul sebagian besar ancaman serangan Argentina di pundaknya yang mungil. Namun, tugasnya tentu akan jauh lebih mudah jika Lautaro atau Alvarez mulai meringankan beban tersebut.



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