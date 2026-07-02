Keterbatasan transfer Barcelona akhirnya terangkat seiring dengan dicabutnya pembatasan pengeluaran besar-besaran oleh La Liga

Laporta secara terbuka memecah kebisuan terkait upaya Barcelona untuk mendatangkan Alvarez pekan ini, dengan menyatakan bahwa pemain asal Argentina itu sangat ingin pindah ke Spotify Camp Nou. Ia mengatakan: "Izinkan saya menegaskan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atlético. Tweet-tweet tersebut muncul sebelum Julian menyatakan keinginannya untuk bermain di tim besar; ia tidak menyebut Barça. Ada yang menafsirkannya sebagai Barça, dan ada pula yang tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; ini adalah inisiatif sang pemain sendiri. Pemain ini sudah masuk radar Barça sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfernya. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub.

"Barça mampu menangani setiap transaksi, namun dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami yang akan menentukan arah pasar. Saya sudah berbicara dengan Atlético dan menjelaskan dengan jelas apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu sang pemain ingin bergabung dengan Barça, dan hal itu sudah berlangsung sejak lama. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjual karena kami tidak memiliki alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap perlu. Kami tidak akan bergantung pada kehendak mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang. Tawaran ini tidak berlaku tanpa batas waktu."