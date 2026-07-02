AFP
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Keterbatasan transfer Barcelona akhirnya terangkat seiring dengan dicabutnya pembatasan pengeluaran besar-besaran oleh La Liga
Dorongan besar bagi Barca
Setelah melewati masa pengetatan keuangan yang melelahkan, Blaugrana kini kembali menerapkan aturan perekrutan standar 1:1, yang memungkinkan mereka beroperasi secara normal di bursa transfer, sebagaimana dilaporkan oleh Marca.
Meskipun presiden liga Javier Tebas dan presiden Barcelona Joan Laporta menghindari pernyataan publik yang penuh kemenangan selama acara pelantikan jajaran eksekutif pada hari Rabu, kedua pihak tersebut sangat menyadari bahwa realitas olahraga klub telah berubah secara mendasar. Terobosan ini menjadi kelegaan yang luar biasa bagi jajaran direksi yang telah lama melakukan manuver ekonomi agresif untuk menyeimbangkan pembukuan.
- AFP
Kebebasan finansial di bursa transfer
Dampak paling langsung dari perubahan ini adalah cara Barcelona memanfaatkan dana yang diperoleh dari penjualan pemain. Sebelumnya, klub hanya dapat menginvestasikan kembali sebagian kecil dari biaya transfer yang diterima. Kini, klub bebas menggunakan seluruh pendapatan tersebut. Misalnya, €11 juta yang diterima dari penjualan Ansu Fati dan €3 juta dari Iñaki Peña kini dapat dialokasikan sepenuhnya untuk mendatangkan pemain baru. Prinsip yang sama juga berlaku untuk potensi penjualan Marc Casadó senilai €30 juta.
Selain itu, klub telah berhasil memangkas sebagian besar beban gaji. Kepergian para pemain dengan gaji tinggi telah membebaskan ruang gaji sekitar €58 juta. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring persiapan klub menghadapi kemungkinan hengkangnya Marc-André ter Stegen dan Casadó. Fleksibilitas baru ini telah memfasilitasi kedatangan Anthony Gordon dan memungkinkan klub untuk terus mengejar bintang Atlético Madrid, Julian Alvarez.
Masalah pendaftaran kini sudah menjadi masa lalu
Selain kemampuan untuk merekrut pemain, penerapan aturan 1:1 ini memberikan rasa keleluasaan dalam hal pendaftaran pemain. Pada musim-musim sebelumnya, para penggemar Barcelona harus menunggu dengan cemas hingga detik-detik terakhir jendela transfer karena klub kesulitan mendaftarkan pemain baru seperti Dani Olmo dan Pau Víctor. Hambatan birokrasi yang membuat para pemain terpaksa menunggu persetujuan La Liga kini seharusnya dapat diatasi dengan jauh lebih mudah. Dengan diberlakukannya aturan 1:1, Barca kini memiliki dukungan administratif untuk mewujudkan ambisi olahraga mereka.
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Laporta angkat bicara mengenai Alvarez
Laporta secara terbuka memecah kebisuan terkait upaya Barcelona untuk mendatangkan Alvarez pekan ini, dengan menyatakan bahwa pemain asal Argentina itu sangat ingin pindah ke Spotify Camp Nou. Ia mengatakan: "Izinkan saya menegaskan sejak awal bahwa kami tetap sangat menghormati Atlético. Tweet-tweet tersebut muncul sebelum Julian menyatakan keinginannya untuk bermain di tim besar; ia tidak menyebut Barça. Ada yang menafsirkannya sebagai Barça, dan ada pula yang tidak. Kami tidak memaksakan hal ini; ini adalah inisiatif sang pemain sendiri. Pemain ini sudah masuk radar Barça sebelum ia menandatangani kontrak dengan City, bahkan sebelum itu. Saat itu, kami tidak mampu membiayai transfernya. Kami mengajukan tawaran, dari klub ke klub.
"Barça mampu menangani setiap transaksi, namun dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami yang akan menentukan arah pasar. Saya sudah berbicara dengan Atlético dan menjelaskan dengan jelas apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu sang pemain ingin bergabung dengan Barça, dan hal itu sudah berlangsung sejak lama. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjual karena kami tidak memiliki alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami anggap perlu. Kami tidak akan bergantung pada kehendak mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang. Tawaran ini tidak berlaku tanpa batas waktu."