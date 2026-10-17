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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

‘Keterampilan dan kecerdasan’: Manajer Aston Villa Unai Emery puji Johan Manzambi setelah gol penentu ke gawang Newcastle

U. Emery
J. Manzambi
Aston Villa
Newcastle United vs Aston Villa
Newcastle United
Premier League

Manajer Aston Villa, Unai Emery, memuji Johan Manzambi setelah gelandang itu mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan penting 1-0 atas Newcastle United di St. James' Park pada laga Liga Primer Inggris. Emery menyoroti kemampuan teknik, kecerdasan, dan kekuatan fisik sang pemain, sekaligus memberikan kabar singkat mengenai kondisi kebugarannya.

  • Manzambi amankan poin untuk Aston Villa

    Manzambi menjadi penentu kemenangan saat Aston Villa mengalahkan Newcastle 1-0 di St. James' Park. Setelah kedua tim saling menyerang sejak awal laga, João Gomes mengirim umpan silang akurat pada menit ke-36 yang disundul Manzambi melewati kiper Lukás Hornícek.

    Tim tamu harus bertahan dari tekanan pada akhir laga yang dilancarkan tim asuhan Matthias Jaissle. Zion Suzuki melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Sven Botman. Aston Villa mempertahankan keunggulan dan meraih tiga poin untuk naik ke posisi ke-12 klasemen.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Emery senang dengan dampak sang gelandang

    Berbicara seusai pertandingan, Emery langsung menyoroti kontribusi keseluruhan pemain yang mencetak gol kemenangan itu. Puas dengan adaptasi sang gelandang, ia menambahkan: "Dia memiliki kemampuan teknik dan kecerdasan. Kemampuan fisiknya juga sangat penting untuk membantu kami bertahan dan berusaha memenangi duel saat menyerang. Saya sangat senang. Tentu saja, dia juga kembali mencetak gol. Ini juga luar biasa baginya." Gol sundulan penentu itu membuat koleksinya menjadi dua gol di Liga Primer musim ini.

  • Beradaptasi dengan level tertinggi dan kekhawatiran terkait cedera

    Emery juga memuji betapa mudahnya sang pemain menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik di Aston Villa sejak kedatangannya. “Ia memberikan dampak yang sangat baik berkat kualitas dan keinginannya untuk bergabung dengan kami dalam menghadapi tantangan serta mencapai performa seperti dalam tiga atau empat tahun terakhir, ketika kami secara konsisten bersaing di papan atas Liga Primer dan juga tampil di Eropa,” ujar sang manajer.

    Namun, muncul sedikit kekhawatiran ketika Manzambi ditarik keluar saat pertandingan menyisakan kurang dari 20 menit. “Saya tidak tahu. Saat itu ia sedikit kelelahan dan mungkin ada masalah otot. Semoga tidak serius,” tambah Emery.

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  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apa selanjutnya bagi Aston Villa?

    Aston Villa dan Newcastle kini sama-sama mengoleksi delapan poin di klasemen Liga Primer Inggris. Emery dan skuadnya akan segera mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa untuk menghadapi klub Norwegia Viking FK di Liga Champions. Setelah laga tersebut, mereka kembali berlaga di kompetisi domestik dalam pertandingan berat melawan Manchester City.

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