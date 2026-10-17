Emery juga memuji betapa mudahnya sang pemain menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik di Aston Villa sejak kedatangannya. “Ia memberikan dampak yang sangat baik berkat kualitas dan keinginannya untuk bergabung dengan kami dalam menghadapi tantangan serta mencapai performa seperti dalam tiga atau empat tahun terakhir, ketika kami secara konsisten bersaing di papan atas Liga Primer dan juga tampil di Eropa,” ujar sang manajer.

Namun, muncul sedikit kekhawatiran ketika Manzambi ditarik keluar saat pertandingan menyisakan kurang dari 20 menit. “Saya tidak tahu. Saat itu ia sedikit kelelahan dan mungkin ada masalah otot. Semoga tidak serius,” tambah Emery.