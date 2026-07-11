Negosiasi antara kedua klub papan atas tersebut akhirnya membuahkan terobosan akhir, setelah sebelumnya telah beredar kabar bahwa pihak pemain dan pihak klub Catalan telah mencapai kesepakatan awal. Melalui kesepakatan ini, Dortmund mendapatkan kompensasi finansial yang hampir sepenuhnya dapat menutupi total nilai pembelian saat itu.
Diterjemahkan oleh
Ketentuan transfer yang tidak biasa! Bintang BVB tampaknya akan segera pindah ke FC Barcelona
BVB menerima biaya transfer dasar tetap sebesar 22 juta euro untuk pemain sayap tersebut. Melalui insentif tambahan yang bergantung pada prestasi—yang dinilai mudah dicapai—jumlah ini dapat meningkat hingga sembilan juta euro lagi.
Selain itu, pihak Dortmund juga memasukkan klausul penjualan kembali yang signifikan ke dalam kontrak: Jika Adeyemi kembali meninggalkan klub Catalan tersebut di masa depan, BVB berhak atas 35 persen dari nilai transfer berikutnya. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan ini tergolong tidak biasa untuk kesepakatan sebesar ini.
- Getty Images
Kapan kontrak Karim Adeyemi di BVB akan berakhir?
Proses transfer tersebut telah berlangsung dengan sangat cepat dalam beberapa hari terakhir. Surat kabar olahraga Spanyol yang dekat dengan klub, Mundo Deportivo, menjadi yang pertama melaporkan adanya negosiasi antara pemain serang tersebut dan juara Spanyol saat ini.
Tak lama setelah itu, muncul kabar mengenai kesepakatan penuh terkait detail kontrak sang pemain di Barcelona. Menyusul kesepakatan tersebut, pemain yang 11 kali membela tim nasional Jerman ini memberi tahu petinggi BVB mengenai keinginannya yang tegas untuk pindah.
Karena kontrak sang penyerang akan berakhir pada Juni 2027, Borussia pun berada dalam posisi terdesak. Pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut sudah dianggap rumit sejak awal, karena ekspektasi finansial kedua belah pihak sangat berbeda.
Penasihat Karim Adeyemi mempercepat proses transfer tersebut
Oleh karena itu, kepergiannya pada jendela transfer saat ini dianggap sebagai opsi yang lebih mungkin untuk mencegah kepergiannya tanpa biaya transfer pada tahun berikutnya. Karena alasan inilah, kedua belah pihak mendesak agar masalah kepegawaian ini segera diselesaikan.
Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, dianggap sebagai motor di balik transfer ini. Sang pelatih memiliki sejarah bersama sang penyerang: Pada September 2021, Adeyemi melakukan debutnya di tim nasional senior Jerman di bawah asuhan Flick, saat ia langsung mencetak gol perdananya sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 6-0 atas Armenia.
Flick dilaporkan telah secara tegas mendukung perekrutan pemain yang dikenal dengan kecepatan permainannya ini di internal klub. Rencana tersebut didukung oleh agensi yang mewakili sang pemain. Agensi Gestifute, yang dipimpin oleh agen ternama Jorge Mendes, memiliki hubungan yang sangat baik dengan jajaran petinggi FC Barcelona. Mendes sudah mewakili para pemain Barcelona seperti Alejandro Balde dan Marc Casado, serta bintang muda lini serang Lamine Yamal, yang secara signifikan mempercepat proses negosiasi.
- Getty Images
Duel melawan Yamal? Adeyemi akan menghadapi persaingan ketat di Barca
Dengan demikian, Dortmund kehilangan seorang pemain yang direkrut klub tersebut dari Salzburg pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sekitar 30 juta euro dan dikontrak selama lima tahun. Selama empat tahun berkarier di wilayah Ruhr, Adeyemi tampil dalam total 146 pertandingan resmi dan mencetak 36 gol.
Catatan statistiknya tetap relatif stabil dari musim ke musim, meskipun penyerang ini mencapai performa terbaiknya terutama di ajang Eropa. Pada musim Liga Champions 2024/25, ia mencetak lima gol dalam sepuluh pertandingan, sedangkan pada musim berikutnya ia menyumbang tiga gol dalam sembilan pertandingan di kompetisi bergengsi tersebut.
Di Katalonia, pemain baru ini akan menghadapi persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di susunan pemain inti. Posisi sayap kanan secara nominal sudah ditempati oleh Yamal, yang saat ini sedang bertanding bersama tim nasional Spanyol untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan rentan cedera yang cukup parah pada musim lalu dan harus absen hampir 100 hari akibat masalah fisik, yang kemungkinan akan membuka peluang bagi Adeyemi untuk bermain.
Bagi para perencana skuad Dortmund di bawah Ole Book dan Lars Ricken, transfer ini menghasilkan dana yang sangat dibutuhkan untuk investasi lebih lanjut di bursa transfer. Musim panas ini, BVB memperkenalkan talenta-talenta Amerika Selatan seperti Kaua Prates dan Justin Lerma, serta pemain bertahan Joane Gadou—yang sebagian besar merupakan pemain muda berprospek cerah untuk masa depan. Dana yang tersedia dari penjualan Adeyemi kini akan digunakan terutama untuk memperkuat posisi-posisi di lini tengah yang masih kosong secara memadai.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami