Dengan demikian, Dortmund kehilangan seorang pemain yang direkrut klub tersebut dari Salzburg pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sekitar 30 juta euro dan dikontrak selama lima tahun. Selama empat tahun berkarier di wilayah Ruhr, Adeyemi tampil dalam total 146 pertandingan resmi dan mencetak 36 gol.

Catatan statistiknya tetap relatif stabil dari musim ke musim, meskipun penyerang ini mencapai performa terbaiknya terutama di ajang Eropa. Pada musim Liga Champions 2024/25, ia mencetak lima gol dalam sepuluh pertandingan, sedangkan pada musim berikutnya ia menyumbang tiga gol dalam sembilan pertandingan di kompetisi bergengsi tersebut.

Di Katalonia, pemain baru ini akan menghadapi persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di susunan pemain inti. Posisi sayap kanan secara nominal sudah ditempati oleh Yamal, yang saat ini sedang bertanding bersama tim nasional Spanyol untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun, pemain berusia 18 tahun itu menunjukkan rentan cedera yang cukup parah pada musim lalu dan harus absen hampir 100 hari akibat masalah fisik, yang kemungkinan akan membuka peluang bagi Adeyemi untuk bermain.

Bagi para perencana skuad Dortmund di bawah Ole Book dan Lars Ricken, transfer ini menghasilkan dana yang sangat dibutuhkan untuk investasi lebih lanjut di bursa transfer. Musim panas ini, BVB memperkenalkan talenta-talenta Amerika Selatan seperti Kaua Prates dan Justin Lerma, serta pemain bertahan Joane Gadou—yang sebagian besar merupakan pemain muda berprospek cerah untuk masa depan. Dana yang tersedia dari penjualan Adeyemi kini akan digunakan terutama untuk memperkuat posisi-posisi di lini tengah yang masih kosong secara memadai.