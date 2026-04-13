ousmane dembele

"Ketegangan yang sangat tinggi"... Dembélé membangkitkan harapan Arab Saudi dan Guardiola dengan skenario Dortmund dan Barcelona

Ada ketidakpastian besar seputar masa depan bintang Prancis tersebut

 Perdebatan mengenai masa depan pemain Prancis Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain, semakin memanas dalam beberapa jam terakhir, setelah munculnya sejumlah laporan yang mengonfirmasi adanya ketegangan antara kedua belah pihak terkait ketentuan kontrak baru.

Situasi Ousmane Dembélé tidak berjalan seperti perpanjangan kontrak lainnya. Meskipun kontraknya berlaku hingga tahun 2028 dan ia menerima gaji tertinggi di tim bahkan di Liga Prancis, yang diperkirakan mencapai 1,5 juta euro per bulan, masa depan penyerang Prancis ini tetap tidak jelas.

 Pada Desember lalu, sang pemain menolak tawaran dari klub ibu kota tersebut, dengan menuntut gaji yang lebih tinggi.

 Sejak saat itu, pemenang Ballon d'Or 2025 ini berada dalam situasi yang tidak menentu, meskipun ia menyatakan: "Tidak ada alasan yang menghalangi saya untuk memperpanjang kontrak saya dengan Paris Saint-Germain."

  Ousmane Dembele

    Kekalahan Paris dari Dembélé

     Tampaknya manajemen Paris, yang dipimpin oleh Nasser Al-Khelaifi, menolak tuntutan sang bintang Prancis. Menurut surat kabar "L'Équipe", perpanjangan kontrak sang pemain bukanlah prioritas utama manajemen klub saat ini, karena mereka lebih memilih untuk menjamin masa depan para talenta muda seperti Sini Mayolo dan Bradley Barcola.

    Sikap manajemen Paris ini muncul di tengah keraguan yang mengiringi Dembélé. Meskipun kemenangannya dalam Ballon d'Or telah meningkatkan prestasinya, namun beberapa keraguan masih ada karena cedera yang dialaminya pada paruh pertama musim ini.

    Presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, baru-baru ini menegaskan adanya batas gaji, sambil menekankan bahwa "kepentingan tim dan klub adalah yang terpenting", sebuah pernyataan yang oleh banyak pihak ditafsirkan sebagai pesan kepada Dembélé.

  • Rencana Arab Saudi untuk merekrut Dembélé

    Ketegangan dalam hubungan antara Paris Saint-Germain dan Ousmane Dembélé menguntungkan Arab Saudi, yang berupaya merekrut bintang Prancis tersebut setelah musim ini berakhir.

    Jaringan "Sky Sports" melaporkan pada Januari lalu bahwa pejabat di Asosiasi Liga Saudi telah mulai melakukan penyelidikan awal mengenai kemungkinan transfer Dembélé ke salah satu klub liga tersebut, sebagai langkah yang mencerminkan kelanjutan strategi Saudi untuk menarik para bintang sepak bola dunia.

    Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa sedang dipersiapkan tawaran finansial besar untuk meyakinkan pemain internasional Prancis tersebut agar mencoba pengalaman baru di lapangan-lapangan Saudi, dengan rencana tersebut akan dilakukan setelah partisipasinya yang dinantikan di Piala Dunia musim panas mendatang.

  بيب جوارديولا

    Guardiola dan impian untuk mendatangkan Dembélé

     Pep Guardiola, pelatih Manchester City, sebelumnya telah menunjukkan kekagumannya terhadap Ousmane Dembélé, dan berusaha merekrutnya saat masih menjabat sebagai direktur teknis Bayern Munich.

    Laporan-laporan selalu mengaitkan bintang Paris Saint-Germain ini dengan kemungkinan pindah ke Manchester City. Dalam konteks ini, surat kabar Spanyol "Sport" melaporkan bahwa Moussa Sissoko, agen Ousmane Dembélé, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Hugo Viana, direktur olahraga Manchester City saat ini.

    Pertemuan ini, yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan rutin antara agen pemain dan pejabat klub-klub besar Eropa, telah memicu banyak spekulasi mengenai masa depan pemain internasional Prancis tersebut dan kemungkinan kepindahannya ke tim Inggris.

    Manchester City memiliki kemampuan finansial untuk meyakinkan Dembélé agar pindah ke Liga Inggris, selain proyek olahraga sukses yang dipimpin oleh Guardiola.

  • Dembélé menunjukkan sikap pemberontakan sebelum pindah

    Dembélé dikenal sering memicu kontroversi sebelum hengkang dari klub-klub yang pernah ia bela, Pada bursa transfer musim panas 2017, pemain Prancis ini melakukan pemberontakan terkenal terhadap klubnya saat itu, Borussia Dortmund, di mana ia absen dari latihan dan menolak bertemu dengan manajemen untuk menekan agar bisa pindah ke Barcelona, yang kemudian terwujud dalam kesepakatan rekor.

    Dembélé mengulangi hal tersebut di Barcelona, di mana ia ingin hengkang, sehingga mulai memicu krisis dan berselisih dengan manajemen.

    Akibat cedera dan ketidakdisiplinannya, Barcelona melepas Dembélé pada musim panas 2023 ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 60 juta euro.

    Dan saat ini, dengan tegangnya hubungan antara Dembélé dan Paris Saint-Germain, apakah skenario ini akan terulang dan Ousmane akan pindah ke Arab Saudi atau Inggris pada musim panas mendatang?

