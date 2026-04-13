"Ketegangan yang sangat tinggi"... Dembélé membangkitkan harapan Arab Saudi dan Guardiola dengan skenario Dortmund dan Barcelona

Perdebatan mengenai masa depan pemain Prancis Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain, semakin memanas dalam beberapa jam terakhir, setelah munculnya sejumlah laporan yang mengonfirmasi adanya ketegangan antara kedua belah pihak terkait ketentuan kontrak baru.

Situasi Ousmane Dembélé tidak berjalan seperti perpanjangan kontrak lainnya. Meskipun kontraknya berlaku hingga tahun 2028 dan ia menerima gaji tertinggi di tim bahkan di Liga Prancis, yang diperkirakan mencapai 1,5 juta euro per bulan, masa depan penyerang Prancis ini tetap tidak jelas.

Pada Desember lalu, sang pemain menolak tawaran dari klub ibu kota tersebut, dengan menuntut gaji yang lebih tinggi.

Sejak saat itu, pemenang Ballon d'Or 2025 ini berada dalam situasi yang tidak menentu, meskipun ia menyatakan: "Tidak ada alasan yang menghalangi saya untuk memperpanjang kontrak saya dengan Paris Saint-Germain."