"Setiap pemain yang tidak hadir dalam pemusatan latihan hari ini akan didiskualifikasi dari Piala Dunia," kata asosiasi tersebut pada Rabu pagi (waktu setempat). Pada 28 April, pelatih tim nasional Javier Aguirre telah menunjuk skuadnya yang terdiri dari 20 pemain dari liga Meksiko untuk pemusatan latihan tersebut. Masalahnya: Pemusatan latihan ini berlangsung di luar periode pemanggilan resmi dan bertepatan dengan beberapa pertandingan penting di level klub.

Oleh karena itu, presiden Deportivo Guadalajara menyerang federasi tersebut. Kesepakatan antara klub dan FMF "hanya berlaku jika semua pihak mematuhinya," tulisnya pada Selasa malam di X, lima pemain dari klubnya akan terkena dampaknya. Dia telah "memerintahkan direktur olahraga agar para pemain kami melapor ke fasilitas klub besok".