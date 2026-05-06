Sementara klub-klub papan atas Liga MX nasional akan memasuki fase krusial musim ini, Federasi Sepak Bola Meksiko (FMF) memanggil para pemain tim nasional yang bermain di dalam negeri untuk mengikuti pemusatan latihan singkat mulai Rabu malam — dan mengancam akan memberikan sanksi berat jika mereka tidak hadir.
Ketegangan memuncak terkait penangguhan! Meksiko mengancam para bintang negaranya dengan ancaman diskualifikasi dari Piala Dunia
"Setiap pemain yang tidak hadir dalam pemusatan latihan hari ini akan didiskualifikasi dari Piala Dunia," kata asosiasi tersebut pada Rabu pagi (waktu setempat). Pada 28 April, pelatih tim nasional Javier Aguirre telah menunjuk skuadnya yang terdiri dari 20 pemain dari liga Meksiko untuk pemusatan latihan tersebut. Masalahnya: Pemusatan latihan ini berlangsung di luar periode pemanggilan resmi dan bertepatan dengan beberapa pertandingan penting di level klub.
Oleh karena itu, presiden Deportivo Guadalajara menyerang federasi tersebut. Kesepakatan antara klub dan FMF "hanya berlaku jika semua pihak mematuhinya," tulisnya pada Selasa malam di X, lima pemain dari klubnya akan terkena dampaknya. Dia telah "memerintahkan direktur olahraga agar para pemain kami melapor ke fasilitas klub besok".
Skuad Piala Dunia Meksiko: Dua belas pemain dari liga domestik — 14 pemain dari Eropa dan liga-liga lain
Menurut The Athletic, dua belas dari pemain yang dinominasikan akan mendapatkan tempat yang dijamin dalam skuad Piala Dunia. Namun, para pemain profesional dari Deportivo Toluca, misalnya, harus melewatkan pertandingan-pertandingan penting di babak playoff liga dan CONCACAF Champions Cup bersama klub mereka agar dapat dipertimbangkan untuk babak final dalam waktu sekitar satu bulan. Menurut juru bicara asosiasi, 14 pemain lainnya dari Eropa dan liga-liga lain di luar Meksiko akan melengkapi skuad Piala Dunia yang definitif.
Tim nasional Meksiko akan menjalani pertandingan uji coba melawan Ghana (23 Mei), Australia (31 Mei), dan Serbia (4 Juni) sebelum turnamen dimulai. Pada 11 Juni, El Tri akan memainkan pertandingan pembuka Piala Dunia di Mexico City melawan Afrika Selatan. Di Grup A, mereka akan menghadapi Korea Selatan dan Republik Ceko. Meksiko menjadi tuan rumah turnamen ini bersama Amerika Serikat dan Kanada.