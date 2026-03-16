Ketegangan meletus antara Christian Pulisic dan Rafael Leao di ruang ganti AC Milan, hingga pelatih Max Allegri terpaksa turun tangan
Ketegangan semakin memuncak di Stadio Olimpico.
La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa insiden tersebut tidak berakhir begitu para pemain meninggalkan lapangan, karena konfrontasi yang memanas itu berlanjut di ruang ganti. Pelatih Massimiliano Allegri harus turun tangan secara langsung untuk menjaga ketertiban dan mencegah ketegangan antara kedua penyerang andalannya itu semakin memuncak.
Analisis perselisihan di lapangan
Sumber rasa frustrasi tersebut berasal dari beberapa momen spesifik di babak kedua, saat Leao dua kali melakukan sprint tajam ke belakang bek Lazio, Adam Marusic. Dalam kedua kesempatan tersebut, Pulisic menguasai bola dan memiliki peluang untuk melepaskan umpan terobosan yang akan mengantar Leao berhadapan langsung dengan gawang. Meskipun umpan-umpan tersebut sulit, hal itu tentu saja masih dalam jangkauan pemain sekelas Pulisic. Bahasa tubuh Leao menunjukkan perasaannya dengan jelas, seolah-olah berteriak, "Saya dalam posisi terbuka, berikan umpan kepada saya" melalui gerakannya.
Ini bukanlah insiden kemarahan yang terisolasi dari pemain bernomor punggung 10 tersebut, yang sebelumnya telah menunjukkan kekesalan serupa terhadap Strahinja Pavlovic di babak pertama setelah bek tersebut melepaskan tembakan alih-alih memberikan umpan silang kepada pemain internasional Portugal yang tidak terkawal itu.
Cara Allegri mengelola para bintang
Meskipun Allegri berperan sebagai penengah di ruang ganti pada Minggu malam, kini ia harus menghadapi periode dua bulan yang rumit dalam hal manajemen tim. Di hadapan publik, sang pelatih berusaha meredam ketegangan tersebut sambil mengakui peluang-peluang yang terlewatkan di lapangan.
Allegri membahas aspek taktis dari kerja sama tersebut saat ditanya mengenai hal itu, dengan menyatakan: "Ketika Anda kalah dalam pertandingan, dengan melihat ke belakang, Anda akan menemukan banyak hal. Saya yakin bahwa Pulisic sedang berkembang dalam hal kondisi fisik, sementara Leao memiliki 2-3 peluang di mana ia seharusnya berada di depan kiper."
Kemitraan yang tidak terlihat secara statistik
Angka-angka di balik duet Pulisic-Leao cukup mengkhawatirkan bagi para penggemar Rossoneri. Meskipun keduanya dianggap sebagai ancaman utama klub, keduanya jarang diturunkan sebagai starter bersama di liga musim ini. Dalam pertandingan-pertandingan di mana mereka tampil sebagai duet - termasuk derby pertama musim ini dan laga-laga terbaru melawan Parma, Inter, dan Lazio - hasilnya kurang memuaskan. Mereka hanya mencetak dua gol dalam penampilan starter tersebut: satu gol dari Pulisic di derby dan satu gol dari Leao saat melawan Genoa.
