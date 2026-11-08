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De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ketegangan di Napoli, 300 ultras di depan hotel tim Napoli: "Yang merasa tidak sanggup, pergi saja"

Serie A
SSC Napoli
SSC Napoli vs Lazio
Lazio

Protes sebelum laga melawan Lazio

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LAZ

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Ketegangan terjadi sebelum pertandingan antara Napoli dan Lazio. Menurut laporan Repubblica, sekitar 300 ultras mendatangi hotel "Gli Dei" di Pozzuoli, tempat skuad Napoli asuhan Massimiliano Allegri menjalani pemusatan latihan sebagai hukuman sejak Jumat.

  • Nyanyian penyemangat sekaligus protes ditujukan kepada para pemain, yang diminta bangkit. "Monza, Torino, Porto: gairah kami harus dihormati. Siapa yang merasa tidak sanggup, silakan pergi pada pekan pertandingan berikutnya".

    Lebih dari 46 ribu penonton diperkirakan hadir di Maradona untuk laga melawan Rino Gattuso, yang pernah berkiprah di Napoli. Aurelio De Laurentiis juga menjadi sasaran protes melalui sejumlah spanduk di kota tersebut. Ketegangan, menurut Repubblica, sangat tinggi.

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