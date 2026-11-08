Nyanyian penyemangat sekaligus protes ditujukan kepada para pemain, yang diminta bangkit. "Monza, Torino, Porto: gairah kami harus dihormati. Siapa yang merasa tidak sanggup, silakan pergi pada pekan pertandingan berikutnya".

Lebih dari 46 ribu penonton diperkirakan hadir di Maradona untuk laga melawan Rino Gattuso, yang pernah berkiprah di Napoli. Aurelio De Laurentiis juga menjadi sasaran protes melalui sejumlah spanduk di kota tersebut. Ketegangan, menurut Repubblica, sangat tinggi.