Ketegangan terjadi menjelang pertandingan antara Napoli dan Lazio. Seperti dilaporkan Repubblica, sekitar 300 ultras mendatangi hotel "Gli Dei" di Pozzuoli, tempat Napoli asuhan Massimiliano Allegri menjalani pemusatan latihan sebagai hukuman sejak Jumat.
Ketegangan di Napoli, 300 ultras di depan hotel Napoli: "Yang merasa tidak sanggup, pergi saja." Siulan ejekan juga terdengar seusai pertandingan
SEBELUM PERTANDINGAN
Para pemain mendapat nyanyian penyemangat, tetapi juga teriakan protes dan diminta memberikan respons. "Monza, Torino, Porto: gairah kami harus dihormati. Siapa yang merasa tidak sanggup, pergi saja pada pekan pertandingan berikutnya."
Lebih dari 46 ribu penonton diperkirakan hadir di Maradona untuk laga melawan mantan mereka, Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis juga menjadi sasaran protes melalui sejumlah spanduk di kota. Ketegangan, menurut Repubblica, sangat tinggi.
SEUSAI IMBANG 1-1 MELAWAN LAZIO
Usai laga yang berakhir imbang 1-1 melawan Lazio, para pemain Napoli, yang tetap berada di lapangan untuk menyapa suporter, disoraki, terutama oleh Curva B, yang meneriakkan yel-yel ini kepada tim: "Kami pantas mendapat lebih".
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