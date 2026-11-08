Para pemain mendapat nyanyian penyemangat, tetapi juga teriakan protes dan diminta memberikan respons. "Monza, Torino, Porto: gairah kami harus dihormati. Siapa yang merasa tidak sanggup, pergi saja pada pekan pertandingan berikutnya."

Lebih dari 46 ribu penonton diperkirakan hadir di Maradona untuk laga melawan mantan mereka, Rino Gattuso. Aurelio De Laurentiis juga menjadi sasaran protes melalui sejumlah spanduk di kota. Ketegangan, menurut Repubblica, sangat tinggi.