"Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menganalisis musim yang baru saja berakhir secara mendalam dan menyeluruh. Pada Selasa malam, kami kemudian memutuskan untuk mengisi kembali posisi pelatih kepala," kata Marcel Schäfer, Direktur Olahraga RB. Menurutnya, "diperlukan pengembangan substansial dan perubahan pendekatan untuk menghadapi tugas-tugas yang menanti di depan."

Baru-baru ini, majalah *kicker* melaporkan adanya kekhawatiran terkait substansi serta komunikasi yang diduga kurang jelas. Hubungan Werner dengan Klopp dikabarkan telah memburuk secara nyata. Werner mengambil alih tim pada 1 Juli 2025, memimpin perombakan besar-besaran setelah hengkangnya para pencetak gol terbanyak Xavi Simons, Benjamin Sesko, dan Lois Openda, serta berhasil membawa tim asal Saxony itu kembali ke Liga Champions setelah mencatatkan salah satu musim Bundesliga dengan raihan poin tertinggi.

Namun, menurut Sport Bild, perbedaan pandangan mengenai arah permainan tim Sachsen inilah yang menyebabkan perpecahan akhir antara pelatih dan Kepala Sepak Bola Global. Klopp, yang musim panas lalu secara internal masih sangat mendukung perekrutan Werner, tampaknya menemui perlawanan tak terduga dari mantan pelatih Bremen tersebut.