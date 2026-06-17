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Ole WernerGetty Images
Jochen Tittmar dan Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Ketegangan dengan Jürgen Klopp terlalu besar! RB Leipzig memecat pelatih Ole Werner meski musim ini berjalan gemilang

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

Apa yang telah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir kini telah resmi: Ole Werner tidak lagi menjabat sebagai pelatih RB Leipzig.

Hal itu diumumkan oleh klub Bundesliga tersebut pada hari Rabu. Selain Werner, asisten pelatihnya, Tom Cichon dan Patrick Kohlmann, juga harus hengkang. Menurut laporan tersebut, Direktur Olahraga Marcel Schäfer telah memberi tahu semua pihak yang terlibat mengenai langkah ini. 

Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa telah terjadi perselisihan filosofi yang cukup serius antara Werner dan Kepala Sepak Bola Global Jürgen Klopp, meskipun secara statistik musim Leipzig tahun ini sangat sukses. Mantan pemain Bayern, Martin Demichelis, disebut-sebut sebagai calon pengganti Ole Werner.Seperti dilaporkan Sky, RB akan menggunakan klausul pelepasan sebesar 2,5 juta euro dari RCD Mallorca untuk merekrut Demichelis.

  • "Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menganalisis musim yang baru saja berakhir secara mendalam dan menyeluruh. Pada Selasa malam, kami kemudian memutuskan untuk mengisi kembali posisi pelatih kepala," kata Marcel Schäfer, Direktur Olahraga RB. Menurutnya, "diperlukan pengembangan substansial dan perubahan pendekatan untuk menghadapi tugas-tugas yang menanti di depan."

    Baru-baru ini, majalah *kicker* melaporkan adanya kekhawatiran terkait substansi serta komunikasi yang diduga kurang jelas. Hubungan Werner dengan Klopp dikabarkan telah memburuk secara nyata. Werner mengambil alih tim pada 1 Juli 2025, memimpin perombakan besar-besaran setelah hengkangnya para pencetak gol terbanyak Xavi Simons, Benjamin Sesko, dan Lois Openda, serta berhasil membawa tim asal Saxony itu kembali ke Liga Champions setelah mencatatkan salah satu musim Bundesliga dengan raihan poin tertinggi.

    Namun, menurut Sport Bild, perbedaan pandangan mengenai arah permainan tim Sachsen inilah yang menyebabkan perpecahan akhir antara pelatih dan Kepala Sepak Bola Global. Klopp, yang musim panas lalu secara internal masih sangat mendukung perekrutan Werner, tampaknya menemui perlawanan tak terduga dari mantan pelatih Bremen tersebut.

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    Perpecahan Jürgen Klopp dengan Ole Werner: Pemutusan hubungan kerja seketika gagal karena adanya veto internal

    Hal ini menyentuh inti dari DNA Red Bull. Sementara Klopp dengan tegas menekankan gaya permainan dengan pressing agresif, intensitas maksimal, dan formasi empat bek, Werner justru menentangnya dan, antara lain, membela formasi tiga bek sebagai strategi yang sah. Sebuah penghinaan bagi sang bos: Klopp dilaporkan “merasa tersinggung secara pribadi” akibat penolakan tersebut.

    Konsekuensi dari perebutan kekuasaan internal ini tidak butuh waktu lama untuk muncul. Sejak November lalu, kerja sama antara Klopp (59 tahun) dan Werner hampir sepenuhnya terhenti. Kerja sama yang produktif sudah tidak mungkin lagi terbayangkan dalam keseharian di Leipzig.

    Klopp sudah mengambil langkah sejak dini dan mendesak secara internal agar kesalahpahaman ini segera diakhiri. Selama jeda musim dingin serta pada bulan Maret, ia bahkan dua kali menuntut pemecatan segera terhadap Werner.

    Fakta bahwa sang pelatih diizinkan menyelesaikan musim ini di bangku cadangan Leipzig berkat veto internal. Direktur Olahraga Marcel Schäfer dan CEO Red Bull Oliver Mintzlaff saat itu mencegah langkah tersebut di tengah musim yang sedang berlangsung. Para pengambil keputusan menunda keputusan mengenai pelatih hingga akhir musim dan kini secara resmi mengumumkannya pada hari Rabu. Kini Demichelis akan mengambil alih.

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    RB Leipzig tampaknya harus membayar biaya transfer sebesar satu juta untuk Demichelis

    Hubungan antara mantan pemain Bayern Munich itu dan kubu Red Bull sudah semakin erat. Klopp mengenal pelatih asal Argentina tersebut dari Mallorca Country Club di Santa Ponca.

    Di sana, keduanya rutin bermain padel. Putra Klopp, Marc, juga sering berkunjung ke klub tersebut. Menurut Bild, Klopp telah menanyakan rencana masa depan Demichelis beberapa minggu yang lalu.

    Namun, solusi yang diinginkan RB ini tidak akan murah. Demichelis memang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klubnya saat ini, RCD Mallorca, hingga tahun 2028. Namun, kontrak tersebut dilaporkan memuat klausul pelepasan.

    Jika kesepakatan dengan RB Leipzig tercapai seperti yang diharapkan, kabarnya biaya transfer sebesar 2,5 juta harus dibayarkan ke pulau Balearic tersebut.