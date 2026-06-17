"Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menganalisis musim yang baru saja berakhir secara mendalam dan menyeluruh. Pada Selasa malam, kami kemudian memutuskan untuk mengisi kembali posisi pelatih kepala," kata Marcel Schäfer, Direktur Olahraga RB. Menurutnya, "diperlukan pengembangan substansial dan perubahan pendekatan untuk tugas-tugas yang menanti di depan."

Baru-baru ini, majalah *kicker* melaporkan adanya kekhawatiran terkait substansi dan komunikasi yang diduga meragukan. Hubungan Werner dengan Klopp dikabarkan telah memburuk secara nyata. Klopp, yang saat ini bertugas sebagai pakar TV di Piala Dunia di AS, memberikan komentar yang singkat dan samar. “Ole telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kami berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, kami juga harus melihat ke depan,” katanya.

Werner mengambil alih tim pada 1 Juli 2025, memimpin perombakan besar-besaran setelah hengkangnya para pencetak gol terbanyak Xavi Simons, Benjamin Sesko, dan Lois Openda, serta berhasil membawa tim asal Saxony itu kembali ke Liga Champions setelah salah satu musim Bundesliga dengan raihan poin tertinggi.

Namun, menurut Sport Bild, perbedaan pandangan mengenai arah permainan tim Sachsen tersebut menjadi pemicu perpecahan akhir antara pelatih dan Kepala Sepak Bola Global. Klopp, yang musim panas lalu secara internal bahkan secara pribadi mendukung perekrutan Werner, tampaknya menemui perlawanan tak terduga dari mantan pelatih Bremen tersebut.