Ketegangan dengan Jürgen Klopp: Apakah Ole Werner harus hengkang dari RB Leipzig karena "pemain favoritnya" tidak dimasukkan dalam skuad?

Maksimovic didatangkan dari Red Star Belgrade dengan biaya transfer sebesar 14 juta euro dan hanya bermain selama 108 menit. Bakayoko (didatangkan dari PSV Eindhoven seharga 18 juta euro) tidak pernah lagi masuk dalam susunan pemain inti di paruh kedua musim ini, padahal ia sempat tampil gemilang di awal musim dengan mencetak dua gol dalam lima pertandingan pertama. Dalam tujuh pertandingan setelah pergantian tahun, ia sama sekali tidak diturunkan, dan hanya bermain sebentar-sebentar (hampir 900 menit di semua kompetisi).

Namun bukan hanya itu yang pada akhirnya membuat Klopp kesal terhadap kinerja Werner. Memang Leipzig berhasil mencapai target kembali ke Liga Champions dan mencetak rekor klub dengan 20 kemenangan musim di Bundesliga pada tahun pertama Werner, namun RB hanya memenangkan dua pertandingan melawan pesaing dari enam besar. Hal itu dianggap Klopp "terlalu sedikit", demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Sekitar setahun yang lalu, Klopp masih menyebut kinerja Werner sebagai "luar biasa" saat perkenalannya, namun kini hubungan keduanya "telah mendingin selama berbulan-bulan", dan komunikasi "hanya berlangsung seadanya".