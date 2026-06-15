Seperti dilaporkan oleh Bild, salah satu kritik utama internal terhadap Werner adalah fakta bahwa sang pelatih telah kehilangan kepercayaan dari para "pemain non-intan". Nama-nama yang disebutkan antara lain adalah Andrija Maksimovic dan Johan Bakayako, yang kabarnya didatangkan terutama atas dorongan Klopp pada musim panas lalu. Laporan tersebut menyebut mereka sebagai "anak emas Klopp".
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Ketegangan dengan Jürgen Klopp: Apakah Ole Werner harus hengkang dari RB Leipzig karena "pemain favoritnya" tidak dimasukkan dalam skuad?
Maksimovic didatangkan dari Red Star Belgrade dengan biaya transfer sebesar 14 juta euro dan hanya bermain selama 108 menit. Bakayoko (didatangkan dari PSV Eindhoven seharga 18 juta euro) tidak pernah lagi masuk dalam susunan pemain inti di paruh kedua musim ini, padahal ia sempat tampil gemilang di awal musim dengan mencetak dua gol dalam lima pertandingan pertama. Dalam tujuh pertandingan setelah pergantian tahun, ia sama sekali tidak diturunkan, dan hanya bermain sebentar-sebentar (hampir 900 menit di semua kompetisi).
Namun bukan hanya itu yang pada akhirnya membuat Klopp kesal terhadap kinerja Werner. Memang Leipzig berhasil mencapai target kembali ke Liga Champions dan mencetak rekor klub dengan 20 kemenangan musim di Bundesliga pada tahun pertama Werner, namun RB hanya memenangkan dua pertandingan melawan pesaing dari enam besar. Hal itu dianggap Klopp "terlalu sedikit", demikian disebutkan dalam laporan tersebut.
Sekitar setahun yang lalu, Klopp masih menyebut kinerja Werner sebagai "luar biasa" saat perkenalannya, namun kini hubungan keduanya "telah mendingin selama berbulan-bulan", dan komunikasi "hanya berlangsung seadanya".
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Ole Werner di RB Leipzig: "Keberuntungan", "Kebetulan", dan "Faktor Diomande"
Bahkan hasil yang secara faktual bagus pada musim lalu (1,95 poin per pertandingan dari 38 laga resmi) tampaknya tak akan mampu menyelamatkan Werner dari kemungkinan pemecatan yang akan datang. Pada akhir Mei lalu, Sky telah melaporkan bahwa "Global Team" perusahaan yang dipimpin Klopp memiliki keraguan besar dan menganggap sebagian hasil tersebut hanya berkat keberuntungan. "Sedikit keberuntungan di sini, sedikit kebetulan di sana, terlalu banyak faktor Diomande di sana, tidak ada ide permainan yang sepenuhnya meyakinkan," demikian bunyi laporan tersebut, yang sejalan dengan apa yang ditulis Bild sekarang.
Di sana juga disebutkan bahwa bukan kerja keras Werner, melainkan kelas individu pemain seperti Yan Diomande atau Christoph Baumgartner yang, menurut konsorsium, memainkan peran penting dalam musim yang secara keseluruhan memuaskan ini.
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RB Leipzig: Apakah Kepala Bidang Olahraga Schäfer dan Ole Werner akan mundur bersamaan?
Kepala Bidang Olahraga Marcel Schäfer dilaporkan memiliki pandangan yang sangat berbeda secara internal. Ia dilaporkan "sangat puas" dengan kinerja Werner dan berupaya memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027. Namun, hal itu kemungkinan besar tidak akan terwujud, sehingga masa depan Schäfer di klub asal Saxony pun menjadi dipertanyakan. FAZ baru-baru ini melaporkan bahwa ia adalah kandidat teratas di Eintracht Frankfurt, jika Markus Krösche secara mengejutkan meninggalkan klub tersebut pada musim panas ini untuk bergabung dengan AC Milan.
Pada pertengahan minggu ini, Ole Werner dikabarkan akan kembali ke Leipzig. Saat ini, pria berusia 38 tahun itu sedang berlibur di Malaysia, dan segera setelah itu direncanakan akan ada pertemuan dengan pihak manajemen Leipzig, demikian dilaporkan Bild. Kemungkinan besar, pemutusan kontrak Werner akan diumumkan setelah hanya satu musim.
Padahal, Werner sebenarnya telah berhasil mengelola perubahan radikal di RB di bawah tekanan olahraga yang besar. Pasalnya, RB kehilangan tiga pencetak gol terbaik tim musim lalu, yaitu Benjamin Sesko, Xavi Simons, dan Lois Openda. Selain itu, dua dari sedikit figur ikonik klub, Yussuf Poulsen dan Kevin Kampl, juga telah hengkang.
Martin Demichelis (Real Mallorca) dilaporkan sudah siap untuk menggantikannya.