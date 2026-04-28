Ketakutan akan "bencana": FC Schalke 04 dilanda kekhawatiran besar dan "skenario mimpi buruk"

Untuk mencegah penyerbuan lapangan, jumlah petugas keamanan dan polisi di lokasi juga akan "ditingkatkan secara drastis". Hal ini juga dikonfirmasi secara tidak langsung oleh juru bicara kepolisian Thomas Nowaczyk kepada Bild: "Klub ingin mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan semua orang dan mencegah penyerbuan lapangan. Kami sebagai polisi bersiaga di stadion untuk menangkal segala jenis bahaya. Namun, kami hanya akan bertindak jika ada bahaya terhadap nyawa dan keselamatan, kami ingin menghindari korban luka-luka dengan segala cara."

Secara finansial pun, penyerbuan lapangan akan memiliki konsekuensi yang luas dan negatif bagi klub. Di satu sisi, akan ada denda yang cukup besar dari DFB, di sisi lain, rumput lapangan mungkin harus diganti dengan biaya hingga 250.000 euro untuk pertandingan kandang terakhir pada pekan ke-34 melawan Eintracht Braunschweig.

Namun, semua itu masih jauh di masa depan, karena untuk promosi pada pekan ke-32, para pemain harus memenangkan pertandingan kandang mereka melawan Fortuna. Dan tim tersebut datang ke Veltins Arena setidaknya dengan sedikit momentum dan ingin menjadi pengacau pesta.

Tim yang sempat dijagokan untuk promosi sebelum musim dimulai ini kini berjuang menghindari degradasi dramatis ke Liga 3 dan pada Jumat lalu merayakan kemenangan kandang 3-1 yang sangat penting melawan Dynamo Dresden yang sedang dalam performa terbaik (peringkat ke-4 di klasemen paruh kedua dan pertahanan terbaik di Liga 2). Mendapatkan satu poin di Schalke akan menjadi bonus kecil dalam pertarungan degradasi yang menegangkan ini, menjelang pertandingan penentu melawan SV Elversberg dan rival langsung mereka di Fürth pada hari pertandingan terakhir.