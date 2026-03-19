Kesulitan yang dialami Nottingham Forest di bawah asuhan James McAtee memicu 'percakapan yang sulit', saat mantan striker The Reds itu menyarankan Vitor Pereira untuk memaksimalkan potensi pemain seharga £30 juta tersebut

Karena selama ini hanya berperan sebagai pemain cadangan dengan waktu bermain yang terbatas, pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana cara Forest memaksimalkan potensi McAtee? Apakah ia termasuk tipe pemain yang bergantung pada kepercayaan diri dan ritme permainan, sehingga perlu bermain secara reguler untuk mencapai performa terbaiknya?

Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Harewood, mantan penyerang Reds itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL—mengatakan: "Itu pertanyaan yang bagus. Hal seperti ini terjadi di seluruh negeri dengan pemain-pemain seperti dia. Karena dia adalah pemain yang sangat bagus.

“Jika Anda mencari pemain dan dia tersedia, Anda pasti akan mengatakan ya, saya ingin dia masuk skuad. Namun, entah mengapa, dia belum menunjukkan performa sesuai kemampuannya. Jelas, Anda bisa melihat tanda-tanda kehebatannya dan bagaimana dia bisa bergabung dengan Forest serta mengapa mereka menginginkannya. Namun sekali lagi, ini adalah pembicaraan lain dalam arti dia belum benar-benar mencapai potensi yang sebenarnya dia miliki.

“Dan itu hal lain, itu hanya soal manajer yang perlu mengeluarkan potensi itu. Itulah tugas manajer untuk mengeluarkan yang terbaik darinya karena dia adalah pemain berbakat. Jadi, percakapan yang kita lakukan ini adalah percakapan yang sangat sulit karena kita tahu apa yang para pemain ini mampu lakukan. Dan ini hanya soal belum mampu mengeluarkan potensi itu agar mereka bisa berkontribusi bagi Nottingham Forest.”