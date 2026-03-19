Kesulitan yang dialami Nottingham Forest di bawah asuhan James McAtee memicu 'percakapan yang sulit', saat mantan striker The Reds itu menyarankan Vitor Pereira untuk memaksimalkan potensi pemain seharga £30 juta tersebut
Catatan buruk McAtee: Satu gol dan hanya sekali menjadi starter di Liga Premier
Pemain kelahiran Salford ini dianggap cukup mumpuni untuk tampil dalam 34 pertandingan resmi bersama City, termasuk mencetak hat-trick di Piala FA saat menghadapi klub asal kotanya pada Januari 2025. Di akhir tahun yang sama, McAtee memimpin timnas Inggris meraih gelar juara Kejuaraan Eropa U-21.
Sebuah transfer bernilai besar ke Forest disepakati setelah kemenangan tersebut, dengan konsensus umum bahwa pemain muda berbakat ini siap untuk membuka potensi penuhnya dan mendapatkan waktu bermain reguler yang tidak ia dapatkan di Manchester.
McAtee baru mencetak satu gol untuk Forest - sebuah penalti di menit-menit akhir dalam kemenangan Liga Europa atas Ferencvaros - dan baru sekali menjadi starter di Liga Premier sepanjang musim ini. Lebih banyak yang diharapkan darinya, meskipun persaingan ketat untuk peran No.10 The Reds datang dari pemain senior timnas Inggris, Morgan Gibbs-White.
Bagaimana Forest mampu memaksimalkan potensi mantan bintang Man City, McAtee?
Karena selama ini hanya berperan sebagai pemain cadangan dengan waktu bermain yang terbatas, pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana cara Forest memaksimalkan potensi McAtee? Apakah ia termasuk tipe pemain yang bergantung pada kepercayaan diri dan ritme permainan, sehingga perlu bermain secara reguler untuk mencapai performa terbaiknya?
Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Harewood, mantan penyerang Reds itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL—mengatakan: "Itu pertanyaan yang bagus. Hal seperti ini terjadi di seluruh negeri dengan pemain-pemain seperti dia. Karena dia adalah pemain yang sangat bagus.
“Jika Anda mencari pemain dan dia tersedia, Anda pasti akan mengatakan ya, saya ingin dia masuk skuad. Namun, entah mengapa, dia belum menunjukkan performa sesuai kemampuannya. Jelas, Anda bisa melihat tanda-tanda kehebatannya dan bagaimana dia bisa bergabung dengan Forest serta mengapa mereka menginginkannya. Namun sekali lagi, ini adalah pembicaraan lain dalam arti dia belum benar-benar mencapai potensi yang sebenarnya dia miliki.
“Dan itu hal lain, itu hanya soal manajer yang perlu mengeluarkan potensi itu. Itulah tugas manajer untuk mengeluarkan yang terbaik darinya karena dia adalah pemain berbakat. Jadi, percakapan yang kita lakukan ini adalah percakapan yang sangat sulit karena kita tahu apa yang para pemain ini mampu lakukan. Dan ini hanya soal belum mampu mengeluarkan potensi itu agar mereka bisa berkontribusi bagi Nottingham Forest.”
Pereira terkesan dengan apa yang ia lihat dalam sesi latihan
McAtee tiba di Trentside dengan penuh harapan, dan mengatakan kepada situs webresmi Forest saat kepindahannya dari City resmi dikonfirmasi: “Saya merasa siap menghadapi tantangan baru dan klub ini menjalani musim yang hebat tahun lalu, jadi saya ingin membantu mengembangkan prestasi itu dan menunjukkan kemampuan saya. Saya sangat senang berada di sini dan sangat menantikan untuk memulai bersama rekan-rekan setim baru saya, dan saya tahu ambisi semua orang yang terkait dengan klub ini, yang merupakan sesuatu yang ingin saya ikuti.”
Optimisme itu tampaknya telah memudar, dengan McAtee bekerja di bawah empat manajer berbeda selama musim debutnya di Forest. Setelah direkrut oleh Nuno Espirito Santo, tongkat kepelatihan telah berpindah tangan ke Ange Postecoglou, Sean Dyche, dan Vitor Pereira.
Orang yang saat ini memimpin, pelatih asal Portugal Pereira, baru-baru ini mengatakan mengenai upaya untuk memaksimalkan performa seorang pemain yang mungkin terlalu menekan dirinya sendiri: “McAtee adalah pemain yang, jika ia bermain dengan percaya diri dan melakukan apa yang ia lakukan dalam latihan, ia bisa melakukan hal-hal ajaib. Dari ketiadaan, ia bisa menciptakan sesuatu yang istimewa. Ia memiliki kualitas untuk melakukannya.”
Rumor transfer: McAtee dikabarkan akan pindah lagi
Forest belum cukup melihat kemampuan tersebut sepanjang musim ini, di mana mereka tengah terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier. McAtee mungkin masih memiliki peran penting dalam upaya bertahan di liga tersebut, namun sudah beredar spekulasi bahwa ia mungkin akan pindah lagi saat jendela transfer berikutnya dibuka.
