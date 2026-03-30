Kesulitan yang dialami Liverpool bukanlah masa yang mudah bagi Florian Wirtz, namun bintang Jerman itu mengungkapkan bagaimana Julian Nagelsmann mengubah pandangannya terhadap situasi di Anfield
Kesulitan-kesulitan awal saat menghadapi Liverpool
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Jerman Sportschau, Wirtz menceritakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada awal-awal setelah pindah ke Inggris dengan nilai transfer sebesar €125 juta yang sangat dinanti-nantikan. Liverpool memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pemain berusia 22 tahun ini, namun penampilannya yang mengecewakan di awal-awal musim menuai kritik tajam.
Ia menjelaskan bahwa beradaptasi dengan tempo permainan membutuhkan usaha ekstra di balik layar untuk bersaing dengan para bek yang tangguh. Meskipun ada tekanan besar untuk membenarkan harga transfernya dan mengulangi kesuksesannya sebelumnya, sang penyerang mengakui bahwa bulan-bulan yang berat di Merseyside merupakan ujian yang diperlukan untuk membangun karakter dan kekuatannya demi masa depan.
Saran penting dari pelatih tim nasional
Ketika hasil dan performa individu kurang memuaskan, pelatih kepala tim nasional tetap menjadi sekutu yang setia. Nagelsmann secara terbuka menunjukkan dukungannya, dengan berpendapat bahwa kecaman publik tidak beralasan bagi seorang pemain muda yang sedang menghadapi perubahan besar dalam kariernya.
Gelandang tersebut memuji manajernya karena telah membantunya menjaga perspektif selama masa-masa tergelap, dengan mengatakan: "Itu bukanlah periode yang mudah. Julian Nagelsmann mengatakan kepada saya bahwa tidak selalu berjalan mulus itu juga baik. Bahwa Anda juga akan mengalami kegagalan sesekali dan menjadi lebih kuat karenanya. Begitulah cara saya memandangnya sekarang, bahwa hal itu telah membuat saya sedikit lebih kuat."
Pertumbuhan fisik dan peningkatan rasa percaya diri
Salah satu kendala utama bagi sang playmaker adalah intensitas yang sangat tinggi di liga papan atas Inggris. Ia harus belajar cara menahan benturan dan mempertahankan bola saat berhadapan dengan lawan-lawan yang agresif. "Saya harus menghadapi perlawanan dan beradaptasi. Saya harus belajar menjadi lebih kuat dan mempertahankan bola. Saya merasa kondisi fisik saya saat ini sudah bagus," katanya.
Ketangguhan yang meningkat ini terlihat jelas saat negaranya meraih kemenangan menegangkan 4-3 atas Swiss dalam pertandingan persahabatan internasional.
Ia mendominasi pertandingan dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist, termasuk tendangan menakjubkan yang membuat skor menjadi 3-2, yang dengan bangga ia gambarkan sebagai "gol terindah" yang pernah ia cetak, dengan penampilan yang tampak sepenuhnya segar.
"Saat membela Jerman, saya tidak pernah bisa meninggalkan jejak seperti itu dalam sebuah pertandingan. Bagi Jerman, itu adalah pertandingan terbaik saya."
Apa langkah selanjutnya bagi Wirtz?
Setelah penampilan gemilangnya di level internasional, Wirtz tengah mempersiapkan diri untuk laga persahabatan melawan Ghana pada 30 Maret sebelum kembali ke kompetisi domestik. Meskipun sempat mengalami kesulitan di awal musim, ia telah mencatatkan 40 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan menyumbang enam gol dan sembilan assist.
Liverpool akan menghadapi jadwal yang menantang setelah kembalinya Wirtz. Mereka akan bertanding dalam laga perempat final Piala FA yang krusial di kandang Manchester City pada 4 April, disusul oleh pertandingan perempat final Liga Champions yang tak kalah penting melawan Paris Saint-Germain pada 8 April. The Reds kemudian akan kembali beraksi di liga dengan menjamu Fulham pada 11 April.