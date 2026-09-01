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'Kesulitan' - Gary Neville bereaksi saat Mikel Arteta mengambil keputusan kejam pada babak pertama terhadap bintang Arsenal senilai £34 juta saat menghadapi Aston Villa
Arteta membuat keputusan tanpa ampun saat jeda babak pertama
Manajer Arsenal Mikel Arteta membuat perubahan tegas saat turun minum dalam kemenangan 1-0 di Premier League atas Aston Villa. Pelatih asal Spanyol itu menarik keluar rekrutan musim panas Tzolis pada jeda setelah menjalani 45 menit pertama yang sulit. Tzolis datang dari Club Brugge dengan nilai transfer £34 juta dan menikmati awal yang luar biasa dalam kariernya di London utara.
Sebelumnya, ia mencatatkan dua assist di Community Shield melawan Manchester City dan tampil menonjol dalam kemenangan pembuka Arsenal atas Coventry City. Namun, pemain 24 tahun itu menghadapi ujian terberatnya sejauh ini di Villa Park. Ia kesulitan memberi dampak dan menerima kartu kuning setelah menjatuhkan John McGinn pada menit ke-37.
- AFP
Neville dukung keputusan untuk menarik keluar pemain sayap
Eberechi Eze menggantikan Tzolis untuk babak kedua saat Arsenal memburu gol pemecah kebuntuan melawan tim asuhan Unai Emery. Legenda Manchester United, Neville, merasa pergantian itu sepenuhnya bisa dibenarkan mengingat dinamika pertandingan. Berbicara dalam komentar Sky Sports, Neville menyoroti bagaimana bek Villa, Cash, berhasil meredam pemain internasional Yunani tersebut.
"Saya tidak terkejut dia ditarik keluar, dan bukan hanya karena kartu kuning," jelas Neville. "Dia benar-benar kesulitan di sisi ini. Matty Cash tampil sangat agresif saat menghadapinya."
Saka memastikan kemenangan tandang vital
Arsenal melewati awal yang menegangkan sebelum akhirnya menemukan gol pemecah kebuntuan tepat pada menit ke-60. Riccardo Calafiori menerobos pertahanan lawan untuk mengirim bola kepada Bukayo Saka, yang kemudian mencetak gol kemenangan di tengah kemelut. Neville penuh pujian terhadap permainan build-up Arsenal dan penempatan posisi Saka yang klinis.
"Itu gol yang brilian, memang benar begitu," kata Neville. "Arsenal sangat sabar, sangat percaya pada pertahanan mereka sehingga mereka tidak perlu terburu-buru. Calafiori tampil luar biasa. Riccardo Calafiori membuka tubuhnya dengan sangat baik dan melakukan tusukan kecil ke belakang lini pertahanan, lalu soal menyajikannya dengan sempurna.
"Lariannya di sisi bek tengah Aston Villa, yang harus Anda katakan belum cukup sering terjadi. Saka berada di posisi impian, di situlah Anda menginginkan winger sisi seberang Anda. Itu selebrasi yang brilian di depan para penggemar Arsenal."
- Getty Images Sport
Arsenal menjaga jarak di puncak klasemen
Hasil yang diraih dengan susah payah di Villa Park memastikan Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka pada kampanye Premier League yang baru. Tim asuhan Arteta tampak siap untuk mempertahankan mahkota mereka sebagai juara Inggris setelah dua kemenangan beruntun.
Saat ini mereka berada di puncak klasemen dengan jumlah poin yang sama menjelang rangkaian laga pekan ketiga. Manchester City, Chelsea, dan tim promosi baru Hull City berbagi posisi teratas bersama Arsenal.
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