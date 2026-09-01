Manajer Arsenal Mikel Arteta membuat perubahan tegas saat turun minum dalam kemenangan 1-0 di Premier League atas Aston Villa. Pelatih asal Spanyol itu menarik keluar rekrutan musim panas Tzolis pada jeda setelah menjalani 45 menit pertama yang sulit. Tzolis datang dari Club Brugge dengan nilai transfer £34 juta dan menikmati awal yang luar biasa dalam kariernya di London utara.

Sebelumnya, ia mencatatkan dua assist di Community Shield melawan Manchester City dan tampil menonjol dalam kemenangan pembuka Arsenal atas Coventry City. Namun, pemain 24 tahun itu menghadapi ujian terberatnya sejauh ini di Villa Park. Ia kesulitan memberi dampak dan menerima kartu kuning setelah menjatuhkan John McGinn pada menit ke-37.