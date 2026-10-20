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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Keseruan kompetisi antarklub Eropa di NOW: cara menonton UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan UEFA Conference League

Champions League
Europa League
Conference League

Keseruan kompetisi antarklub Eropa kembali hadir lewat matchday ketiga UEFA Champions League dan UEFA Europa League serta matchday kedua UEFAConference League. Klub-klub Italia menjadi sorotan. Mereka ingin bangkit, memberi dorongan bagi kiprah mereka di fase liga, sekaligus mendongkrak peringkat Italia.

Selama tiga hari penuh aksi, akan tampil Inter, Napoli, Roma, Como, AC Milan, Juventus, dan Atalanta.

Di kompetisi tertinggi, Roma dan Napoli mengawali pekan pertandingan Eropa. Roma, yang kalah pada menit-menit akhir dari Real Madrid di laga sebelumnya, akan menjamu Slovan Bratislava yang diperkuat Yaya Touré. Kemenangan sangat penting bagi tim asuhan Gasperini untuk menjaga peluang lolos. Pada waktu yang sama (pukul 21.00), Napoli menjamu Bodo/Glimt di Maradona. Tim tamu datang setelah meraih kemenangan kandang atas Borussia Dortmund. Klub Norwegia yang diperkuat mantan pemain AC Milan, Hauge, itu menjadi kejutan terbesar di Liga Champions edisi sebelumnya (mereka menyingkirkan Inter dan melaju hingga perempat-final). Kini mereka datang ke Italia untuk memburu kemenangan tandang pertama pada edisi ini. Selasa pukul 21.00 juga menyajikan Paris Saint-Germain kontra Barcelona, duel dua kandidat terkuat juara.


Rabu menjanjikan malam lain yang tak kalah menarik. Como membuka rangkaian pertandingan pada pukul 18.45 melawan Manchester United. Meski sedang mengalami masa sulit, United tetap menjadi lawan berbahaya bagi tim asuhan Fabregas, yang ingin menebus kekalahan dari Feyenoord di Rotterdam. Perhatian juga tertuju pada laga besar lainnya di matchday ini: Bayern Munich kontra Arsenal, duel yang berpotensi menjadi final dini.


Kamis giliran klub-klub Italia lainnya. Di Liga Europa, AC Milan menjalani laga tandang kedua secara beruntun di markas Bournemouth, sementara Juventus menghadapi Rennes yang diperkuat penyerang tajam Lepaul. Di Liga Konferensi, Atalanta akan berhadapan dengan Ajax yang diperkuat Julian Brandt di Johan Cruijff Arena yang megah.


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