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Kesepakatan tukar-menukar yang mengejutkan! Tottenham capai kesepakatan untuk Iliman Ndiaye saat Richarlison bersiap untuk kembali secara emosional ke Everton
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Kesepakatan terpisah tercapai untuk Ndiaye dan Richarlison
Tottenham dan Everton sedang merampungkan perombakan transfer besar. Menurut The Athletic, Tottenham telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Ndiaye, sementara Richarlison bersiap menempuh arah sebaliknya dan kembali ke Merseyside.
Terlepas dari linimasa yang saling beririsan, laporan itu menyebut transfer tersebut sepenuhnya merupakan transaksi terpisah. Kesepakatan ini masih bergantung pada tes medis dan persyaratan pribadi. Kepindahan pemain internasional Senegal itu ke London utara terjadi setelah ia menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari Everton pada musim lalu.
Kedatangan Ndiaye yang kian dekat meredam kekecewaan setelah gagal mendapatkan penyerang Liverpool Cody Gakpo. Tottenham sempat memantau pemain Belanda berusia 27 tahun itu, tetapi ia memilih untuk mengejar kepindahan ke Manchester City asuhan Enzo Maresca sebagai gantinya.
- AFP
De Zerbi ungkap tuntutan transfer Richarlison di tengah kekacauan skuad
Terobosan transfer itu terjadi setelah beberapa hari yang kacau bagi Tottenham. De Zerbi mengungkapkan bahwa Richarlison, bersama Kevin Danso dan Pape Matar Sarr, secara resmi meminta meninggalkan klub sebelum tenggat waktu hari Selasa.
Juru taktik asal Italia itu mencoret ketiganya dari kekalahan kandang 2-0 pada hari Sabtu melawan Newcastle United. Menjelaskan absennya mereka, De Zerbi mengakui frustrasinya terhadap keinginan penyerang Brasil itu yang terus-menerus untuk hengkang.
"Richarlison, saya tidak tahu. Dia terlalu sering mengatakan ingin pergi," kata De Zerbi kepada wartawan. "Danso datang kepada saya dua hari lalu dan dia bilang ingin pergi. Pape Sarr juga sama, tetapi dia mengalami cedera ringan, namun dia hampir siap untuk berlatih."
Terlepas dari situasi yang mengganggu itu, bos Spurs tersebut menegaskan tidak ada permusuhan yang tersisa. "Saya mencintai para pemain ini, dan mereka orang-orang hebat. Saya punya hubungan yang sangat baik," tambahnya. "Tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus membawa solusi ekonomi kepada klub, lalu mereka bisa pergi dan kami akan mencari pemain lain."
Richarlison mencetak gol lewat sundulan saat pembangunan ulang mahal Tottenham Hotspur goyah
Richarlison meninggalkan London utara setelah mencetak 32 gol dalam 134 penampilan menyusul kedatangannya senilai £60 juta pada 2022. Ia kembali ke Everton, tim tempat ia sebelumnya menjelma sebagai favorit suporter, setelah membukukan 53 gol dalam 152 pertandingan.
Bagi Tottenham, perombakan skuad musim panas senilai £350 juta mulai berantakan dengan cepat. Perekrutan nama-nama besar seperti gelandang £100 juta Sandro Tonali dan mantan penyerang City Omar Marmoush serta Savinho gagal memberi dampak instan. Spurs nyaris lolos dari degradasi musim lalu dan kini terlihat sama rentannya.
Pasukan De Zerbi terpuruk di dasar klasemen setelah awal musim yang suram. Kekalahan akhir pekan dari Newcastle asuhan Matthias Jaissle, yang diwarnai gol-gol babak kedua dari Anthony Elanga dan Yoane Wissa, terjadi setelah kekalahan telak 3-0 di markas Brentford. Ini menjadi pertama kalinya sejak musim 1974-75 Tottenham kalah dalam dua laga pembuka liga mereka tanpa mencetak gol.
- AFP
Hari terakhir bursa transfer yang sibuk menanti Tottenham yang sedang kesulitan
Tottenham dan Everton menghadapi kejar-kejaran waktu untuk menuntaskan tes medis dan merampungkan dokumen bagi Ndiaye dan Richarlison sebelum tenggat transfer pada Selasa. Spurs juga harus bergerak cepat untuk memastikan pengganti yang memadai bagi Danso dan Sarr jika mereka merampungkan kepindahan pada saat-saat terakhir.
Di atas lapangan, De Zerbi sangat membutuhkan respons instan dari skuadnya yang sedang kesulitan. Mengintegrasikan Ndiaye dengan cepat akan sangat penting saat Tottenham berusaha menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan dan mencetak gol pertama mereka di kampanye baru Premier League.
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