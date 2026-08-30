Terobosan transfer itu terjadi setelah beberapa hari yang kacau bagi Tottenham. De Zerbi mengungkapkan bahwa Richarlison, bersama Kevin Danso dan Pape Matar Sarr, secara resmi meminta meninggalkan klub sebelum tenggat waktu hari Selasa.

Juru taktik asal Italia itu mencoret ketiganya dari kekalahan kandang 2-0 pada hari Sabtu melawan Newcastle United. Menjelaskan absennya mereka, De Zerbi mengakui frustrasinya terhadap keinginan penyerang Brasil itu yang terus-menerus untuk hengkang.

"Richarlison, saya tidak tahu. Dia terlalu sering mengatakan ingin pergi," kata De Zerbi kepada wartawan. "Danso datang kepada saya dua hari lalu dan dia bilang ingin pergi. Pape Sarr juga sama, tetapi dia mengalami cedera ringan, namun dia hampir siap untuk berlatih."

Terlepas dari situasi yang mengganggu itu, bos Spurs tersebut menegaskan tidak ada permusuhan yang tersisa. "Saya mencintai para pemain ini, dan mereka orang-orang hebat. Saya punya hubungan yang sangat baik," tambahnya. "Tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus membawa solusi ekonomi kepada klub, lalu mereka bisa pergi dan kami akan mencari pemain lain."



