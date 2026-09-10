Kesepakatan terbesar Arsenal sejauh ini! Mikel Arteta kian dekat dengan kontrak baru saat Arsenal bersiap menjadikan pria Spanyol itu sebagai salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di sepakbola

Meski bursa transfer mungkin sudah resmi ditutup, Arsenal berada di ambang menyelesaikan urusan bisnis mereka yang paling signifikan sejauh ini. Klub London utara itu kini berada pada tahap akhir untuk menyepakati kontrak baru besar dengan Mikel Arteta, dengan keyakinan yang kian menguat bahwa pria Spanyol tersebut akan memperpanjang masa tinggalnya di Emirates Stadium.

Menurut BBC, pembicaraan telah mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi semakin yakin bahwa Arteta akan mengikat masa depan jangka panjangnya dengan klub yang telah ia transformasi sejak mengambil alih pada 2019.

Sang manajer sendiri telah lantang menyuarakan keinginannya untuk melanjutkan proyek yang ia mulai hampir enam tahun lalu. Saat berbicara tentang negosiasi tersebut, Arteta bulan lalu dengan tegas menghapus keraguan yang masih tersisa soal masa depannya: "Semua orang merasa nyaman bahwa waktu kontrak ini tidak akan menjadi masalah karena keinginan saya tentu adalah berada di sini dan saya sangat bahagia di sini. Perasaan saya dari klub juga sama. Itulah mengapa semua orang melakukan semuanya dengan cara yang sangat alami."