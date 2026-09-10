AFP
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Kesepakatan terbesar Arsenal sejauh ini! Mikel Arteta kian dekat dengan kontrak baru saat Arsenal bersiap menjadikan pria Spanyol itu sebagai salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di sepakbola
Arsenal bergerak untuk mengamankan masa depan Arteta
Meski bursa transfer mungkin sudah resmi ditutup, Arsenal berada di ambang menyelesaikan urusan bisnis mereka yang paling signifikan sejauh ini. Klub London utara itu kini berada pada tahap akhir untuk menyepakati kontrak baru besar dengan Mikel Arteta, dengan keyakinan yang kian menguat bahwa pria Spanyol tersebut akan memperpanjang masa tinggalnya di Emirates Stadium.
Menurut BBC, pembicaraan telah mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi semakin yakin bahwa Arteta akan mengikat masa depan jangka panjangnya dengan klub yang telah ia transformasi sejak mengambil alih pada 2019.
Sang manajer sendiri telah lantang menyuarakan keinginannya untuk melanjutkan proyek yang ia mulai hampir enam tahun lalu. Saat berbicara tentang negosiasi tersebut, Arteta bulan lalu dengan tegas menghapus keraguan yang masih tersisa soal masa depannya: "Semua orang merasa nyaman bahwa waktu kontrak ini tidak akan menjadi masalah karena keinginan saya tentu adalah berada di sini dan saya sangat bahagia di sini. Perasaan saya dari klub juga sama. Itulah mengapa semua orang melakukan semuanya dengan cara yang sangat alami."
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Kenaikan gaji besar untuk pelatih juara liga
Paket finansial yang sedang disiapkan untuk Arteta mencerminkan statusnya sebagai sosok paling berpengaruh di klub sejak Arsene Wenger. Arteta diperkirakan akan menjadi salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di sepak bola dunia setelah kontrak barunya ditandatangani.
Arsenal berkomitmen meningkatkan secara signifikan kontraknya saat ini, yang bernilai £10 juta per musim ditambah ekstra £5 juta setelah lolos ke Liga Champions. Penghargaan ini datang setelah kampanye bersejarah ketika Arsenal akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk meraih trofi Premier League, sekaligus menegaskan kembali posisi mereka sebagai kekuatan dominan di sepak bola Inggris.
Pengaruh Arteta memacu kebangkitan Arsenal
Di bawah arahan Arteta, Arsenal telah berkembang dari tim yang kesulitan menembus empat besar menjadi juara bertahan dan penantang serius gelar Liga Champions. Otoritas pelatih asal Spanyol itu kini mencakup setiap aspek operasi sepak bola klub. Jejak Arteta ada di seluruh klub dan, yang terpenting, dalam skuad.
Tidak ada yang terjadi dari perspektif tim utama tanpa persetujuannya. Kontrol total ini menjadi faktor pendorong kebangkitan klub, karena jajaran petinggi memandang kemungkinan kehilangan kepemimpinannya sebagai sesuatu yang nyaris tak terpikirkan dalam situasi saat ini.
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Membangun warisan abadi di London Utara
Meski ada kaitan yang tak terelakkan dengan peran-peran masa depan di negara asalnya, Spanyol, Arteta tampak sepenuhnya berkomitmen pada skuad yang telah ia bangun. Walau kepulangan ke La Liga pada akhirnya mungkin menarik, kecil kemungkinan ia akan mendapatkan tingkat otonomi yang sama di klub seperti Barcelona atau Real Madrid.
Pengaruh sang manajer terlihat jelas selama bursa transfer musim panas. Ketika Arsenal mencoba merekrut Julian Alvarez dan Vinicius Jr bulan lalu, Arteta-lah yang berada di garis depan upaya pendekatan klub. Meski kepindahan dua bintang Amerika Selatan itu tidak terwujud, pengejaran tersebut memberi Arteta bukti bahwa pemilik klub asal Amerika itu bersedia mengeluarkan dana besar untuk talenta elite.
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