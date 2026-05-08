Apakah proses negosiasi antara Konrad Laimer dan FC Bayern München kini berjalan sangat cepat? Meskipun pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027 telah berlangsung cukup lama, pemain asal Austria tersebut dan juara Bundesliga asal Jerman itu tampaknya kini hampir mencapai kesepakatan. Hal ini dilaporkan oleh tz dan Münchner Merkur.
Kesepakatan tampaknya akan segera tercapai! FC Bayern tampaknya akan segera mengamankan tanda tangan penting
Dengan demikian, rumor mengenai tuntutan gaji yang tinggi dari pemain berusia 28 tahun tersebut, yang saat ini dilaporkan memperoleh sekitar sembilan juta euro, tidaklah benar. Jika ia memperpanjang kontraknya di Bayern Munich, Laimer berpotensi mendapatkan gaji tahunan sekitar dua belas juta euro di masa mendatang.
Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Laimer menuntut gaji hingga 15 juta euro - tampaknya terlalu tinggi bagi Max Eberl dan pihak yang berwenang, bahkan Presiden Kehormatan Uli Hoeneß baru-baru ini ikut berkomentar dalam wawancara dengan DAZN.
"Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata bos klub tersebut.
Dia menambahkan: "Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, Catatan Redaksi) dan Christoph (Freund, Catatan Redaksi) kepadanya, tetapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya di awal."
Laimer ingin memperpanjang kontraknya: "Sangat menyenangkan bermain di Bayern!"
Laimer sendiri pada awal April lalu menekankan kepada Servus TV bahwa "sangat menyenangkan bermain sepak bola di Bayern", namun baginya "pada akhirnya yang terpenting adalah penghargaan. Bahwa prestasi yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir juga diakui di suatu tempat."
Baru beberapa hari yang lalu, Eberl menegaskan bahwa ada "dua sudut pandang" dan "kita harus mencari cara untuk menjembatani keduanya pada suatu saat dan dengan cara apa pun." Ketika ditanya apakah klub akan terpaksa menjual Laimer jika perpanjangan kontrak tidak tercapai, agar tidak harus melepasnya secara gratis pada 2027, Eberl menjawab dengan tenang: "Dia datang tanpa biaya transfer, jadi kami tidak akan kehilangan banyak."
"Coba bayar satu euro!" Kroos menyarankan perpanjangan kontrak Laimer
Seorang mantan pemain Bayern memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Eberl mengenai Toni Kroos, sehingga ia pun menyarankan sang juara bertahan untuk memperpanjang kontrak pemain serba bisa di lini pertahanan tersebut. "Dia penting bagi tim. Dia telah membuktikan betapa pentingnya dirinya," kata Kroos dalam podcast Einfach mal Luppen. "Hal itu tidak boleh diremehkan pada pemain yang tidak mencetak 40 gol, bahkan untuk membayar mereka satu euro pun!"