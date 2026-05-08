Kesepakatan tampaknya akan segera tercapai! FC Bayern tampaknya akan segera mengamankan tanda tangan penting

Dengan demikian, rumor mengenai tuntutan gaji yang tinggi dari pemain berusia 28 tahun tersebut, yang saat ini dilaporkan memperoleh sekitar sembilan juta euro, tidaklah benar. Jika ia memperpanjang kontraknya di Bayern Munich, Laimer berpotensi mendapatkan gaji tahunan sekitar dua belas juta euro di masa mendatang.

Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Laimer menuntut gaji hingga 15 juta euro - tampaknya terlalu tinggi bagi Max Eberl dan pihak yang berwenang, bahkan Presiden Kehormatan Uli Hoeneß baru-baru ini ikut berkomentar dalam wawancara dengan DAZN.

"Jika kita membaca apa yang dilaporkan tentang gajinya dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukan Maradona," kata bos klub tersebut.

Dia menambahkan: "Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, Catatan Redaksi) dan Christoph (Freund, Catatan Redaksi) kepadanya, tetapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya di awal."