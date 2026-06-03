AFP
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Kesepakatan sudah tercapai! Real Madrid akan merekrut bek kanan yang akan berlaga di Piala Dunia setelah klub raksasa Spanyol itu mengaktifkan klausul pelepasan yang sangat murah, yakni €20 juta
Madrid Menyepakati Kesepakatan Murah dengan Inter
Dalam langkah yang menggemparkan bursa transfer Eropa, Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Dumfries. Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos telah mengaktifkan klausul pelepasan bek asal Belanda tersebut, yang ditetapkan pada angka €20 juta—angka yang mengejutkan karena tergolong rendah. Kesepakatan ini telah diberi label "here we go", menandakan bahwa hanya tinggal urusan formalitas akhir yang tersisa sebelum transfer ini resmi diumumkan.
Kesepakatan ini merupakan keberhasilan besar bagi Florentino Perez, karena klub berhasil mendapatkan pemain internasional yang sudah terbukti kemampuannya tanpa harus terlibat dalam perang penawaran. Dumfries, yang telah menjadi andalan Inter, telah menerima persyaratan yang ditawarkan oleh raksasa Spanyol tersebut. Dengan kesepakatan yang telah ditutup pada Selasa malam, hanya tinggal langkah-langkah formal yang tersisa sebelum transfer ini diumumkan secara resmi.
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Persaingan bagi Alexander-Arnold
Kedatangan Dumfries merupakan respons langsung terhadap kelemahan yang terlihat di sayap kanan klub. Musim lalu menjadi musim debut yang campur aduk bagi Trent Alexander-Arnold, yang masa baktinya di Spanyol terhambat oleh cedera otot yang berulang. Dengan kepergian legenda klub Dani Carvajal setelah kontraknya berakhir, petinggi Madrid menyadari kebutuhan mendesak akan alternatif berkualitas tinggi yang dapat langsung bersaing untuk posisi starter. Dumfries membawa pengalaman yang kaya, setelah mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Inter dan membuktikan dirinya sebagai sosok kunci bagi tim nasional Belanda.
Pengaruh Jose Mourinho
Jose Mourinho, yang akan kembali menjabat sebagai manajer untuk periode kedua, dilaporkan telah sangat terlibat dalam mengidentifikasi target-target untuk memperkuat skuad yang telah melewati dua musim tanpa gelar. Pelatih asal Portugal itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merombak lini pertahanan tim guna menanamkan rasa otoritas dan disiplin taktis yang baru. Mourinho telah mengidentifikasi empat posisi kunci yang perlu diperkuat, termasuk posisi bek kanan. Manajer yang akan segera menjabat ini dikabarkan lebih mengutamakan kepribadian dan semangat juang daripada sekadar status bintang besar saat ia berupaya membangun kembali ruang ganti Madrid.
- Getty Images Sport
Inter bersiap menghadapi masa depan setelah Dumfries
Bagi Inter, kehilangan Dumfries dengan harga yang begitu murah merupakan pukulan telak, namun juara Italia tersebut sudah bergerak untuk mencari penggantinya. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Inter telah bersiap menghadapi kepergian ini dan telah memulai negosiasi untuk calon pengganti. Nerazzurri bertekad untuk segera menginvestasikan kembali dana tersebut guna memastikan dominasi mereka di liga domestik tidak terancam oleh hilangnya pemain sayap kanan andalan mereka.
Sementara itu, Madrid sangat ingin menyelesaikan semua urusan penting sebelum Piala Dunia dimulai di Amerika Utara karena mereka ingin memberikan manajer baru mereka skuad yang lengkap dan siap bertempur sejak hari pertama pramusim. Dengan bergerak cepat untuk mengaktifkan klausul pelepasannya sekarang, klub memastikan masa depan pemain berusia 30 tahun itu terselesaikan dengan baik, sehingga menghilangkan ketidakpastian menjelang turnamen.