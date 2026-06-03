Kesepakatan sudah tercapai! Real Madrid akan merekrut bek kanan yang akan berlaga di Piala Dunia setelah klub raksasa Spanyol itu mengaktifkan klausul pelepasan yang sangat murah, yakni €20 juta

Dalam langkah yang menggemparkan bursa transfer Eropa, Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Dumfries. Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos telah mengaktifkan klausul pelepasan bek asal Belanda tersebut, yang ditetapkan pada angka €20 juta—angka yang mengejutkan karena tergolong rendah. Kesepakatan ini telah diberi label "here we go", menandakan bahwa hanya tinggal urusan formalitas akhir yang tersisa sebelum transfer ini resmi diumumkan.

Kesepakatan ini merupakan keberhasilan besar bagi Florentino Perez, karena klub berhasil mendapatkan pemain internasional yang sudah terbukti kemampuannya tanpa harus terlibat dalam perang penawaran. Dumfries, yang telah menjadi andalan Inter, telah menerima persyaratan yang ditawarkan oleh raksasa Spanyol tersebut. Dengan kesepakatan yang telah ditutup pada Selasa malam, hanya tinggal langkah-langkah formal yang tersisa sebelum transfer ini diumumkan secara resmi.







