Hal itu diungkapkan oleh bek kiri tersebut dalam beberapa postingan di Instagram.
Kesepakatan sponsor yang berpotensi memicu kontroversi! Bintang FC Bayern menjadi wajah baru Red Bull
"Saya memulai babak baru bersama Red Bull. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga ini," tulis Davies dalam postingan Instagram-nya, di mana ia tampil dengan kaleng dan topi dari produsen minuman asal Austria tersebut.
Langkah ini kemungkinan besar tidak akan mendapat sambutan positif dari para penggemarnya di München. Terutama kelompok penggemar aktif FC Bayern yang dikenal sebagai penentang keras perusahaan Red Bull dan pengaruhnya di dunia sepak bola, yang sering terlihat dalam spanduk anti-Red Bull serta boikot pertandingan tandang di RB Leipzig.
Kritik terhadap Jürgen Klopp terkait kepindahannya ke Red Bull
Para pendukung terutama tidak menyukai fakta bahwa proyek-proyek sepak bola Red Bull didirikan terutama untuk memasarkan produk Red Bull, dan bahwa sepak bola hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Para penggemar Bayern bukanlah satu-satunya yang mengkritik hal ini — di sebagian besar klub Bundesliga, pendekatan ini ditolak terutama oleh kelompok-kelompok pendukung yang terorganisir.
Baru pada awal tahun lalu, Jürgen Klopp memicu kontroversi dengan kepindahannya ke grup Red Bull. Di beberapa spanduk, pendukung 1. FSV Mainz 05, klub pertama yang dilatih Klopp, menunjukkan ketidakpuasan mereka atas keputusannya. Di antaranya tertulis: "Apakah kamu gila?" Di spanduk lain, 'Ultraszene Mainz' menulis: "Semua yang telah kami berikan padamu, kamu telah lupakan".
Dari 'Ultragruppe Rheingold' tertulis: "Klopp: 'Saya menyukai orang-orang, sampai mereka mengecewakan saya'". Ini merupakan sindiran terhadap pernyataan mantan manajer tim Liverpool pada musim panas lalu. Saat itu, ia menjelaskan dalam podcast 'Im Kopf des Trainers': "Saya menyukai orang-orang. ... Saya mendekati orang-orang dengan terbuka, sampai mereka mengecewakan saya. Saya tidak langsung berasumsi bahwa mereka kemungkinan besar akan mengecewakan saya."
Alphonso Davies: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan
15
Gol
0
Assist
3
Menit bermain
550