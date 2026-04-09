Kesepakatan sponsor yang berpotensi memicu kontroversi! Bintang FC Bayern menjadi wajah baru Red Bull

Para pendukung terutama tidak menyukai fakta bahwa proyek-proyek sepak bola Red Bull didirikan terutama untuk memasarkan produk Red Bull, dan bahwa sepak bola hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Para penggemar Bayern bukanlah satu-satunya yang mengkritik hal ini — di sebagian besar klub Bundesliga, pendekatan ini ditolak terutama oleh kelompok-kelompok pendukung yang terorganisir.

Baru pada awal tahun lalu, Jürgen Klopp memicu kontroversi dengan kepindahannya ke grup Red Bull. Di beberapa spanduk, pendukung 1. FSV Mainz 05, klub pertama yang dilatih Klopp, menunjukkan ketidakpuasan mereka atas keputusannya. Di antaranya tertulis: "Apakah kamu gila?" Di spanduk lain, 'Ultraszene Mainz' menulis: "Semua yang telah kami berikan padamu, kamu telah lupakan".

Dari 'Ultragruppe Rheingold' tertulis: "Klopp: 'Saya menyukai orang-orang, sampai mereka mengecewakan saya'". Ini merupakan sindiran terhadap pernyataan mantan manajer tim Liverpool pada musim panas lalu. Saat itu, ia menjelaskan dalam podcast 'Im Kopf des Trainers': "Saya menyukai orang-orang. ... Saya mendekati orang-orang dengan terbuka, sampai mereka mengecewakan saya. Saya tidak langsung berasumsi bahwa mereka kemungkinan besar akan mengecewakan saya."



