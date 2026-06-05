Kesepakatan senilai €50 juta untuk Said El Mala dari Brentford gagal terwujud setelah ibu sang bintang Koln membatalkan kesepakatan dengan klub Liga Premier tersebut

El Mala kini harus kembali fokus pada tugas-tugasnya di klub setelah nyaris gagal masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia, karena pelatih kepala Julian Nagelsmann lebih memilih kontribusi Maximilian Beier dalam serangan balik.

Menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan pemain berusia 19 tahun itu ke dalam skuad akhir, Nagelsmann berkata: "Dia menjalani paruh kedua musim yang hebat, mencetak gol dengan baik. Tentu saja, dia juga sangat cocok dengan gaya permainan Koln. Pertanyaannya adalah: apakah dia siap untuk gaya permainan kami di level serangan yang berbeda? Jika Anda melihat peta panas di Koln, itu dekat dengan gawang mereka sendiri."

Setelah menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan negosiasi dengan harga murah, Koln akan dengan mudah mengintegrasikan kembali aset bintang mereka, yang mencetak 13 gol di musim debutnya, kecuali ada klub raksasa lain yang menyamai penilaian mereka yang sangat tinggi.