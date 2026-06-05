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Kesepakatan senilai €50 juta untuk Said El Mala dari Brentford batal setelah ibu sang bintang Koln membatalkan kesepakatan dengan klub Liga Premier tersebut
Lebah kehilangan bintang muda
Menurut Sky dan Bild, upaya Brentford untuk mendatangkan penyerang Koln, El Mala, dengan tawaran rekor klub yang fantastis, gagal terwujud meskipun mereka telah memenuhi tuntutan finansial yang tinggi dari pihak klub Jerman tersebut. Klub Liga Premier tersebut mengajukan paket yang menggiurkan senilai €55 juta sebagai pembayaran di muka, ditambah €5 juta dalam bentuk bonus potensial dan klausul bagi hasil penjualan di masa depan. Meskipun remaja berbakat tersebut awalnya menunjukkan keinginannya untuk pindah ke Gtech Community Stadium, transfer tersebut gagal karena ibunya menolak memberikan persetujuan akhir sebelum batas waktu yang ketat dari Brentford berakhir.
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Pihak Koln siap untuk melakukan pembicaraan
Klub Bundesliga tersebut telah sepenuhnya siap untuk menyetujui kepindahan bersejarah tersebut setelah memanfaatkan jaringan mereka untuk menjalin kontak resmi dengan klub asal London Barat tersebut. Menanggapi negosiasi awal, Direktur Olahraga Koln, Thomas Kessler, mengatakan: "Setidaknya sejauh saya siap untuk berdiskusi. Kami sudah berada di tahap itu."
Tim asal Jerman mempertahankan sikap tegas
Kesepakatan yang gagal itu seharusnya menjadi tonggak sejarah finansial bagi Koln, jauh melampaui transfer Anthony Modeste senilai €30 juta ke Tianjin Quanjian pada tahun 2017.
Didukung oleh direktur perencanaan skuad yang baru ditunjuk, Tim Steidten, klub ini berusaha mendapatkan kejelasan pasar lebih awal untuk mendanai perekrutan musim panas mereka sendiri. Namun, dengan El Mala terikat kontrak di Geissbockheim hingga 2030 tanpa klausul pelepasan, petinggi klub Jerman tersebut tetap tenang dan tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan patokan €50 juta mereka bagi peminat lain.
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Pemain sayap mengalami kemunduran di level internasional
El Mala kini harus kembali fokus pada tugas-tugasnya di klub setelah nyaris gagal masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia, karena pelatih kepala Julian Nagelsmann lebih memilih kontribusi Maximilian Beier dalam serangan balik.
Menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan pemain berusia 19 tahun itu ke dalam skuad akhir, Nagelsmann berkata: "Dia menjalani paruh kedua musim yang hebat, mencetak gol dengan baik. Tentu saja, dia juga sangat cocok dengan gaya permainan Koln. Pertanyaannya adalah: apakah dia siap untuk gaya permainan kami di level serangan yang berbeda? Jika Anda melihat peta panas di Koln, itu dekat dengan gawang mereka sendiri."
Setelah menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan negosiasi dengan harga murah, Koln akan dengan mudah mengintegrasikan kembali aset bintang mereka, yang mencetak 13 gol di musim debutnya, kecuali ada klub raksasa lain yang menyamai penilaian mereka yang sangat tinggi.