Kesepakatan paling buruk di musim Liga Premier: Harvey Elliott menghadapi masa depan yang tak pasti di Liverpool setelah dikucilkan oleh Aston Villa

Tepat sebelum meninggalkan Liverpool pada Mei 2024, Jurgen Klopp ditanya apakah ia memiliki penyesalan. Idola The Kop itu menjawab, "Bukan berarti saya menengok ke belakang dan berpikir, 'Di mana saja kita salah di sini dan di sana?' Tapi jika ada satu hal yang sedikit saya sesali, mungkin karena Harvey tidak cukup sering diturunkan.

"Pada periode yang sangat penting dan intens di bulan Januari ketika kami mengalami banyak cedera, dia bermain sangat bagus, mungkin pemain terbaik kami, baik sebagai sayap kanan maupun gelandang kanan, semua posisi semacam itu. [Kemudian], semua orang kembali dan dia hanya mendapat beberapa menit di sana-sini dan tidak lagi menjadi starter."

Namun, Elliott tentu saja tidak menyimpan dendam terhadap Klopp. Penggemar Liverpool sejak kecil ini sangat berterima kasih kepada pria yang berulang kali ia sebut sebagai "legenda" karena "membantu saya mewujudkan impian saya" dan mengatakan bahwa ia terkejut karena masih belum ada patung Klopp di luar Anfield.







