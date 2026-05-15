Harvey Elliott Aston Villa
Kesepakatan paling buruk di musim Liga Premier: Harvey Elliott menghadapi masa depan yang tak pasti di Liverpool setelah dikucilkan oleh Aston Villa

Harvey Elliott tidak memenuhi syarat untuk bermain bersama Aston Villa melawan klub induknya, Liverpool, pada Jumat malam. Namun, Unai Emery memang tidak akan memainkannya. Dan bukan untuk menyimpannya demi final Liga Europa pekan depan melawan Freiburg. Elliott belum bermain sama sekali sejak Maret karena ia tinggal satu penampilan lagi untuk memicu klausul dalam perjanjian pinjamannya yang akan mewajibkan Villa membelinya seharga £35 juta ($46 juta) - dan mereka sama sekali tidak berniat membiarkan hal itu terjadi.

Musim Elliott pada dasarnya sudah berakhir, meskipun, sejujurnya, musim itu sebenarnya belum pernah benar-benar dimulai, karena Emery sudah sejak awal memutuskan bahwa penyerang serba bisa itu tidak termasuk dalam rencananya. Kembalinya dia ke Liverpool pada musim panas ini sudah lama dipastikan, tetapi seberapa besar sebenarnya peluangnya untuk bertahan di sana? Lagipula, Arne Slot pun tampaknya tidak terlalu menghargainya.

Di bawah ini, GOAL mengulas situasi yang sangat menyedihkan ini dan mencoba menebak apa yang akan terjadi di masa depan bagi pemain yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu talenta remaja terbaik Inggris...

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Satu-satunya penyesalan Klopp

    Tepat sebelum meninggalkan Liverpool pada Mei 2024, Jurgen Klopp ditanya apakah ia memiliki penyesalan. Idola The Kop itu menjawab, "Bukan berarti saya menengok ke belakang dan berpikir, 'Di mana saja kita salah di sini dan di sana?' Tapi jika ada satu hal yang sedikit saya sesali, mungkin karena Harvey tidak cukup sering diturunkan.

    "Pada periode yang sangat penting dan intens di bulan Januari ketika kami mengalami banyak cedera, dia bermain sangat bagus, mungkin pemain terbaik kami, baik sebagai sayap kanan maupun gelandang kanan, semua posisi semacam itu. [Kemudian], semua orang kembali dan dia hanya mendapat beberapa menit di sana-sini dan tidak lagi menjadi starter."

    Namun, Elliott tentu saja tidak menyimpan dendam terhadap Klopp. Penggemar Liverpool sejak kecil ini sangat berterima kasih kepada pria yang berulang kali ia sebut sebagai "legenda" karena "membantu saya mewujudkan impian saya" dan mengatakan bahwa ia terkejut karena masih belum ada patung Klopp di luar Anfield.



  • Awal yang menjanjikan di bawah asuhan Slot

    Karier Elliott juga berada di titik yang sangat menjanjikan pada akhir musim 2023-24. Ia baru saja mencatatkan rekor penampilan terbanyak dalam satu musim, yakni 53 pertandingan, dan pada usia 21 tahun, ia diprediksi akan memainkan peran penting di bawah asuhan pengganti Klopp, mengingat ia tampak sangat cocok untuk posisi nomor 10 dalam sistem yang diterapkan Slot.

    Penampilan Elliott di pramusim semakin memperkuat keyakinan tersebut, karena ia menunjukkan perpaduan antara kerja keras dan inovasi yang diinginkan mantan pelatih Feyenoord itu dari seorang gelandang serang.

    "Kami membangun serangan dari belakang, menempatkannya di posisi yang tepat, sehingga terserah padanya untuk memaksimalkan situasi tersebut dan ia melakukannya hari ini dengan dua assist," kata Slot setelah Elliott menciptakan kedua gol dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Arsenal dalam laga persahabatan di Philadelphia pada 1 Agustus 2024.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jalan keluar yang penting

    Namun, saat musim 2024-25 dimulai, Elliott kembali harus duduk di bangku cadangan, dan hanya bermain selama tujuh menit dalam tiga pertandingan pembuka Liverpool sebelum mengalami patah tulang kaki saat berlatih bersama timnas Inggris U-21.

    Cedera itu datang di saat yang sangat tidak tepat bagi Elliott, karena Slot bermaksud untuk lebih sering memainkannya selama tujuh pertandingan dalam 21 hari yang harus dilalui The Reds.

    Saat ia kembali beraksi, Liverpool sedang dalam performa terbaiknya, dengan Dominik Szoboszlai yang sangat agresif tampil gemilang di posisi No.10, dan Mohamed Salah yang bisa dibilang sedang dalam performa terbaiknya di sayap kanan, yang berarti tidak ada peluang bagi Elliott untuk bermain secara reguler di kedua posisi tersebut - yang terasa seperti kisah kariernya di Anfield.

    Elliott memberikan pengingat tepat waktu akan kualitasnya dengan masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes, namun fakta bahwa satu-satunya pertandingan Liga Premier yang ia mulai sepanjang musim terjadi setelah The Reds memastikan gelar juara sangatlah signifikan.

    Klub jelas menganggapnya tidak lagi dibutuhkan dan kedatangan Florian Wirtz pada musim panas berarti bahwa kepindahan bukan hanya tak terelakkan, tetapi juga sangat penting bagi Elliott.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    Langkah yang salah

    Namun, Elliott tetap menjadi salah satu pemain muda paling berbakat di dunia—hal itu tak terbantahkan. Sebagai contoh, baik Tino Livramento maupun Elliot Anderson tampil gemilang untuk Inggris di Kejuaraan Eropa U-21 2025—tetapi Elliott jelas-jelas menjadi bintang utama turnamen tersebut.

    Dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen saat mengangkat trofi untuk kedua kalinya, dan penampilannya yang luar biasa di Slovakia menarik minat RB Leipzig, yang sedang mencari pengganti Xavi Simons yang akan hengkang.

    Mengingat reputasi gemilang klub Jerman tersebut dalam membina pemain muda, pindah ke Red Bull Arena tentu saja masuk akal. Namun, Leipzig dilaporkan tidak bersedia memenuhi harga yang diminta Liverpool.

    Tentu saja, Villa memiliki kekhawatiran finansial sendiri, namun berhasil meyakinkan Liverpool untuk menerima kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian sebesar £35 juta begitu Elliott mencapai 10 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut—yang terasa seperti formalitas bahkan sebelum dia tampil dalam tiga pertandingan Premier League pertamanya setelah menyelesaikan transfer pada hari batas waktu ke Birmingham.

    Namun, tanda pertama bahwa Unai Emery tidak puas dengan Elliott sebenarnya sudah muncul pada penampilan liga ketiganya, ketika pemain nomor 9 baru Villa itu ditarik keluar pada babak pertama dalam kemenangan 3-1 atas Fulham. Sejak itu, ia hanya sekali menjadi starter, yaitu dalam pertandingan Liga Europa melawan Salzburg pada 29 Januari.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kekacauan yang disebabkan oleh Monchi

    Pada saat itu, Elliott sangat berharap bisa kembali ke Anfield, sementara Villa menegaskan bahwa mereka lebih memilih membiarkannya duduk di tribun daripada membayar biaya yang telah disepakati, mengingat masalah yang mereka hadapi terkait Peraturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier.

    Emery bahkan mengungkapkan pada bulan Februari, tepat setelah jendela transfer musim dingin ditutup, bahwa Villa telah menghabiskan tiga bulan sebelumnya untuk mencoba meyakinkan Liverpool agar menghapus kewajiban pembelian terkait penampilan dari kontrak Elliott.

    The Reds menolak melakukannya, sebagaimana hak prerogatif mereka. Meskipun Emery berusaha berargumen sebaliknya, tanggung jawab tidak ada pada pihak Merseyside untuk mengubah syarat kesepakatan karena masalah keuangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka.

    Ini benar-benar kekacauan yang disebabkan oleh Monchi, karena mantan direktur olahraga Villa itu hanya merekrut pemain yang tidak diinginkan oleh pelatih, yang berarti tidak masuk akal baik dari segi olahraga maupun finansial bagi klub untuk merekrut Elliott secara permanen.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Barang rusak

    Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa sementara kedua klub itu hanya mementingkan kepentingan masing-masing, kepentingan Elliott sama sekali diabaikan.

    Emery bahkan mengakui bahwa mereka telah "merugikan" seorang "pemain yang baik dan profesional yang luar biasa", yang, setelah membantu tim U-21 negaranya meraih lebih banyak trofi musim panas lalu, memiliki harapan besar untuk melakukan hal yang sama bersama tim senior di Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Elliott kini menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah kehilangan satu tahun penuh dari kariernya tanpa kesalahan apa pun dari dirinya.

    Jelas, Liverpool bisa saja memanfaatkan kreativitas dan agresivitasnya selama musim yang penuh bencana ini, di mana beberapa penyerang kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaiknya, namun Elliott tampaknya tidak memiliki peluang untuk bermain lagi untuk klub tersebut selama Slot masih menjadi manajer.

    Memang, ketika ditanya tentang situasi Elliott menjelang lawatan Liverpool ke Villa Park, Slot tidak memberikan jawaban yang pasti. Pelatih asal Belanda itu hanya mengatakan bahwa Elliott "terikat kontrak dengan kami" sehingga dia akan kembali ke klub menjelang dimulainya musim depan, dan bahwa "sayang sekali" penyerang tersebut "hampir tidak bermain selama dua tahun".

    Harapannya, ada kebenaran di balik rumor terbaru bahwa Leipzig tetap tertarik merekrut pemain berusia 23 tahunitu dan bisa membantu Elliott kembali ke jalurnya.

    Namun, apakah kali ini bisa ada kesepakatan soal biaya transfer dengan Liverpool masih belum jelas. Sayangnya, satu hal yang kita tahu pasti saat ini adalah bahwa kepindahan Elliott ke Villa Park dianggap sebagai kesepakatan paling buruk di musim Liga Premier ini, murni dari sudut pandang sang pemain.

