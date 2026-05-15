Kesepakatan paling buruk di musim Liga Premier: Harvey Elliott menghadapi masa depan yang tak pasti di Liverpool setelah dikucilkan oleh Aston Villa

Namun, Elliott tetap menjadi salah satu pemain muda paling berbakat di dunia—hal itu tak terbantahkan. Sebagai contoh, baik Tino Livramento maupun Elliot Anderson tampil gemilang untuk Inggris di Kejuaraan Eropa U-21 2025—tetapi Elliott jelas-jelas menjadi bintang utama turnamen tersebut.
Dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen saat mengangkat trofi untuk kedua kalinya, dan penampilannya yang luar biasa di Slovakia menarik minat RB Leipzig, yang sedang mencari pengganti Xavi Simons yang akan hengkang.
Mengingat reputasi gemilang klub Jerman tersebut dalam membina pemain muda, pindah ke Red Bull Arena tentu saja masuk akal. Namun, Leipzig dilaporkan tidak bersedia memenuhi harga yang diminta Liverpool.
Tentu saja, Villa memiliki kekhawatiran finansial sendiri, namun berhasil meyakinkan Liverpool untuk menerima kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian sebesar £35 juta begitu Elliott mencapai 10 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut—yang terasa seperti formalitas bahkan sebelum dia tampil dalam tiga pertandingan Premier League pertamanya setelah menyelesaikan transfer pada hari batas waktu ke Birmingham.
Namun, tanda pertama bahwa Unai Emery tidak puas dengan Elliott sebenarnya sudah muncul pada penampilan liga ketiganya, ketika pemain nomor 9 baru Villa itu ditarik keluar pada babak pertama dalam kemenangan 3-1 atas Fulham. Sejak itu, ia hanya sekali menjadi starter, yaitu dalam pertandingan Liga Europa melawan Salzburg pada 29 Januari.