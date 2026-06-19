Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain bintangnya, Jeremy Doku, untuk memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2028.
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Kesepakatan lisan telah tercapai: Manchester City tampaknya akan mengikat seorang pemain bintang dengan kontrak jangka panjang
Menurut laporan tersebut, kontrak barunya akan berlaku hingga tahun 2031 dan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Pemain sayap ini pindah ke Inggris dari Stade Rennes pada tahun 2023 dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi di Liga Premier.
Di kubu Skyblues, ia dengan cepat menjadi pemain inti dan juga termasuk di antara pemain kunci tim runner-up Liga Inggris tersebut pada musim lalu. Dalam 47 pertandingan resmi, Doku mengumpulkan 22 poin.
Saat ini, Doku sedang bertanding bersama tim nasional Belgia di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada pertandingan pembuka, “Setan Merah” bermain imbang 1-1 melawan Mesir.
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Josko Gvardiol, yang juga menjadi incaran Bayern, juga akan memperpanjang kontraknya di Manchester City
Selain Doku, menurut Romano, transfer rekan setimnya di lini belakang, Josko Gvardiol, ke Manchester City juga akan segera diumumkan. Kontraknya pun kabarnya akan diperpanjang hingga 2031. Mantan pemain Leipzig ini belakangan juga disebut-sebut sebagai kandidat di FC Bayern München, yang tampaknya masih mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah—terutama jika Min-jae Kim atau Hiroki Ito akhirnya meninggalkan klub.
Jeremy Doku: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan
47
Gol
8
Umpan
14