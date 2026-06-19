Kesepakatan lisan telah tercapai: Manchester City tampaknya akan mengikat seorang pemain bintang dengan kontrak jangka panjang

Menurut laporan tersebut, kontrak barunya akan berlaku hingga tahun 2031 dan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Pemain sayap ini pindah ke Inggris dari Stade Rennes pada tahun 2023 dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi di Liga Premier.

Di kubu Skyblues, ia dengan cepat menjadi pemain inti dan juga termasuk di antara pemain kunci tim runner-up Liga Inggris tersebut pada musim lalu. Dalam 47 pertandingan resmi, Doku mengumpulkan 22 poin.

Saat ini, Doku sedang bertanding bersama tim nasional Belgia di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada pertandingan pembuka, “Setan Merah” bermain imbang 1-1 melawan Mesir.