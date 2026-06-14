Kesepakatan lisan: Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan kembali pemain timnas Spanyol dari Liga Premier

Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Menurutnya, pemain berusia 27 tahun itu merupakan incaran pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa di bangku cadangan Los Blancos pada musim depan.

"Cucurella meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Madrid setelah Piala Dunia," tulis Romano. Saat ini, Cucurella sedang bersama timnas Spanyol di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Juara Eropa saat ini akan memulai turnamen tersebut dengan pemain kaki kiri tersebut pada Senin (pukul 18.00) melawan Cape Verde.