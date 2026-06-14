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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan lisan: Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan kembali pemain timnas Spanyol dari Liga Premier

LaLiga
Real Madrid
M. Cucurella
Chelsea
Premier League

Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan lisan.

Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Menurutnya, pemain berusia 27 tahun itu merupakan incaran pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa di bangku cadangan Los Blancos pada musim depan. 

"Cucurella meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Madrid setelah Piala Dunia," tulis Romano. Saat ini, Cucurella sedang bersama timnas Spanyol di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Juara Eropa saat ini akan memulai turnamen tersebut dengan pemain kaki kiri tersebut pada Senin (pukul 18.00) melawan Cape Verde. 

  • Baru musim panas lalu, Real Madrid mendatangkan bek kiri Alvaro Carreras dari Benfica dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro. Selain itu, ada juga Ferland Mendy, pemain lain yang mengisi posisi tersebut dalam skuad Los Blancos. Awalnya, Carreras berhasil mengungguli Mendy dalam perebutan posisi starter—terutama karena sang pemain Prancis itu absen akibat cedera. Namun, pada fase krusial musim ini, Arbeloa secara mengejutkan lebih memilih Mendy dalam beberapa pertandingan, termasuk pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella telah bermain untuk Chelsea selama empat tahun

    Cucurella masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2029 dan diperkirakan akan membutuhkan biaya transfer yang cukup besar. Nilai pasarnya saat ini mencapai 55 juta euro. Ia meniti kariernya di Espanyol Barcelona dan FC Barcelona. Pada 2020, klub Catalan tersebut melepas Cucurella ke Getafe dengan harga hampir 12 juta euro. Setahun kemudian, ia pindah ke Inggris ke Brighton dengan biaya 18 juta euro, yang kemudian menjualnya ke The Blues setahun kemudian dengan harga 65 juta euro. 

    Untuk Spanyol, Cucurella telah tampil dalam 24 pertandingan internasional dan menjadi juara Eropa bersama La Furia Roja pada 2024. Pada perempat final melawan Jerman, handball-nya di kotak penalti sendiri yang tidak dihukum memicu banyak perdebatan - dan membuat para penggemar Jerman masih mencemoohnya hingga hari ini. 

  • Statistik Marc Cucurella pada musim 2025/26:

    Permainan: 50
    Menit bermain: 3871
    Gol: 1
    Assist: 4